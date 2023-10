Da đẹp bất chấp tuổi tác, không cần mỹ phẩm cao cấp, chỉ cần ưu ái 5 thực phẩm "dưỡng nhan" siêu đỉnh này

Hầu hết các loại quả mọng đều tốt cho làn da và sức khỏe của bạn nói chung, nhưng quả việt quất đặc biệt tốt. Thường được gọi là siêu thực phẩm, chúng là một nguồn giàu chất chống oxy hóa, giúp làn da của bạn chống lại tác hại của các gốc tự do và sửa chữa nó từ bên trong.

Anthocyanins được tìm thấy trong quả việt quất giúp ổn định collagen, làm cho làn da của bạn duy trì sự trẻ trung và khỏe mạnh lâu hơn.

Quả cam

Có 2 lý do chính khiến cam tốt cho làn da của bạn: chúng chứa nhiều vitamin C và cũng chứa nhiều nước. Nước giúp dưỡng ẩm da từ bên trong và ngăn ngừa mụn, và vitamin C đồng thời là chất chống oxy hóa, đóng một vai trò lớn trong việc sản xuất collagen. Collagen giữ cho làn da của bạn dẻo dai và săn chắc, ngăn ngừa chảy xệ và nếp nhăn.

Lựu

Cũng giống như cam, loại quả này rất giàu vitamin C. Ngoài ra, lựu còn chứa axit ellagic và punicalagin. Punicalagin được cho là làm tăng khả năng bảo tồn collagen của cơ thể bạn, và axit ellagic chống lại tác hại từ các gốc tự do và cũng làm chậm quá trình phân hủy collagen.

Kết hợp điều đó với sức mạnh tăng sinh collagen của vitamin C, và bạn sẽ có được một thần dược thực sự cho làn da của mình.

Cà chua

Ngoài là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào khác, cà chua còn chứa các carotenoid chính như lycopene, lutein, alpha-carotene và beta-carotene. Carotenoid chống oxy hóa được biết là có tác dụng bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa nếp nhăn. Chúng cũng chống viêm một cách tự nhiên.

Để tận dụng được toàn bộ lợi ích của cà chua, tốt nhất bạn nên nấu chúng bằng chất béo lành mạnh, chẳng hạn như dầu ô liu, thay vì ăn sống. Ăn chúng nấu chín giúp cơ thể hấp thụ nhiều lycopene hơn.

Theo Brightside