Nâng cấp nụ cười "đắt giá" với bí quyết làm trắng răng siêu đơn giản này

Ngậm 1-2 muỗng canh dầu trong miệng khoảng 10-15 phút. Sau đó nhổ ra và súc sạch miệng bằng nước ấm.

Dầu dừa là một thành phần lý tưởng cho mơ ước một hàm răng trắng sáng. Súc miệng bằng dầu dừa là một thủ tục phổ biến hiện nay. Dầu hấp thụ chất bẩn trong miệng và cũng có tác dụng kháng khuẩn chống lại các vi sinh vật sống trong đó.

Dâu tây và cà chua

Cả cà chua và dâu tây đều giàu Vitamin С và bạn có thể sử dụng chúng nếu không phải có cam quýt để làm trắng răng. Cắt nhỏ một trong hai thứ, lấy cùi của nó và đắp lên răng. Để trong 5 phút, sau đó súc miệng.

Nha đam và glycerin

Một hỗn hợp khác tốt cho răng của bạn là nha đam kết hợp với glycerin. Trộn 1 muỗng canh gel lô hội, 4 muỗng canh glycerin thực vật, 10 giọt tinh dầu chanh và 4 muỗng canh muối nở vào 1 cốc nước để được hỗn hợp nhuyễn.

Đánh răng bằng hỗn hợp này một lần mỗi ngày cho đến khi bạn thấy cao răng ít nhìn thấy hơn. Sau đó cứ 3-4 ngày lặp lại một lần. Nha đam giúp răng và nướu mau lành và tinh dầu chanh chống lại vi khuẩn.

Đinh hương

Loại gia vị này từ lâu đã được sử dụng như một phương thuốc chữa đau răng. Nó cũng chống lại vi khuẩn trong miệng của bạn. Xay đinh hương (hoặc tìm loại bột làm sẵn), thêm một chút dầu ô liu rồi thoa hỗn hợp lên vùng răng bị ố vàng.

Một ý tưởng khác là thường xuyên nhai đinh hương để giảm hôi miệng và tiêu diệt vi khuẩn. Hãy thử nó thay vì kẹo cao su thông thường của bạn.

Cây Sanguinaria (bloodroot)

Một trong những thành phần thảo được đặc biệt nhất được gọi là sanguinaria. Chiết xuất của nó thường được bao gồm trong kem đánh răng. Đó là một chất kháng khuẩn, an toàn có hiệu quả để giảm cao răng.

Có thể thêm 3-4 giọt chiết xuất sanguinaria vào cốc nước ấm để làm nước súc miệng. Nó có thể được súc miệng mỗi ngày hoặc thậm chí hai lần mỗi ngày.

Tất cả những lời khuyên này có thể hiệu quả nếu tình trạng cao răng trên răng và nướu của bạn chưa đến mức nghiêm trọng. Nếu có hoặc nếu bạn cũng có răng nhạy cảm phản ứng mạnh với axit thì vui lòng tham khảo ý kiến ​​nha sĩ trước khi sử dụng bất kỳ biện pháp nào. Có những cách chuyên nghiệp để loại bỏ mảng bám và cao răng khỏi răng mà chỉ họ mới có thể thực hiện được.

Theo Brightside