Người Nhật trẻ mãi không già: tuyệt chiêu từ bài tập massage da cực đơn giản lại hiệu nghiệm không ngờ

Làm đẹp 04/10/2022 07:50

Massage Asahi của Nhật Bản phổ biến trên toàn thế giới. Nhắm đến các hạch bạch huyết, nó làm giảm sưng tấy và làm chậm quá trình lão hóa da mặt của bạn.

Các video thể hiện kỹ thuật này đã thu hút được hơn 8 triệu lượt xem. Ngay cả những người mẫu nổi tiếng thế giới, như Natalia Vodianova, cũng thừa nhận việc đã sử dụng các yếu tố của massage Asahi trong thói quen chăm sóc da mặt hàng ngày của họ.

Các hướng dẫn dễ để thực hiện massage mặt Asahi sau đây chắc chăn sẽ giúp ích cho bạn. Chỉ trong vài tuần, phương pháp này sẽ làm mờ nếp nhăn của bạn một cách rõ rệt và làm cho túi dưới mắt của bạn biến mất.

Một vài quy tắc quan trọng

Người Nhật trẻ mãi không già: tuyệt chiêu từ bài tập massage da cực đơn giản lại hiệu nghiệm không ngờ - Ảnh 1

Chống chỉ định mát-xa này nếu bạn bị rối loạn hệ bạch huyết, phát ban, da bị tổn thương, cảm lạnh hoặc cúm.

Trước khi làm thủ thuật, rửa mặt và rửa tay bằng thuốc sát trùng. Sử dụng dầu hoặc kem tự nhiên để giảm ma sát với da.

Trong quá trình xoa bóp, bạn nên gây áp lực từ các ngón tay tác động lên da. Tuy nhiên, nó không nên quá mạnh để gây khó chịu. Giảm áp lực trong khi xoa bóp tai, vùng dưới hàm và cổ (là nơi tập trung các hạch bạch huyết).

Bạn nên lặp lại mỗi động tác massage 3 lần (và khi nó đến các khu vực có vấn đề thì tăng lên 4 hoặc 5 lần). Để có hiệu quả tối đa, hãy thực hiện massage Asahi mỗi ngày, cùng một lúc.

Các chuyển động cơ bản

Người Nhật trẻ mãi không già: tuyệt chiêu từ bài tập massage da cực đơn giản lại hiệu nghiệm không ngờ - Ảnh 2

Nhấn các ngón tay của cả hai bàn tay vào vùng ngay dưới thái dương, gần với vành trên của tai (Hình 1). Áp dụng một áp lực nhẹ, trượt các ngón tay của bạn xuống, đến tận xương đòn (Hình 2). Với động tác này, bạn gây ra một dòng chảy của chất lỏng bạch huyết. Lặp lại 3 lần vào đầu buổi Asahi của bạn và đừng quên thực hiện vào cuối mỗi động tác massage tiếp theo.

Vùng quanh mắt

Người Nhật trẻ mãi không già: tuyệt chiêu từ bài tập massage da cực đơn giản lại hiệu nghiệm không ngờ - Ảnh 3

Dùng miếng đệm của các ngón tay giữa, nhấn ở góc ngoài của mắt. Duy trì áp lực, nhẹ nhàng trượt các ngón tay của bạn dọc theo mí mắt dưới về phía góc trong của mắt.

Ngừng một chút, sau đó di chuyển các ngón tay của bạn lên trên, vẽ một đường vòng cung dưới lông mày và quay trở lại các góc ngoài của mắt (Hình 1).

Sau đó di chuyển các ngón tay của bạn từ ngoài vào trong khóe mắt một lần nữa.

Trán

Người Nhật trẻ mãi không già: tuyệt chiêu từ bài tập massage da cực đơn giản lại hiệu nghiệm không ngờ - Ảnh 4

Nhấn các miếng đệm của ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn vào giữa trán (Hình 1).

Sử dụng các chuyển động ngoằn ngoèo, trượt các ngón tay từ giữa trán đến thái dương.

Khu vực xung quanh môi

Ở giai đoạn này của buổi massage, bạn cần lặp lại mỗi bước 3-4 lần, sau đó kết thúc với động tác cơ bản:

Người Nhật trẻ mãi không già: tuyệt chiêu từ bài tập massage da cực đơn giản lại hiệu nghiệm không ngờ - Ảnh 5

Đưa cả hai tay lên cằm. Nhấn 3 ngón tay vào giữa cằm và di chuyển chúng theo hình bán nguyệt về phía môi trên (Hình 1).

Nhấn miếng đệm của các ngón tay giữa vào hai cánh mũi và di chuyển các ngón tay theo hình bán nguyệt đến vòm mũi và trở lại (Hình 2).

Trượt các ngón tay từ vòm mũi sang má và lưng (Hình 3).

Rãnh mũi

Người Nhật trẻ mãi không già: tuyệt chiêu từ bài tập massage da cực đơn giản lại hiệu nghiệm không ngờ - Ảnh 6

Đặt cả hai tay của bạn lên cằm. Nhấn 3 ngón tay vào giữa cằm (như động tác trước).

Duy trì áp lực, trượt tay của bạn đến các góc bên trong của mắt, trong khi tránh môi (Hình 1).

Di chuyển các ngón tay của bạn từ góc trong của mắt về phía thái dương (Hình 2).

Hình bầu dục của khuôn mặt

Người Nhật trẻ mãi không già: tuyệt chiêu từ bài tập massage da cực đơn giản lại hiệu nghiệm không ngờ - Ảnh 7

Với lòng bàn tay trái của bạn, nhấn vào bên trái của hàm.

Di chuyển tay phải của bạn từ mép ngoài bên phải của hàm đến một điểm ngay dưới góc trong của mắt (Hình 1).

Di chuyển các ngón tay của bạn từ góc ngoài của mắt đến thái dương, sau đó thực hiện chuyển động cơ bản ở phía bên phải của khuôn mặt, chỉ với một tay (Hình 2).

Bằng tay phải, nhấn vào bên phải của hàm và sử dụng tay trái của bạn để lặp lại các chuyển động tương tự cho bên trái của khuôn mặt

Người Nhật trẻ mãi không già: tuyệt chiêu từ bài tập massage da cực đơn giản lại hiệu nghiệm không ngờ - Ảnh 8

Đặt bàn tay của bạn vào hai bên mũi và chỉ dùng 3 ngón tay để ấn (Hình 1).

Vuốt các ngón tay của bạn dọc theo xương gò má theo hướng của thái dương (Hình 2).

Người Nhật trẻ mãi không già: tuyệt chiêu từ bài tập massage da cực đơn giản lại hiệu nghiệm không ngờ - Ảnh 9

Đặt cổ tay của bạn lại với nhau, giữ cho lòng bàn tay cách xa nhau (Hình 1).

Ấn hai lòng bàn tay vào cằm và môi, nâng má lên (Hình 2).

Trượt miếng đệm của lòng bàn tay dọc theo xương gò má, về phía tai (Hình 3).

Khu vực cằm

Người Nhật trẻ mãi không già: tuyệt chiêu từ bài tập massage da cực đơn giản lại hiệu nghiệm không ngờ - Ảnh 10

 

Đặt tay của bạn ở vị trí giống như lúc bắt đầu chuyển động trước đó.

Nghiêng đầu về phía trước một chút, ấn hai bàn tay vào cằm (Hình 1).

Trượt miếng đệm của lòng bàn tay dọc theo hàm dưới, về phía thùy tai (Hình 2).

 

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