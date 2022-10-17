Thăng cấp vẻ ngoài với 5 bí kíp thời trang đơn giản giúp nàng đẹp chuẩn quý cô

Những chiếc quần tất đầy màu sắc đã rất phổ biến cách đây vài năm. Đôi chân sáng của phụ nữ đã thu hút đàn ông ở khắp mọi nơi. Tất nhiên, những màu sắc tươi sáng như vậy khiến mọi người cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng đã đến lúc chúng ta bỏ lại xu hướng này.

Trong triển lãm FW 2017 ở trụ sở Calzedonia, quần tất sặc sỡ không được ưa chuộng. Các nhà thiết kế đã đưa ra những thiết kế chiếc bít tất có họa tiết và mẫu giả chấm bi.

2. Tóc mái thẳng

Mọi cô gái từng sở hữu búp bê Barbie khi còn nhỏ đều muốn có một mái tóc dài gợn sóng và tóc mái gọn gàng. Bây giờ, cả búp bê cũng hiện đại hơn và thực tế hơn. Nếu bạn vẫn nhìn thấy tóc mái thẳng qua mắt mình trong gương, bạn nên gọi thợ làm tóc và xem xét một kiểu tóc mới.

3. Xăm lông mày

Nghệ sĩ trang điểm chính của Smashbox người châu Âu Will Malherbe nói rằng đã đến lúc chúng ta quên đi hình xăm lông mày. Anh ấy nói rằng anh ấy đã gặp hàng ngàn phụ nữ có lông mày xăm trong sự nghiệp của mình và chỉ 5 trong số họ trông ổn hơn hoặc dễ nhìn hơn.

Những đường kẻ mảnh này khiến gương mặt trông rất thiếu tự nhiên. Mọi người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để trở nên hợp thời. Thời đại đã thay đổi và may mắn thay, xu hướng lông mày nhân tạo đã không còn nữa.

4. Lông mày mỏng

Đối với hình dạng và kích thước của lông mày cũng vậy. Không còn những đường kẻ mảnh, lông mày rộng đang là mốt hiện nay. Nhưng hãy cẩn thận: bạn vẫn nên trông tự nhiên.

5. Làm nổi bật khuôn mặt

Bạn có nhớ khoảng thời gian gần như không thể đếm được các beauty blogger đã thoa bao nhiêu lớp mỹ phẩm lên mặt không? Trong cuộc phỏng vấn với New York Post, người sáng lập Bobbi Brown Cosmetics tuyên bố rằng thời đại của phấn highlight đã qua. Cô ấy khuyên bạn nên sử dụng kem dưỡng ẩm và một số loại phấn má xung quanh gò má với vẻ đẹp tự nhiên nhất có thể mới là xu hướng.

Theo Brightside