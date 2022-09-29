Nâng tầm vẻ ngoài sang trọng, "đắt tiền" trong nháy mắt với những thủ thuật nhỏ cực lợi hại này

Làm đẹp 29/09/2022 12:19

Không phải lúc nào bạn cũng có thể giữ cho mình một vóc dáng hoàn hảo. Nhưng tất cả chúng ta đều có lúc từng ở trong những tình huống chúng ta cần phải trông thật tuyệt mà chỉ có vài phút để chỉnh chu. Đừng lo, một vài mẹo nhỏ có thể khiến vẻ ngoài của bạn nâng hạng nhanh chóng.

Những thủ thuật hiệu quả nhất sau đây sẽ giúp bạn trông rực rỡ gần như ngay lập tức!

Chọn giày dép thoải mái, màu cùng tông

Nâng tầm vẻ ngoài sang trọng, 'đắt tiền' trong nháy mắt với những thủ thuật nhỏ cực lợi hại này - Ảnh 1

 

Để chân dài hơn và thân hình thon gọn hơn, bạn nên đi giày có màu tương đồng với màu da của mình. Vì vậy, màu be, màu nude, màu nâu hoặc bất kỳ màu nào gần với màu chân của bạn sẽ giúp kéo dài vẻ ngoài của chúng.

Nếu bạn đang mặc quần dài hoặc quần bó, hãy chọn giày có màu tương tự với màu bạn đang mặc. Thủ thuật này hiệu quả vì nó làm tăng chiều dài cho đôi chân của bạn một cách trực quan và trông bạn sẽ cao hơn vài inch.

Bạn cũng nên tránh những đôi giày có quai hoặc móc cài ở mắt cá chân vì chúng khiến chân bạn trông ngắn hơn thực tế.

Loại bỏ quần áo quá chật hoặc quá rộng

Nâng tầm vẻ ngoài sang trọng, 'đắt tiền' trong nháy mắt với những thủ thuật nhỏ cực lợi hại này - Ảnh 2

Nâng tầm vẻ ngoài sang trọng, 'đắt tiền' trong nháy mắt với những thủ thuật nhỏ cực lợi hại này - Ảnh 3

 

Đừng mua những thứ có kích thước nhỏ hơn hoặc lớn hơn cơ thể bạn. Những bộ quần áo như vậy sẽ chỉ làm nổi bật những khuyết điểm của bạn và sẽ khiến bạn tăng thêm vài cân về mặt thị giác. Trang phục của bạn phải vừa vặn với bạn và nó phải làm nổi bật những gì bạn muốn, đồng thời che giấu mọi khuyết điểm không đáng "hiện thị".

Luôn giữ dáng lưng thẳng

Nâng tầm vẻ ngoài sang trọng, 'đắt tiền' trong nháy mắt với những thủ thuật nhỏ cực lợi hại này - Ảnh 4

Tư thế tốt có thể khiến mọi phụ nữ trông lộng lẫy và nó cũng làm cho vòng eo của bạn trông nhỏ hơn. Đó là lý do tại sao việc ngồi còng lưng lại là một thói quen xấu, vì nó không chỉ khiến bạn trông thấp hơn và rộng hơn mà còn có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe.

Để tránh điều này, hãy luôn giữ thẳng lưng và giữ cho mông căng một chút nhé.

Học các kỹ thuật tạo đường nét cơ bản cho khuôn mặt

Nâng tầm vẻ ngoài sang trọng, 'đắt tiền' trong nháy mắt với những thủ thuật nhỏ cực lợi hại này - Ảnh 5

 

Đường viền làm cho khuôn mặt của bạn trông hẹp hơn và nó thậm chí có thể che giấu một chiếc cằm đôi. Bạn chỉ cần học cách sử dụng tông màu sáng tối một cách chính xác. Quy tắc quan trọng cần nhớ là làm tối mọi thứ bạn muốn ẩn và làm sáng mọi thứ bạn muốn nổi bật.

Điều quan trọng là phải nhớ thứ tự áp dụng. Đầu tiên, bạn sử dụng bút đánh sáng, sau đó áp dụng các tông màu tối hơn. Tất nhiên, đừng quên rằng các góc cạnh khuôn mặt phải được tô vẽ thành "vô hình". Trang điểm sáng màu một trong những cách giúp bạn khoe được những ưu điểm trên khuôn mặt. Ví dụ, son đỏ làm nổi bật cằm và đường quai hàm.

Làm cho màu da của bạn tối hơn một chút

Nâng tầm vẻ ngoài sang trọng, 'đắt tiền' trong nháy mắt với những thủ thuật nhỏ cực lợi hại này - Ảnh 6

 

Da của bạn càng rám nắng thì có vẻ trông bạn càng thon gọn và dáng người khỏe mạnh hơn về mặt thị giác. Nếu muốn làn da sô cô la một chút, sự thay thế tốt nhất là dùng kem tạo màu da bánh mật bronzer. Bạn chỉ cần tuân theo một số quy tắc đơn giản:

Trước hết, bạn làm sạch da và dùng sản phẩm tẩy tế bào chết toàn thân. Sau đó, dưỡng ẩm da bằng kem đặc trị.

Nếu bạn có làn da khô, hãy sử dụng một miếng bọt biển mịn thay vì tẩy tế bào chết. Dưỡng ẩm da nhiều lần. Chú ý đến cả đầu gối và khuỷu tay của bạn nhé. Đánh phấn tạo khối bronzer sẽ giúp bạn có vẻ ngoài thu hút với màu da khỏe khoắn.

Theo Brightside

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