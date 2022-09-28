Chỉ cần chăm chỉ làm điều này sẽ sớm loại bỏ vết nhăn ở cổ và trán, kéo dài thanh xuân

Với tuổi tác ngày càng lớn, làn da của chúng ta bắt đầu mất đi độ đàn hồi, làm cho các đường và nếp nhăn nổi rõ trên khuôn mặt. Những nếp nhăn này cũng có thể xuất hiện trên cổ và trán. Da ở đây mỏng và chịu khá nhiều tia nắng mặt trời nên thường có thể có dấu hiệu lão hóa sớm hơn các bộ phận khác của cơ thể.

Nếp nhăn ở trán và cổ là mối quan tâm chung của những người ở độ tuổi sau 30. Lớp hạ bì, lớp da chứa collagen rất mỏng ở cổ và trán, dễ bị lão hóa hơn các bộ phận khác trên cơ thể. Thêm vào đó, cổ là một bộ phận thường bị lãng quên khi chăm sóc trên cơ thể. Trong khi bạn thoa kem chống nắng có SPF lên mặt thì lại thường bỏ qua phần cổ, để phần cổ tiếp xúc và không được bảo vệ trước ánh nắng mặt trời cũng như các tia UV có hại là rất nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet Ngoài lão hóa, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, ô nhiễm, hút thuốc và di truyền là một số yếu tố gây ra sự xuất hiện của các nếp nhăn trên trán và cổ. Da ở những khu vực này cũng có xu hướng trở nên mỏng, kém đàn hồi và chảy xệ do sự hoạt động của các cơ liên quan. Tin tốt là xác suất xuất hiện của những nếp nhăn này có thể được giảm bớt với một số thay đổi lối sống.

Một số bác sĩ da liễu thậm chí còn đề xuất các phương pháp điều trị như Botox, chất làm đầy, laser và lột da bằng hóa chất. Tất cả các phương pháp điều trị này đều không phẫu thuật và không xâm lấn. Tác hại của ánh nắng mặt trời là nguyên nhân lớn nhất gây ra các nếp nhăn ở cổ và trán vì tia UV có hại làm tổn thương các sợi elastin và collagen vốn mang lại sức mạnh và độ đàn hồi cho da. Di truyền là một yếu tố quan trọng khác làm mất collagen, mật độ xương và cơ bắp. Nếu những đường nhăn và nếp nhăn này không ăn sâu vào bề mặt da, người ta hoàn toàn có thể "khống chế" chúng. Tuy nhiên, các đường khắc sâu vào lớp da không thể điều trị được. Một số mẹo sau đây bạn có thể làm theo để loại bỏ nếp nhăn ở cổ và trán: Giảm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hàng ngày thoa kem chống nắng phổ rộng với chỉ số SPF 30 và PA +++.

Luôn tìm kiếm các sản phẩm chăm sóc da có chứa retinol, peptide và axit hyaluronic, giúp làm đầy đặn và ngậm nước cho da. Ảnh minh họa: Internet Thử huyết thanh vitamin C trên cổ và vùng trán của bạn. Vitamin C có chứa các đặc tính chống oxy hóa rất tốt cho da, và nó có thể giúp giảm tác hại do tia UV và các yếu tố môi trường khác gây ra bằng cách khử hoạt tính của các gốc tự do.

Nhiều người nhớ dưỡng ẩm cho da mặt nhưng lại quên mất vùng da cổ và trán. Dưỡng ẩm cung cấp nước cho da, giúp giảm nếp nhăn hơn nữa.

Giữ đủ nước có thể giúp trì hoãn nếp nhăn, uống tám cốc nước mỗi ngày.

Tránh và quản lý căng thẳng, tập yoga và các hoạt động tĩnh tâm khác.

Bao gồm thực phẩm lành mạnh như trái cây và rau xanh trong chế độ ăn uống của bạn và ngủ ít nhất tám giờ một ngày. Ảnh minh họa: Internet Bỏ thuốc lá vì nó có thể làm tăng căng thẳng oxy hóa dẫn đến lão hóa sớm. Hút thuốc cũng làm hỏng collagen, và nicotine có thể khiến các mạch máu hạn chế việc cung cấp oxy cho da. Ngoài ra, thị trường làm đẹp từ công nghệ cũng có nhiều giải pháp mà các chuyên gia làm đẹp vẫ hay tư vấn như là: Ảnh minh họa: Internet Độc tố thần kinh và chất làm đầy hyaluronic dạng hạt nhỏ hơn có thể được sử dụng cho các đường nhăn và nếp nhăn để làm mềm và trẻ hóa vùng cổ và trán. Botulinum Toxin, thường được gọi là BOTOX, là phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho những nếp nhăn này. Nó có khả năng làm giảm chuyển động của cơ, giúp giảm bớt sự xuất hiện của các đường biểu cảm quanh mắt, trán và miệng theo thời gian để giảm nếp nhăn. Kết quả có thể được nhìn thấy gần như ngay lập tức, nhưng thường mất từ ​​7 đến 14 ngày để hiển thị đầy đủ hiệu quả.

Phương pháp điều trị bằng laser và hóa chất là một số lựa chọn khác được sử dụng để loại bỏ nếp nhăn. Theo Femina

Muốn sở hữu dáng chuẩn như gái Hàn, bạn đừng bỏ qua những thủ thuật nhỏ "gom sạch" mỡ thừa lợi hại này Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, số người bị béo phì đã tăng gấp ba lần trong hơn 40 năm qua. Vào năm 2016, có hơn 1,9 tỷ người trưởng thành bị thừa cân. Không có gì lạ khi ngày càng có nhiều người bắt đầu chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Tất nhiên, không phải ai cũng phải ăn kiêng nghiêm ngặt, đôi khi chỉ cần áp dụng một vài thủ thuật là bạn sẽ không ăn quá nhiều.

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