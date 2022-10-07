Lật tẩy 5 lầm tưởng tai hại kinh điển khiến việc giảm cân của bạn trở thành công cốc

Làm đẹp 07/10/2022 13:24

Cuộc sống hiện đại đã khác xưa nhưng chúng ta vẫn còn nhiều ái ngại về cân nặng và cái nhìn kém tích cực về thân hình mũm mĩm. Đó là lý do tại sao nhiều người kết thúc việc ăn uống kế hoạch, tập luyện từ từ trong khi tin vào những lầm tưởng về chế độ ăn uống lành mạnh mà chúng ta sẽ "lật tẩy" trong bài viết này.

Khi chỉ giúp số khối cơ thể (BMI) về mức bình thường mà còn giúp chúng ta có cơ hội sống lâu hơn khi có cân nặng phù hợp. Đó là lý do tại sao cố gắng giảm cân thừa chắc chắn là xứng đáng. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận khi chiến đấu với những cân nặng cứng đầu. 

Lầm tưởng số 1: Đường nâu tốt hơn

 

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1 muỗng cà phê đường nâu chứa 17 calo. 1 muỗng cà phê đường trắng chứa 16 calo.

Nhiều người cố gắng thực hiện một lối sống lành mạnh tin rằng đường nâu chứa canxi, kali, sắt và mangan, tất cả đều có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, số lượng của chúng quá nhỏ nên thực sự nghi ngờ liệu bạn sẽ nhận được bất kỳ lợi ích sức khỏe nào không.

Các loại đường này hầu như không khác nhau, sự khác biệt chính là ở hương vị và ảnh hưởng của chúng đến bột bánh ngọt.

Lầm tưởng thứ 2: Bột yến mạch là thức ăn sáng tốt nhất

Lật tẩy 5 lầm tưởng tai hại kinh điển khiến việc giảm cân của bạn trở thành công cốc - Ảnh 2

 

Bột yến mạch chỉ tốt cho bạn nếu bạn tự làm và chắc chắn không tốt nếu bạn đổ nước sôi vào hỗn hợp đã qua chế biến. Thực phẩm ăn liền chứa rất nhiều carbs, lượng carbs này sẽ tăng lên nếu bạn thêm trái cây, mật ong hoặc các loại hạt vào hỗn hợp vào.

Đó là lý do tại sao nếu bạn thực sự muốn ăn thức ăn lành mạnh cho bữa sáng, bạn nên dành khoảng 10 đến 15 phút để tự nấu bột yến mạch.

Lầm tưởng thứ 3: Tất cả các loại rau đều tốt

Lật tẩy 5 lầm tưởng tai hại kinh điển khiến việc giảm cân của bạn trở thành công cốc - Ảnh 3

 

Hầu hết tất cả các chế độ ăn kiêng và các quy tắc ăn kiêng lành mạnh đều khẳng định rằng rau quả tốt cho bạn và bạn nên tiêu thụ càng nhiều càng tốt. Nhưng cũng có những cạm bẫy ở đây. Chúng ta hiếm khi nghĩ về những loại rau chúng ta mua và ăn được trồng ở đâu. Nhiều loại trong số chúng có chứa thuốc trừ sâu và nitrat. 

Một số loại rau có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến lượng đường huyết trong cơ thể bạn. Nó phụ thuộc vào các tính năng cá nhân của cơ thể của một người. Đối với một số người, loại rau củ nguy hiểm đó là khoai tây, đối với những người khác là cà chua. Bạn nên cẩn thận với các loại rau nhưng thật vô nghĩa nếu bạn phủ nhận tất cả những tác dụng có lợi của việc ăn chúng.

Lầm tưởng thứ 4: Cà phê giúp bạn tràn đầy năng lượng cả ngày dài

 

Chỉ liều lượng cà phê mới xác định bạn sẽ tràn đầy năng lượng như thế nào sau khi uống nó. Trung bình, caffeine cần từ 15 đến 45 phút để truyền qua máu và đánh thức cơ thể. Tác dụng yếu dần trong 5-6 giờ sau đó. Điều đó có nghĩa là nếu bạn uống một tách cà phê vào lúc 8 giờ sáng, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi gấp đôi vào lúc 2 giờ chiều.

Lật tẩy 5 lầm tưởng tai hại kinh điển khiến việc giảm cân của bạn trở thành công cốc - Ảnh 4

Cà phê kích thích sự gia tăng nhanh chóng của lượng đường trong máu dẫn đến cảm giác tràn đầy năng lượng, và ngay khi mức đường huyết giảm xuống, “pin” của bạn sẽ chết. Đó là lý do tại sao cà phê sẽ không làm cho bạn cảm thấy mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng suốt cả ngày dài.

Tuy nhiên, loại nước giải khát này có rất nhiều lợi ích cho cơ thể, vì vậy nó có thể làm được nhiều điều hơn là chỉ giúp não của bạn khởi động mạnh mẽ.

Lầm tưởng số 5: Không nên dùng dầu ô liu để chiên nấu đồ ăn

Lật tẩy 5 lầm tưởng tai hại kinh điển khiến việc giảm cân của bạn trở thành công cốc - Ảnh 5

 

Một trong những lý do chính khiến câu chuyện thần thoại này được yêu thích là do điểm đốt cháy của dầu ô liu. Nhiều người nghĩ rằng thực phẩm sẽ không có thời gian để chiên đúng cách trước khi dầu cháy hết, nhưng đây là một điều hoang đường. Điểm bốc khói của dầu ô liu nguyên chất nằm trong khoảng từ 380 ° F (193 ° C) đến 410 ° F (210 ° C), tùy thuộc vào tạp chất và hàm lượng axit trong dầu ô liu: chất lượng càng tốt thì độ hút thuốc càng cao.

Thêm vào đó, dầu ô liu cũng không có lợi mấy cho sức khỏe của chúng ta như chúng ta vẫn thường nói. Mặc dù nó chứa vitamin K, sắt, kali, canxi và natri, nhưng hàm lượng này không đủ cao để tác động nhiều đến sức khỏe của bạn.

Theo Brightside

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