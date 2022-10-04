Diệt trừ đốm đen, đồi mồi, tàn nhang từ những thành phần siêu dưỡng từ tự nhiên, da trắng bật tông không ngại tỏa sáng

Làm đẹp 04/10/2022 10:54

Hầu như tất cả mọi người rất cẩn thận khi ra nắng do nguy cơ tổn thương da. Kem chống nắng được khuyến khích sử dụng cho tất cả mọi người để bảo vệ mình khỏi nguy cơ ung thư da, tăng sắc tố da và lão hóa sớm. Nếu các vết đen là thứ mà bạn thường xuyên nhận thấy trên cơ thể mình, thì bài viết này là dành cho bạn!

Diệt trừ đốm đen, đồi mồi, tàn nhang từ những thành phần siêu dưỡng từ tự nhiên, da trắng bật tông không ngại tỏa sáng - Ảnh 1

Vì không ai có thể miễn nhiễm với những loại vấn đề về da này, một danh sách các mẹo hữu ích sau đây có thể giúp bạn sống vô tư vui vẻ với làn da được cải thiện đáng kể.

1. Chanh

Nó chứa axit xitric, là một chất tẩy trắng tuyệt vời. Tuy nhiên, nó cũng có thể gây bỏng nhẹ.

Bạn hãy vắt nước chanh và dùng bông thấm nước. Nếu bạn có làn da quá nhạy cảm, hãy đảm bảo hòa tan nước cốt chanh vào một ít nước.

Hãy thoa khoảng 3-4 lần một tuần. Hãy chú ý đến cảm giác và hoạt động của da và giảm số lần thoa nếu có bất kỳ kích ứng nào xảy ra.

Diệt trừ đốm đen, đồi mồi, tàn nhang từ những thành phần siêu dưỡng từ tự nhiên, da trắng bật tông không ngại tỏa sáng - Ảnh 2

2. Đu đủ

Nó có các enzym, cũng có đặc tính làm trắng da. 

Bào hoặc nghiền nhỏ và sau đó áp dụng hỗn hợp đu đủ xay nhuyễn làm mặt nạ. Rửa sạch bằng nước ấm sau 20 phút.

Nó dịu nhẹ hơn chanh nên bạn có thể sử dụng vào buổi sáng và buổi tối.

3. Dưa hấu

Nó giàu vitamin A, B, C và tốt cho nhiều vấn đề về da. Loại trái cây nhiều nước này sẽ không cho bạn kết quả nhanh chóng nhưng chắc chắn sẽ giúp làm đều màu da của bạn sau một thời gian.

Hãy thoa một ít mặt nạ dưa hấu lên bất kỳ khu vực nào bạn có vết đen. Chà xát và để trong 20-30 phút, sau đó bạn có thể rửa sạch.

Nó sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào vì vậy bôi nó hàng ngày rất phù hợp. Sự kiên trì là chìa khóa là đẹp hiệu quả.

 

4. Hành tím

Nó có tính axit tự nhiên và giúp các đốm đen mờ dần.

Chuẩn bị tinh thần cho một số mùi hơi khó chịu nếu bạn chọn làm đẹp bằng hành tím. Trộn một muỗng canh nước ép hành tím với 2 muỗng canh mật ong. Nếu bạn làm nhiều có thể bỏ tủ lạnh. Thoa lên vết thâm nhưng hãy thử trước trên cơ thể trước khi thoa lên mặt. Rửa sạch sau 15 phút để loại bỏ mùi hôi.

Hãy đắp mặt nạ này hai lần một tuần.

5. Cà chua

Cà chua được biết đến với công dụng làm trắng da. Các thương hiệu làm đẹp Hàn Quốc đang phát cuồng vì một làn da trắng như sứ đều có các dòng sản phẩm làm từ cà chua. Chúng cũng được coi là một loại siêu thực phẩm.

Cân nhắc mua mặt nạ làm trắng da bằng cà chua hoặc dùng cà chua tươi ép lấy nước. Hoặc bạn chỉ cần đắp một lát mỏng lên vùng da bị mụn và để khoảng 10 phút.

Bạn nên đắp mặt nạ cà chua 3-4 lần một tuần.

Diệt trừ đốm đen, đồi mồi, tàn nhang từ những thành phần siêu dưỡng từ tự nhiên, da trắng bật tông không ngại tỏa sáng - Ảnh 3

6. Dưa chuột

Nó rất tốt cho da khô vì đặc tính dưỡng ẩm của nó và trị nám do chứa nhiều vitamin С.

Đặt 2 lát dưới mắt của bạn để có tác dụng làm mát và giảm quầng thâm. Nghiền một lát khác, trộn với glycerin và thoa lên các nốt mụn hoặc toàn bộ khuôn mặt của bạn. Rửa sạch sau 15 phút.

Hãy nuông chiều bản thân thường xuyên bằng cách đắp mặt nạ dưa chuột hàng ngày để tạo để ẩm và dưỡng trắng từ từ cho da.

Theo Brightside

Thất vọng vì mãi không giảm được cân dù luôn tuân thủ nghiêm ngặt mọi chế độ, lý do có thể là điều đơn giản mà bạn ít khi chú ý

Thất vọng vì mãi không giảm được cân dù luôn tuân thủ nghiêm ngặt mọi chế độ, lý do có thể là điều đơn giản mà bạn ít khi chú ý

Đã thử mọi thứ theo cuốn sách hướng dẫn mà bạn vẫn phải vật lộn với việc giảm cân? Có thể có một số lý do bạn cần lưu ý.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trị tàn nhang điều trị đốm nâu trên da dưỡng da trắng sáng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 5 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới