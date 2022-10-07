Nắm gọn 6 bí kíp nâng cấp thời trang "đắt giá", vẻ ngoài thời thượng

Làm đẹp 07/10/2022 07:27

Không có công thức chung nào về thời trang một cách trông hoàn hảo. Đôi khi, ngay cả tiền bạc cũng chưa chắc giúp bạn trông lộng lẫy và mua quần áo trong những cửa hàng xa hoa cũng không hẳn sẽ mặc đẹp nếu không biết phối đồ. Nhưng có một số bí quyết có thể giúp cải thiện phong cách của bạn và khiến bạn trông như những mẫu ảnh trên bìa tạp chí Vogue tháng này.

Lời khuyên sau đây từ các nhà tạo mẫu sẽ giúp bạn trông đẹp sang ngay cả khi bạn không có hàng nghìn đô la chi cho áo quần mà bạn có thể có vẻ ngaoif hút ánh nhìn.

1. Ưu tiên quần áo màu sáng

Nắm gọn 6 bí kíp nâng cấp thời trang 'đắt giá', vẻ ngoài thời thượng - Ảnh 1

Những màu sắc như vậy kết hợp với nhau sẽ tạo ra vẻ ngoài sang trọng tổng thể. Đó là lý do tại sao một hình ảnh bao gồm một số màu sáng (ví dụ: màu be) là một quyết định tuyệt vời nếu bạn muốn trông đắt tiền và quý phái.

2. Bạn nên có những bộ quần áo "cơ bản" và "kinh điển"

Một chiếc áo khoác cashmere dáng thẳng màu vàng nâu, chiếc áo dài màu be cơ bản, quần jean xanh cổ điển, một vài chiếc áo cổ lọ màu sắc khác nhau, một chiếc váy bút chì vẫn là những trang phục hợp thời theo theo gian. Theo quy luật chung, thời gian và thời trang không ảnh hưởng đến những bộ trang phục này.

Bạn chỉ cần thêm một số phụ kiện sành điệu và những người xung quanh chắc chắn sẽ nhận thấy bộ trang phục của bạn sáng gia như thế nào.

3. Mua phụ kiện có chất lượng tốt

Nắm gọn 6 bí kíp nâng cấp thời trang 'đắt giá', vẻ ngoài thời thượng - Ảnh 2

 

Túi xách, thắt lưng, khăn quàng cổ, mũ và các phụ kiện khác có thể làm nên điều kỳ diệu. Phụ kiện thời trang có thể biến những bộ đồ đơn giản thành “thời trang cao cấp”.

Hãy quên đi hàng nhái: một chiếc túi tốt của một thương hiệu chưa có tên tuổi cũng sẽ đẹp hơn một chiếc túi giả của một thương hiệu nổi tiếng.

4. Chọn giày màu sáng hoặc màu nude

Những chiếc giày cổ điển màu vàng, xanh, đỏ và nude sẽ luôn đẹp, cho dù chúng đắt tiền hay không. Và những đôi giày như vậy thêm rất nhiều vẻ cuốn hút vào hình ảnh của bạn.

5. Chọn đồ lót "vô hình"

Nắm gọn 6 bí kíp nâng cấp thời trang 'đắt giá', vẻ ngoài thời thượng - Ảnh 3

Những sợi dây và kim cương giả có thể nhìn thấy được trên áo ngực và đường may quần của bạn là những sai lầm rất nghiêm trọng. Đồ lót không vừa vặn có thể làm hỏng ấn tượng tổng thể ngay cả khi hình ảnh của bạn hoàn hảo.

Bạn không nên nhầm đồ lót hàng ngày với đồ lót khiêu gợi cho những dịp đặc biệt. Và đối với đồ lót hàng ngày, áo lót đơn giản và quần lót không đường may là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn.

 

6. Bao gồm quần áo màu trắng trong tủ đồ thời trang

Nắm gọn 6 bí kíp nâng cấp thời trang 'đắt giá', vẻ ngoài thời thượng - Ảnh 4

Làm cho màu trắng trở thành đặc điểm chính của hình ảnh của bạn sẽ rất thú vị. Quần trắng, áo sơ mi hay áo khoác luôn trông sang trọng với màu trắng. Quần áo màu trắng trông thậm chí còn đẹp hơn trong mùa đông vì nó mang lại cảm giác tinh tế, đẳng cấp hơn cho vẻ ngaoif của bạn.

Theo Brightside

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