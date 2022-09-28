Muốn sở hữu dáng chuẩn như gái Hàn, bạn đừng bỏ qua những thủ thuật nhỏ "gom sạch" mỡ thừa lợi hại này

Những cách thú vị sau đây sẽ giúp bạn giữ dáng mà không cần phải tuân theo một chế độ ăn kiêng cụ thể.

Trước khi ăn trưa hoặc ăn tối, hãy thắt một dải ruy băng quanh eo. Khi bạn cảm thấy nó trở nên quá căng, có nghĩa là đã đến lúc bạn phải ngừng ăn. Bí quyết rất đơn giản nhưng hiệu quả này sẽ giúp bạn tránh ăn quá nhiều.

Uống từ ly dáng dài hơn

Chúng ta nhận được một phần đáng kể lượng calo chúng ta cần, không phải từ thức ăn, mà là từ đồ uống. Ví dụ, một ly nước trái cây chứa khoảng 110 calo và 20-26 g đường. Số calo có thể được giảm bớt nếu bạn sử dụng loại ly phù hợp. Vấn đề là, trung bình, chúng ta đổ chất lỏng vào ly mỏng dài ít hơn 20% -30% so với ly ngắn.

Ăn có hẹn giờ

Rất đơn giản: khi bạn vội vàng trong khi ăn, bạn đã ăn quá nhiều vì não bộ không có đủ thời gian để nhận tín hiệu rằng bạn đã no. Vì vậy, khi chuẩn bị ăn, hãy hẹn giờ trong 20 phút và cố gắng ăn chậm.

Tắm nước nóng

Theo các nhà khoa học từ Đại học Loughborough, nước nóng không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn khiến bạn giảm cân. Trong quá trình nghiên cứu, họ phát hiện ra rằng một giờ ngâm mình trong bồn nước nóng đốt cháy khoảng 61 calo.

Đặt một bát trái cây trên bàn

Khi bạn thường xuyên nhìn thấy thực phẩm lành mạnh, bạn đã lập trình cho mình để ăn thực phẩm lành mạnh. Bên cạnh đó, điều này không chỉ hoạt động đối với trái cây và rau quả mà còn đối với ảnh chụp. Vì vậy, đừng hủy đăng ký các nhóm ăn kiêng lành mạnh trên mạng xã hội!

Ngồi cuối bàn

Bí quyết này rất quan trọng đối với những bữa tiệc tối nơi có một bàn lớn và nhiều người. Khi bạn ngồi vào một chiếc bàn được bao quanh bởi những món ăn cực kỳ ngon, bạn gần như không thể không ăn chúng. Và nếu bạn ngồi ở cuối bàn, sẽ có cơ hội không ăn một thứ gì đó, bởi vì việc tiếp cận một số loại thực phẩm nhất định sẽ khó hơn nhiều.

Theo Brightside