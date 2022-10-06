6 tuyệt chiêu chăm da trắng hồng rạng rỡ, mịn màng như da em bé mà ai cũng nên nằm lòng

Có một số mẹo để làm sáng màu da của bạn một cách tự nhiên và có được vẻ ngoài hoàn mỹ. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng bạn không thể từ một làn da ngăm đen trở thành một làn da trắng sáng như trong một số quảng cáo bán kem dưỡng trắng da. Bạn chắc chắn có thể trở lại màu da tự nhiên của mình nếu biết cách chăm sóc.

Nhưng nếu bạn không ngủ đủ giấc, làn da của bạn có thể trông xỉn màu và thiếu sức sống, chưa kể đến sự xuất hiện của quầng thâm.

Ngủ ít có thể ảnh hưởng đến làn da và khuôn mặt của bạn vì cơ thể bạn cần ngủ từ 7 đến 9 tiếng. Bạn cần dành đủ thời gian để cơ thể nghỉ ngơi để mang lại vẻ tươi sáng bên trong. Trong khi bạn ngủ, cơ thể của bạn tăng cường lưu lượng máu đến da, đồng nghĩa với việc bạn thức dậy với làn da sáng khỏe hơn.

2. Uống đủ nước

Bạn phải uống đủ nước để có làn da đủ nước và rạng rỡ. Bạn nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để giữ cho cơ thể đủ nước. Uống nhiều nước sẽ cải thiện kết cấu và vẻ ngoài của làn da bằng cách thải độc tố ra ngoài.

3. Thoa kem chống nắng ngay cả khi ở trong nhà

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần bảo vệ làn da của mình khỏi bức xạ có hại của mặt trời khi bước ra khỏi nhà và ngay cả khi ở trong nhà vì tia này cũng có thể xuyên qua kính. Thoa đều kem chống nắng hoặc xịt khắp cơ thể và mang theo kính râm, mũ lưỡi trai hoặc khăn quàng cổ để bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và ô nhiễm.

4. Dưỡng ẩm cho làn da của bạn

Bạn cần dưỡng ẩm cho da bằng cách sử dụng kem dưỡng ẩm hàng ngày hoặc dầu dưỡng da hai lần một ngày. Dưỡng ẩm cho da sẽ giúp bạn thoát khỏi tình trạng da khô và bong tróc, đồng thời làm cho làn da của bạn trở nên rạng rỡ. Quá trình hydrat hóa sẽ giúp tăng cường làn da của bạn ngay lập tức.

5. Massage mặt với dầu ô liu và mật ong

Ảnh minh họa: Internet

Để làm sáng màu da của bạn, hãy massage da hàng ngày với dầu ô liu và gói mật ong. Trộn 2 muỗng canh dầu ô liu và một muỗng canh mật ong rồi massage lên da trong vài phút. Nếu bạn có làn da dầu cũng thêm vài giọt nước cốt chanh. Lau sạch mặt nạ này bằng nước ấm. Phương pháp điều trị tại nhà này sẽ mang lại cho bạn làn da trắng sáng hơn.

6. Xông hơi mặt

Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp làm sạch sâu này sẽ mở lỗ chân lông của bạn và làm sạch tất cả bụi bẩn. Nhưng thay vì dùng nước lã, hãy đun sôi vỏ chanh trong nước rồi dùng nước đó để xông mặt. Làm điều này trong vài phút và sau đó thấm khô mặt bằng khăn ướt mềm. Vitamin C trong chanh sẽ làm tăng màu sắc cho làn da của bạn.

Theo India