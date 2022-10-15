6 tuyệt chiêu "biến hình" cho mái tóc thêm lộng lẫy trong tích tắc giúp nâng tầm vẻ ngoài của bạn

Những mẹo hay này là những thứ giúp cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn, đó là lý do tại sao một số mẹo làm tóc tiết kiệm thời gian sau đây sẽ giúp bạn trông thật lộng lẫy vào buổi sáng.

Nếu bạn muốn mái tóc của mình trở nên lộng lẫy mà không cần tốn nhiều công sức, hãy thay vỏ gối cotton bằng lụa hoặc sa tanh. Chúng hấp thụ độ ẩm chậm hơn và bề mặt mịn của chúng sẽ giảm sự cọ xát, giúp bạn “cứu” kiểu tóc của mình.

2. Tạo kiểu tóc củ tỏi

Để có được kiểu tóc đẹp và đơn giản, bạn hãy buộc tóc hơi ướt thành đuôi ngựa cao trên đỉnh đầu, quấn quanh và vén phần đuôi tóc bên dưới sau khi đã tết hết tóc. Dù sao tóc cũng sẽ khô và bạn sẽ có được mái tóc bồng bềnh. Bạn cũng nên dùng dây buộc tóc trơn.

3. Sử dụng kẹp tóc

Bạn không cần phải uốn tóc nếu muốn tóc xoăn. Trước khi đi ngủ, thoa một ít dầu dưỡng tóc. Sau đó chia tóc thành nhiều phần và xoắn từng lọn tóc quanh một chiếc ghim. Nếu để tóc dài, bạn cũng có thể dùng ghim bobby để cố định tóc.

4. Sử dụng khăn quàng cổ

Nếu cảm thấy mệt mỏi với mái tóc bù xù của mình, trước khi đi ngủ, hãy dưỡng ẩm và chải tóc rồi quấn bằng khăn satin. Nó sẽ giúp tóc bạn không bị cọ xát và bạn sẽ thức dậy với một kiểu tóc đẹp.

5. Làm tóc 2 búi

Thoa một ít dầu hoặc dầu xả lên tóc hơi ướt và chia tóc thành 2 phần. Quấn các lọn tóc quanh ngón tay và sấy khô bằng máy sấy tóc. Làm 2 búi tóc lỏng lẻo sau tai và cố định chúng bằng ghim. Vào buổi sáng, bạn hãy xõa tóc và thoa một ít keo xịt tạo nếp.

6. Thay thế các phụ kiện cứng bằng những phụ kiện trơn

Để làm tóc xoăn, hãy cố gắng sử dụng những phụ kiện đơn giản thay vì cuộn. Tách tóc thành nhiều phần, xoắn chúng quanh các dải vải và buộc các dải vải lại. Vào buổi sáng, gỡ bỏ các dải và thoa một ít keo xịt tóc.

Theo Brightside