6 tuyệt chiêu "biến hình" cho mái tóc thêm lộng lẫy trong tích tắc giúp nâng tầm vẻ ngoài của bạn

Làm đẹp 15/10/2022 10:06

Hầu hết mọi cô gái đều phải đối mặt với vấn đề phức tạp này: cô ấy nên thức dậy sớm hơn để tạo kiểu tóc hay ngủ lâu hơn một chút và làm kiểu tóc đuôi ngựa cơ bản? Chúng tôi khuyên bạn không nên lựa chọn giữa các tùy chọn này nữa: bây giờ bạn có thể ngủ đủ giấc và vẫn có kiểu tóc hoàn hảo!

Những mẹo hay này là những thứ giúp cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn, đó là lý do tại sao một số mẹo làm tóc tiết kiệm thời gian sau đây sẽ giúp bạn trông thật lộng lẫy vào buổi sáng.

1. Sử dụng vỏ gối bằng lụa

 

6 tuyệt chiêu 'biến hình' cho mái tóc thêm lộng lẫy trong tích tắc giúp nâng tầm vẻ ngoài của bạn - Ảnh 1

Nếu bạn muốn mái tóc của mình trở nên lộng lẫy mà không cần tốn nhiều công sức, hãy thay vỏ gối cotton bằng lụa hoặc sa tanh. Chúng hấp thụ độ ẩm chậm hơn và bề mặt mịn của chúng sẽ giảm sự cọ xát, giúp bạn “cứu” kiểu tóc của mình.

6 tuyệt chiêu 'biến hình' cho mái tóc thêm lộng lẫy trong tích tắc giúp nâng tầm vẻ ngoài của bạn - Ảnh 2

2. Tạo kiểu tóc củ tỏi

6 tuyệt chiêu 'biến hình' cho mái tóc thêm lộng lẫy trong tích tắc giúp nâng tầm vẻ ngoài của bạn - Ảnh 3

Để có được kiểu tóc đẹp và đơn giản, bạn hãy buộc tóc hơi ướt thành đuôi ngựa cao trên đỉnh đầu, quấn quanh và vén phần đuôi tóc bên dưới sau khi đã tết hết tóc. Dù sao tóc cũng sẽ khô và bạn sẽ có được mái tóc bồng bềnh. Bạn cũng nên dùng dây buộc tóc trơn. 

3. Sử dụng kẹp tóc

6 tuyệt chiêu 'biến hình' cho mái tóc thêm lộng lẫy trong tích tắc giúp nâng tầm vẻ ngoài của bạn - Ảnh 4

 

Bạn không cần phải uốn tóc nếu muốn tóc xoăn. Trước khi đi ngủ, thoa một ít dầu dưỡng tóc. Sau đó chia tóc thành nhiều phần và xoắn từng lọn tóc quanh một chiếc ghim. Nếu để tóc dài, bạn cũng có thể dùng ghim bobby để cố định tóc.

4. Sử dụng khăn quàng cổ

6 tuyệt chiêu 'biến hình' cho mái tóc thêm lộng lẫy trong tích tắc giúp nâng tầm vẻ ngoài của bạn - Ảnh 5

 

Nếu cảm thấy mệt mỏi với mái tóc bù xù của mình, trước khi đi ngủ, hãy dưỡng ẩm và chải tóc rồi quấn bằng khăn satin. Nó sẽ giúp tóc bạn không bị cọ xát và bạn sẽ thức dậy với một kiểu tóc đẹp. 

5. Làm tóc 2 búi

6 tuyệt chiêu 'biến hình' cho mái tóc thêm lộng lẫy trong tích tắc giúp nâng tầm vẻ ngoài của bạn - Ảnh 6

Thoa một ít dầu hoặc dầu xả lên tóc hơi ướt và chia tóc thành 2 phần. Quấn các lọn tóc quanh ngón tay và sấy khô bằng máy sấy tóc. Làm 2 búi tóc lỏng lẻo sau tai và cố định chúng bằng ghim. Vào buổi sáng, bạn hãy xõa tóc và thoa một ít keo xịt tạo nếp.

 

6. Thay thế các phụ kiện cứng bằng những phụ kiện trơn

6 tuyệt chiêu 'biến hình' cho mái tóc thêm lộng lẫy trong tích tắc giúp nâng tầm vẻ ngoài của bạn - Ảnh 7

 

Để làm tóc xoăn, hãy cố gắng sử dụng những phụ kiện đơn giản thay vì cuộn. Tách tóc thành nhiều phần, xoắn chúng quanh các dải vải và buộc các dải vải lại. Vào buổi sáng, gỡ bỏ các dải và thoa một ít keo xịt tóc.

Theo Brightside

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