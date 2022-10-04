Diệt trừ đốm đen, đồi mồi, tàn nhang từ những thành phần siêu dưỡng từ tự nhiên, da trắng bật tông không ngại tỏa sáng

Vì không ai có thể miễn nhiễm với những loại vấn đề về da này, một danh sách các mẹo hữu ích sau đây có thể giúp bạn sống vô tư vui vẻ với làn da được cải thiện đáng kể.

Nó chứa axit xitric, là một chất tẩy trắng tuyệt vời. Tuy nhiên, nó cũng có thể gây bỏng nhẹ.

Bạn hãy vắt nước chanh và dùng bông thấm nước. Nếu bạn có làn da quá nhạy cảm, hãy đảm bảo hòa tan nước cốt chanh vào một ít nước.

Hãy thoa khoảng 3-4 lần một tuần. Hãy chú ý đến cảm giác và hoạt động của da và giảm số lần thoa nếu có bất kỳ kích ứng nào xảy ra.

2. Đu đủ

Nó có các enzym, cũng có đặc tính làm trắng da.

Bào hoặc nghiền nhỏ và sau đó áp dụng hỗn hợp đu đủ xay nhuyễn làm mặt nạ. Rửa sạch bằng nước ấm sau 20 phút.

Nó dịu nhẹ hơn chanh nên bạn có thể sử dụng vào buổi sáng và buổi tối.

3. Dưa hấu

Nó giàu vitamin A, B, C và tốt cho nhiều vấn đề về da. Loại trái cây nhiều nước này sẽ không cho bạn kết quả nhanh chóng nhưng chắc chắn sẽ giúp làm đều màu da của bạn sau một thời gian.

Hãy thoa một ít mặt nạ dưa hấu lên bất kỳ khu vực nào bạn có vết đen. Chà xát và để trong 20-30 phút, sau đó bạn có thể rửa sạch.

Nó sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào vì vậy bôi nó hàng ngày rất phù hợp. Sự kiên trì là chìa khóa là đẹp hiệu quả.

4. Hành tím

Nó có tính axit tự nhiên và giúp các đốm đen mờ dần.

Chuẩn bị tinh thần cho một số mùi hơi khó chịu nếu bạn chọn làm đẹp bằng hành tím. Trộn một muỗng canh nước ép hành tím với 2 muỗng canh mật ong. Nếu bạn làm nhiều có thể bỏ tủ lạnh. Thoa lên vết thâm nhưng hãy thử trước trên cơ thể trước khi thoa lên mặt. Rửa sạch sau 15 phút để loại bỏ mùi hôi.

Hãy đắp mặt nạ này hai lần một tuần.

5. Cà chua

Cà chua được biết đến với công dụng làm trắng da. Các thương hiệu làm đẹp Hàn Quốc đang phát cuồng vì một làn da trắng như sứ đều có các dòng sản phẩm làm từ cà chua. Chúng cũng được coi là một loại siêu thực phẩm.

Cân nhắc mua mặt nạ làm trắng da bằng cà chua hoặc dùng cà chua tươi ép lấy nước. Hoặc bạn chỉ cần đắp một lát mỏng lên vùng da bị mụn và để khoảng 10 phút.

Bạn nên đắp mặt nạ cà chua 3-4 lần một tuần.

6. Dưa chuột

Nó rất tốt cho da khô vì đặc tính dưỡng ẩm của nó và trị nám do chứa nhiều vitamin С.

Đặt 2 lát dưới mắt của bạn để có tác dụng làm mát và giảm quầng thâm. Nghiền một lát khác, trộn với glycerin và thoa lên các nốt mụn hoặc toàn bộ khuôn mặt của bạn. Rửa sạch sau 15 phút.

Hãy nuông chiều bản thân thường xuyên bằng cách đắp mặt nạ dưa chuột hàng ngày để tạo để ẩm và dưỡng trắng từ từ cho da.

Theo Brightside