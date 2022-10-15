Tips phối đồ với quần cạp cao giúp bạn đẹp như siêu sao làng mẫu

Làm đẹp 15/10/2022 19:13

Bạn có thể nhận thấy rằng trong thời trang, mọi thứ đều có thể trở lại thành trend. Ngày nay, chúng ta có thể thấy rằng các xu hướng từ những năm 80 và 90 đang trở lại là phong cách được ưa chuộng. Một số người lại yêu thích vẻ ngoài cổ điển, chia sẻ chúng trên mạng xã hội của họ hoặc trên thảm đỏ. Một trong những món đồ đã trở lại thành mốt đó chính là quần lưng cao.

Kiểu quần này giúp tôn dáng và kéo dài đôi chân. Nhưng chúng ta nên tính đến đường cắt và chiều cao của nó khi kết hợp nó với các trang phục khác.

Một số mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp bạn có được những trang phục tối ưu nhất, phù hợp với phong cách và dáng người của bạn.

1. Mặc áo ngắn hơn 

 

Tips phối đồ với quần cạp cao giúp bạn đẹp như siêu sao làng mẫu - Ảnh 1

Cách lý tưởng để mặc trang phục này là khoe eo. Áo ngắn kết hợp tốt với quần lưng cao vì chúng cho phép bạn khoe vòng eo của mình. Đừng che giấu nó với quần áo dài hoặc rộng. Chọn áo sơ mi, cũng như áo blouse hoặc áo phông chỉ dài trên hông thôi nhé.

2. Kết hợp chúng với áo len crop-top

Tips phối đồ với quần cạp cao giúp bạn đẹp như siêu sao làng mẫu - Ảnh 2

 

Bạn cũng có thể mặc những chiếc áo len dáng ngắn với tay ngắn hoặc dài, tùy theo phong cách mà bạn thích nhất.

3. Thắt nút áo cánh hoặc áo phông

Tips phối đồ với quần cạp cao giúp bạn đẹp như siêu sao làng mẫu - Ảnh 3

 

Nếu bạn muốn mặc áo phông oversized, hãy thắt một nút ở eo. Điều này có thể ở phía trước hoặc phía sau. Nếu là áo cánh dài có cúc, hãy cài đến cúc quần đầu tiên và cuộn 2 bên mép áo lại để thắt nút.

4. Nhét phần áo trên vào trong quần

Tips phối đồ với quần cạp cao giúp bạn đẹp như siêu sao làng mẫu - Ảnh 4

 

Nếu bạn kết hợp vẻ ngoài của mình với quần áo dài hoặc quá khổ, hãy nhớ nhét chúng vào trong quần. Bạn có thể sơ vin toàn bộ áo sơ mi hoặc áo cánh hoặc chỉ phần trước của áo sơ mi để lộ nút đầu tiên của quần hoặc cạp quần.

 

5. Chọn kích thước quần phù hợp

Tips phối đồ với quần cạp cao giúp bạn đẹp như siêu sao làng mẫu - Ảnh 5

Những chiếc quần quá chật hoặc quá nhỏ sẽ không tôn lên vóc dáng của bạn và nếu chúng trông quá rộng, chúng sẽ khiến dáng bạn thêm cồng kềnh không cần thiết. Hãy chắc chắn rằng chúng vừa vặn với bạn và cân nhắc các đường viền khi kết hợp chúng với các phụ kiện khác.

 

6. Thêm các lớp vào trang phục của bạn

Tips phối đồ với quần cạp cao giúp bạn đẹp như siêu sao làng mẫu - Ảnh 6

Một cách để bạn khoe dáng khi mặc quần lưng cao là tạo nhiều lớp để làm nổi bật dáng người của bạn. Bạn có thể thêm áo vest, áo khoác vào trang phục của mình, nhưng hãy đảm bảo áo phải ngắn hoặc nhét vào trong quần.

 

7. Khoe giày của bạn

Tips phối đồ với quần cạp cao giúp bạn đẹp như siêu sao làng mẫu - Ảnh 7

 

Quần lưng cao rất hợp với giày cao gót, vì chúng sẽ đạt được hiệu quả kéo dài đôi chân của bạn. Đảm bảo rằng đường viền của đường khâu đế không che đi đôi giày của bạn.

Nếu bạn muốn có một cái nhìn giản dị, bạn có thể mặc quần jean và gấp gấu của các mũi khâu. Chọn những chất liệu không quá chật để bạn có thể gấp chúng ở độ cao bạn muốn.

Nếu bạn kết hợp trang phục của mình với giày thể thao, hãy chọn những chiếc quần có đường cắt thẳng.

Theo Brightside

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