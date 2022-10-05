Da đẹp bất chấp tuổi tác, không cần mỹ phẩm cao cấp, chỉ cần ưu ái 5 thực phẩm "dưỡng nhan" siêu đỉnh này

Làm đẹp 05/10/2022 10:39

Muốn sở hữu vẻ đẹp không tỳ vết, tốt nhất bạn nên chăm sóc da từ trong ra ngoài. Chỉ khi làn da tươi tắn từ bên trong mới có được diện mạo tươi trẻ bên ngoài. Những nguồn thực phẩm lý tưởng sau đây chắc hẳn sẽ giúp làn da của bạn hồng hào trông thấy.

Mật ong

Da đẹp bất chấp tuổi tác, không cần mỹ phẩm cao cấp, chỉ cần ưu ái 5 thực phẩm 'dưỡng nhan' siêu đỉnh này - Ảnh 1

Mật ong có khả năng kháng khuẩn, chống oxy hóa và giữ ẩm tự nhiên, vì vậy không có gì lạ khi nó rất có lợi cho da. Mặc dù thường được sử dụng trong các loại mặt nạ tự làm và bôi tại chỗ để giảm viêm, trị mụn và dưỡng ẩm cho da khô, nhưng ăn mật ong cũng là một ý kiến ​​hay, đặc biệt nếu bạn thay thế các loại đồ ngọt khác bằng mật ong.

Quả việt quất

Da đẹp bất chấp tuổi tác, không cần mỹ phẩm cao cấp, chỉ cần ưu ái 5 thực phẩm 'dưỡng nhan' siêu đỉnh này - Ảnh 2

Hầu hết các loại quả mọng đều tốt cho làn da và sức khỏe của bạn nói chung, nhưng quả việt quất đặc biệt tốt. Thường được gọi là siêu thực phẩm, chúng là một nguồn giàu chất chống oxy hóa, giúp làn da của bạn chống lại tác hại của các gốc tự do và sửa chữa nó từ bên trong.

Anthocyanins được tìm thấy trong quả việt quất giúp ổn định collagen, làm cho làn da của bạn duy trì sự trẻ trung và khỏe mạnh lâu hơn. 

Quả cam

Da đẹp bất chấp tuổi tác, không cần mỹ phẩm cao cấp, chỉ cần ưu ái 5 thực phẩm 'dưỡng nhan' siêu đỉnh này - Ảnh 3

Có 2 lý do chính khiến cam tốt cho làn da của bạn: chúng chứa nhiều vitamin C và cũng chứa nhiều nước. Nước giúp dưỡng ẩm da từ bên trong và ngăn ngừa mụn, và vitamin C đồng thời là chất chống oxy hóa, đóng một vai trò lớn trong việc sản xuất collagen. Collagen giữ cho làn da của bạn dẻo dai và săn chắc, ngăn ngừa chảy xệ và nếp nhăn.

Lựu

Da đẹp bất chấp tuổi tác, không cần mỹ phẩm cao cấp, chỉ cần ưu ái 5 thực phẩm 'dưỡng nhan' siêu đỉnh này - Ảnh 4

Cũng giống như cam, loại quả này rất giàu vitamin C. Ngoài ra, lựu còn chứa axit ellagic và punicalagin. Punicalagin được cho là làm tăng khả năng bảo tồn collagen của cơ thể bạn, và axit ellagic chống lại tác hại từ các gốc tự do và cũng làm chậm quá trình phân hủy collagen.

Kết hợp điều đó với sức mạnh tăng sinh collagen của vitamin C, và bạn sẽ có được một thần dược thực sự cho làn da của mình.

Cà chua

Da đẹp bất chấp tuổi tác, không cần mỹ phẩm cao cấp, chỉ cần ưu ái 5 thực phẩm 'dưỡng nhan' siêu đỉnh này - Ảnh 5

Ngoài là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào khác, cà chua còn chứa các carotenoid chính như lycopene, lutein, alpha-carotene và beta-carotene. Carotenoid chống oxy hóa được biết là có tác dụng bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa nếp nhăn. Chúng cũng chống viêm một cách tự nhiên.

Để tận dụng được toàn bộ lợi ích của cà chua, tốt nhất bạn nên nấu chúng bằng chất béo lành mạnh, chẳng hạn như dầu ô liu, thay vì ăn sống. Ăn chúng nấu chín giúp cơ thể hấp thụ nhiều lycopene hơn.

Theo Brightside

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