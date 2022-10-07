6 thủ thuật tuyệt vời che giấu những dấu hiệu lão hóa trên cơ thể đang "chỉ điểm" tuổi thật của bạn

Trong số các dấu hiệu lão hóa có thể nhìn thấy như vậy, có những tác động tinh vi hơn mà ban đầu chúng ta không nhận thấy. Chúng ta chỉ bắt đầu chú ý đến chúng khi đã quá muộn để làm bất cứ điều gì về nó. Bạn có biết những dấu hiệu lão hóa nào mà bạn nên chú ý hơn không?

Đây hầu như không phải là điều đầu tiên mà hầu hết mọi người chú ý, nhưng dái tai và sụn giữa tai và đầu mất đi tính đàn hồi tự nhiên theo năm tháng. Những phụ nữ thích đeo hoa tai lớn đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi như vậy.

Làm thế nào để ngăn chặn điều này:

Những đôi bông tai to và nặng có thể trở thành mối nguy hiểm rất lớn cho sự kéo dài của dái tai. Nếu điều này làm phiền bạn, hãy tránh diện chúng càng nhiều càng tốt. Ngay cả một đôi bông tai đinh tán nhỏ cũng tốt nhất nên được tháo ra trước khi đi ngủ.

Một mẹo hữu ích khác để giữ gìn hình dáng đôi tai của bạn là dưỡng ẩm chúng thường xuyên bằng cách sử dụng kem dưỡng. Bằng cách này, làn da của bạn sẽ giữ được độ đàn hồi lâu hơn rất nhiều.

2. Cổ

Trong khi hầu hết phụ nữ chăm sóc da mặt hàng ngày, nhiều người vô cớ bỏ qua vùng da cổ. Mặc dù có rất nhiều loại mỹ phẩm có thể giúp kéo dài tuổi thanh xuân cho bộ phận này trên cơ thể bạn, nhưng hầu hết chúng chỉ có tác dụng tạm thời. Vì không có các thành phần mỡ ở cổ nên da bị chảy xệ và nhăn nheo theo thời gian.

Làm thế nào để ngăn chặn điều này:

Ngay cả khi đã nhận thấy những dấu hiệu lão hóa đầu tiên, bạn vẫn có thể đảo ngược tình huống. Tuy nhiên, tốt hơn hết là bạn nên ngăn ngừa các tình trạng da như vậy trước khi chúng xảy ra. Đừng quên chăm sóc da mặt và cổ kỹ lưỡng bằng cách làm sạch, dưỡng ẩm và nuôi dưỡng. Ngoài ra, một mẹo tuyệt vời để giữ cổ săn chắc là thực hiện các bài tập cho khuôn mặt.

3. Trán

Những nỗ lực khác nhau để loại bỏ các nếp nhăn trên trán có thể dễ dàng phản tác dụng và làm lộ tuổi tác của bạn, hơn nữa dưới tác động của chất làm đầy và botox, tiêm mỡ trán cũng dễ gặp những hậu quả khó lường. Kết quả là trán mất hình dạng tự nhiên và trở nên rất phẳng.

Làm thế nào để ngăn chặn điều này:

Mối quan tâm chính của bạn là tránh bất kỳ loại điều trị botox nào đúng không? Nó thậm chí sẽ không cần thiết nếu bạn cố gắng ngăn ngừa sự xuất hiện của những nếp nhăn đầu tiên bằng cách làm mịn chúng bằng kem và mặt nạ cũng như thực hiện các bài tập đặc biệt massage trán.

4. Lông mày

Khi còn trẻ, bạn có lông mày cao và rậm. Tuy nhiên, các đường viền chân mày có xu hướng “tụt xuống” thấp hơn theo tuổi tác và khoảng cách giữa mắt và lông mày ngắn lại. Nó thường có thể làm cho khuôn mặt của một người trông khó chịu hơn.

Làm thế nào để ngăn chặn điều này:

Đừng đợi đến khi lông mày rụng nhiều. Khi những thay đổi như vậy trở nên đáng chú ý, sẽ rất khó để làm gì khác ngoài việc điều trị bằng botox hoặc trang điểm. Bạn có thể tránh điều này xảy ra bằng cách thực hiện các bài tập mặt thường xuyên.

5. Môi

Đường rãnh môi, hay rãnh dọc ở vùng giữa của môi trên là một phần rất hấp dẫn trên khuôn mặt của phụ nữ, giúp biểu cảm hơn. Theo năm tháng, da ở khu vực này trở nên kém mịn màng và khiến khuôn mặt mất đi nét biểu cảm đặc biệt này.

Làm thế nào để ngăn chặn điều này:

Không khó để giữ cho một đôi môi quyến rũ. Đơn giản chỉ cần thực hiện 5 phút tập luyện cơ môi mỗi ngày. Điều này nên làm thường xuyên để giữu cơ môi đàn hồi.

6. Bàn tay

Cũng giống như cổ, bàn tay của chúng ta không có mô mỡ, đó là lý do tại sao các nếp nhăn xuất hiện trên chúng ngay cả trước khi các dấu hiệu lão hóa đầu tiên tấn công vùng mặt. Các tĩnh mạch có thể nhìn thấy trên bàn tay có thể làm tăng cảm giác già đi một cách trực quan.

Làm thế nào để ngăn chặn điều này:

Thật không may, hầu như không thể khắc phục ảnh hưởng của lão hóa trên bàn tay của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể cố gắng ngăn chặn nó. Để da tay luôn tươi trẻ và săn chắc, bạn đừng quên dưỡng ẩm và nuôi dưỡng chúng. Đ

ừng bỏ qua việc đeo một đôi găng tay khi bạn nấu ăn, dọn dẹp hoặc làm các công việc gia đình khác. Để phòng ngừa thêm, hãy thực hiện bài tập cánh tay 10 phút này để bạn không bao giờ cảm thấy ngại mặc quần áo ngắn tay trong nhiều năm tới.

Theo Brightside