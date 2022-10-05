Bật mí bí quyết giữ gìn xuân sắc, tỏa sáng rực rỡ của những minh tinh nổi tiếng thế giới

Làm đẹp 05/10/2022 10:37

Tất cả chúng ta đều có những thủ thuật làm đẹp mà chúng ta đã sử dụng trong nhiều năm. Và những người nổi tiếng cũng không ngoại lệ. Các thủ thuật làm đẹp của họ rất đa dạng, từ những cách đơn giản như sử dụng dầu em bé đến những cách phức tạp hơn.

Hãy cùng tìm hiểu bí quyết làm đẹp của những phụ nữ nổi tiếng, biết đâu được bạn sẽ ưng ý và tìm thấy một mẹo nào đó phù hợp với chính mình.

Halle Berry không dùng phấn phủ

Bật mí bí quyết giữ gìn xuân sắc, tỏa sáng rực rỡ của những minh tinh nổi tiếng thế giới - Ảnh 1

 

Halle Berry tin rằng phụ nữ dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì làn da của cô ấy sẽ đẹp hơn một chút khi trông bóng mượt. Theo cô, làn da mờ sau khi đánh phấn phủ khiến bạn trông già hơn, đó là lý do tại sao cô ấy ngừng sử dụng phấn phủ.

Jennifer Lopez nằm ngửa khi ngủ

Bật mí bí quyết giữ gìn xuân sắc, tỏa sáng rực rỡ của những minh tinh nổi tiếng thế giới - Ảnh 2

 

Để tránh nếp nhăn, Jennifer Lopez luôn nằm ngửa khi ngủ. Nữ ca sĩ chắc chắn rằng phương pháp này thực sự hiệu quả. Cô ấy ngủ với những chiếc gối xung quanh để cô ấy không thể quay mặt lại.

Jane Fonda thích thay đổi loại kem dưỡng ẩm của mình

 

Theo ý kiến ​​của Jane Fonda, làn da lớn tuổi không nên trông quá bóng bẩy. Nữ diễn viên cởi mở nói về việc phẫu thuật thẩm mỹ của mình, nhưng cô cũng nói về tầm quan trọng của việc chăm sóc da hàng ngày.

Bật mí bí quyết giữ gìn xuân sắc, tỏa sáng rực rỡ của những minh tinh nổi tiếng thế giới - Ảnh 3

Fonda thích thay đổi loại kem dưỡng ẩm của mình để ngăn làn da của cô ấy quen với nó. Catherine Deneuve đã nói với cô ấy về điều đó một lần. Fonda cũng tẩy tế bào chết cho khuôn mặt của mình bằng một chiếc khăn thô vào mỗi buổi sáng.

Madonna chăm sóc da mông của mình

Bật mí bí quyết giữ gìn xuân sắc, tỏa sáng rực rỡ của những minh tinh nổi tiếng thế giới - Ảnh 4

 

Madonna chăm sóc tất cả các bộ phận trên cơ thể như nhau. Cô tiết lộ rằng cô đắp mặt nạ đất sét cho mông và sử dụng huyết thanh trên cả đầu gối.

Beyoncé tạo đường nét cho khuôn mặt bằng kem chống nắng

Bật mí bí quyết giữ gìn xuân sắc, tỏa sáng rực rỡ của những minh tinh nổi tiếng thế giới - Ảnh 5

 

Chuyên gia trang điểm của nữ ca sĩ đã chia sẻ một mẹo nhỏ để tạo đường viền lâu dài với kem chống nắng. Bạn cần thoa kem chống nắng 15 hoặc 20 SPF lên khắp mặt, sau đó phủ kem chống nắng có chỉ số SPF cao hơn lên những vùng bạn muốn làm nổi bật.

Cindy Crawford sử dụng Botox

Bật mí bí quyết giữ gìn xuân sắc, tỏa sáng rực rỡ của những minh tinh nổi tiếng thế giới - Ảnh 6

 

Cindy Crawford tin rằng các loại kem chỉ đơn giản là che giấu sự lão hóa ở một độ tuổi nhất định. Để khôi phục độ đàn hồi cho làn da, cô chỉ có thể trông chờ vào việc tiêm vitamin, Botox và collagen. 

Vera Wang sử dụng dầu trẻ em

Bật mí bí quyết giữ gìn xuân sắc, tỏa sáng rực rỡ của những minh tinh nổi tiếng thế giới - Ảnh 7

 

Nhà thiết kế thời trang Vera Wang đã 73 tuổi nhưng trông bà vẫn rất lộng lẫy so với tuổi của mình. Chúng tôi chắc chắn rằng Wang sử dụng rất nhiều thủ thuật làm đẹp, nhưng một trong số đó là khá đơn giản.

Cô ấy thích nhỏ dầu trẻ em của Johnson vào bồn tắm. Theo nhà thiết kế, nó thực sự có tác dụng dưỡng ẩm và nuôi dưỡng làn da của bạn, hơn nữa nó cũng rất nhẹ nhàng.

 

Keira Knightley giấu mái tóc mỏng của mình dưới bộ tóc giả

Bật mí bí quyết giữ gìn xuân sắc, tỏa sáng rực rỡ của những minh tinh nổi tiếng thế giới - Ảnh 8

 

Keira Knightley thú nhận rằng do thường xuyên bị chết tóc nên tóc bắt đầu rụng. Vì vậy, cô phải sử dụng tóc giả .

Nữ diễn viên đã đội tóc giả trong 5 năm. Nhưng sau khi sinh con gái, mái tóc của cô trở lại như cũ. Và bây giờ cô ấy thích mái tóc dày và tự nhiên của mình hơn.

Cardi B cạo mặt để có làn da mịn màng 

Bật mí bí quyết giữ gìn xuân sắc, tỏa sáng rực rỡ của những minh tinh nổi tiếng thế giới - Ảnh 9

Chuyên gia trang điểm của Cardi B, Erika La Pearl đã tiết lộ bí mật đằng sau làn da sáng hồng của "khách hàng cao cấp" này. Thực tế là La Pearl thực hiện quy trình tẩy da chết trước khi trang điểm cho khuôn mặt của Cardi B. Quy trình phổ biến này được thực hiện với sự trợ giúp của dao cạo mỏng nhất, giúp loại bỏ lông tơ và tế bào chết trên da.

Theo Brightside

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