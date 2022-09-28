Da trắng bật tông, lỗ chân lông se khít là hiệu quả tuyệt vời từ loại mặt nạ thiên nhiên giá siêu mềm mà hội chị em mê tít

Làm đẹp 28/09/2022 18:44

Cà chua là một thành phần thiết yếu cần có trong bất kỳ nhà bếp nào, nó đã được chứng minh là một thực phẩm bổ sung ngon và quan trọng cho các món ăn khác nhau của các nền ẩm thực. Tuy nhiên, bạn có biết rằng chúng có lợi trong nhà bếp và cũng hiệu quả trong chế độ chăm sóc da của bạn không?

Sử dụng cà chua cho làn da của bạn ban đầu có vẻ là một lựa chọn kỳ quặc, nhưng chỉ cần đợi cho đến khi bạn khám phá ra chúng thực sự là một thành phần tuyệt vời, bạn sẽ rất yêu thích chúng.

Da trắng bật tông, lỗ chân lông se khít là hiệu quả tuyệt vời từ loại mặt nạ thiên nhiên giá siêu mềm mà hội chị em mê tít - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Loại trái cây ngon ngọt này chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng rất có lợi cho làn da trên khuôn mặt của bạn, bạn sẽ hối tiếc nếu không sử dụng nó trước đây. Phần tốt nhất của cà chua là nó rất dễ dàng có sẵn trong mọi ngôi nhà và có thể được sử dụng ở hầu hết mọi hình thức, điều này làm cho nó trở nên hoàn hảo khi đưa vào thói quen chăm da hàng ngày của bạn.

Chúng cũng phù hợp với mọi loại da, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về điều đó. Những lợi ích và cách sử dụng cà chua để có lợi nhất cho da sau đây sẽ làm bạn mê tít.

 

1. Tẩy tế bào da chết

 

Do môi trường quá ô nhiễm, đặc biệt là nếu bạn sống ở thành phố tàu điện ngầm, làn da của bạn hấp thụ rất nhiều bụi bẩn và dầu mỗi khi bước ra ngoài. Da bạn trở nên không đều màu, bụi bẩn bít kín lỗ chân lông. Không dễ dàng để loại bỏ điều này chỉ với việc rửa mặt thông thường, bạn phải tẩy tế bào chết cho da đúng cách.

Da trắng bật tông, lỗ chân lông se khít là hiệu quả tuyệt vời từ loại mặt nạ thiên nhiên giá siêu mềm mà hội chị em mê tít - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cà chua có đầy đủ các enzym làm cho chúng trở nên tuyệt vời như một chất tẩy tế bào chết giúp loại bỏ các tế bào da chết. Bạn thậm chí không cần lo lắng nếu bạn có làn da nhạy cảm, vì cà chua rất dịu nhẹ cho da.

Mẹo: Đắp trực tiếp cùi cà chua lên mặt và rửa sạch sau một lúc để có hiệu quả tốt nhất.

2. Giảm dầu nhờn

Đây là một trong những lợi ích lớn nhất của cà chua đối với việc chăm sóc da của bạn. Nếu bạn có làn da dầu hoặc bị mụn trứng cá, bạn có thể đang phải vật lộn với việc da mặt tiết quá nhiều dầu. Da nhờn có thể khá rắc rối và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của làn da của bạn. Ngay cả lớp trang điểm của bạn cũng không được giữ nguyên khi da chảy dầu.

Cà chua thực hiện một công việc tuyệt vời trong việc chống lại điều này và giảm lượng dầu trên da của bạn.

Mẹo: Sau khi cắt một quả cà chua thành hai nửa, hãy lấy một quả chà xát lên mặt và rửa sạch với nước sau 10-15 phút để có được làn da mịn màng và sạch dầu.

3. Ngăn ngừa mụn trứng cá

Da trắng bật tông, lỗ chân lông se khít là hiệu quả tuyệt vời từ loại mặt nạ thiên nhiên giá siêu mềm mà hội chị em mê tít - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Mụn là một tình trạng cực kỳ phổ biến với mọi người ở mọi lứa tuổi. Nó thường là do bụi bẩn hoặc vi khuẩn bị mắc kẹt trong da hoặc thậm chí là dầu bị mắc kẹt trong lỗ chân lông. Điều này dẫn đến da mặt bạn nổi nhiều mụn, hơn nữa nếu bạn là người dễ nổi mụn thì có thể khiến da bạn gặp nhiều vấn đề hơn.

Cà chua chứa vitamin A, C và K, đồng thời cũng có tính axit giúp duy trì độ pH thích hợp cho làn da của bạn và có đặc tính làm sạch sâu. Sử dụng cà chua có thể không đủ để điều trị tận gốc nguyên nhân gây ra mụn nhưng nó chắc chắn giúp giảm thiểu nó và ngăn ngừa mụn.

Mẹo: Thêm một chút dầu cây tràm trà vào bã cà chua và sử dụng nó như bất kỳ gói đắp mặt nào khác.

4. Se khít lỗ chân lông

 

Khi bạn có lỗ chân lông to và mở, nó hoạt động như một chất thu hút những thứ như bụi bẩn, ô nhiễm, về cơ bản là mọi thứ bạn không muốn trên da của bạn. Khi những chất ô nhiễm này kết hợp với dầu tự nhiên trên da của bạn, nó có thể gây ra mụn. Cà chua hoạt động như một loại thuốc tự nhiên để thu nhỏ lỗ chân lông và giúp da trông mịn màng hơn.

Mẹo: Thêm 2-3 giọt nước cốt chanh tươi vào một muỗng canh nước ép cà chua và thoa hỗn hợp lên mặt. Rửa sạch sau 15 phút.

5. Hoạt động như một chất chống nắng tự nhiên

Da trắng bật tông, lỗ chân lông se khít là hiệu quả tuyệt vời từ loại mặt nạ thiên nhiên giá siêu mềm mà hội chị em mê tít - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu bạn sống ở một nơi mà mặt trời dường như luôn gay gắt, bạn bắt buộc phải thoa kem chống nắng mỗi khi bước ra khỏi nhà. Nếu không có cách này, bạn có thể bị cháy nắng và da của bạn có thể trở nên thô ráp và ngứa ngáy, để lại những vết đỏ và đốm mà bạn không muốn có trên mặt.

Cà chua có chứa một hợp chất gọi là lycopene giúp bảo vệ bạn khỏi tác hại của tia UV. Bạn không thể thay thế cà chua bằng kem chống nắng thông thường của mình nhưng nó chắc chắn có thể được sử dụng như một biện pháp bảo vệ bổ sung.

Mẹo: Trộn hai thìa sữa chua nguyên chất với một nửa quả cà chua nghiền nát rồi đắp lên mặt. Rửa sạch nó sau 15-20 phút.

Theo Femina

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