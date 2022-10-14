5 thói quen cực tốt vừa giảm cân vừa trẻ hóa làn da mà chị em sau tuổi 25 càng nên chú ý

Làm đẹp 14/10/2022 07:06

Không phải lúc nào bạn cũng có đủ thời gian để thực hiện một loạt các bài tập thể dục trong ngày, đặc biệt là khi bạn có rất nhiều việc. Nhưng bạn có thể làm một số việc nhỏ khi bạn chỉ có một chút thời gian rảnh rỗi để làm đẹp bản thân hơn.

Điều quan trọng nhất về các bài tập và thủ thuật đã chọn sau đây là bạn phải thực hiện chúng thường xuyên. Bạn có thể thực hiện chúng bất cứ lúc nào bạn nghĩ về chúng, nhưng để có được kết quả thực sự, đáng chú ý, bạn nên thực hiện chúng ít nhất một lần mỗi ngày.

1. Mát xa trán để làm mờ nếp nhăn

 

Đặt khuỷu tay của bạn trên bàn làm việc và xoay lòng bàn tay của bạn đối diện với trán. Đặt trán của bạn vào dưới cùng của lòng bàn tay của bạn và thư giãn cổ của bạn. Thực hiện chuyển động tròn, chỉ nhấn một chút và di chuyển lòng bàn tay từ lông mày đến chân tóc. Lặp lại các động tác mát xa để bao phủ toàn bộ bề mặt của trán. Luôn di chuyển từ chân mày đến chân tóc, không phải ngược lại.

5 thói quen cực tốt vừa giảm cân vừa trẻ hóa làn da mà chị em sau tuổi 25 càng nên chú ý - Ảnh 1

Thời gian hoàn hảo: Trong ngày làm việc

2. Nắm chặt tay để giữ cho bàn tay và các tĩnh mạch trẻ và khỏe mạnh

 

Để giữ cho tĩnh mạch của bạn khỏe mạnh và tăng tính đàn hồi của mạch, hãy thực hiện bài tập này vài lần trong ngày. Bạn sẽ thấy rằng các tĩnh mạch sẽ ít được chú ý hơn theo thời gian.

Nắm chặt tay và không siết chặt chúng mà không làm giãn các cơ. Thực hiện 20 lần, ngày 3-4 lần.

5 thói quen cực tốt vừa giảm cân vừa trẻ hóa làn da mà chị em sau tuổi 25 càng nên chú ý - Ảnh 2

Thời gian hoàn hảo: Trong ngày

3. Nhảy nhẹ trên sàn

 

Để giúp bạch huyết lưu thông chính xác (giúp thoát khỏi tình trạng sưng tấy và nhiều chất lỏng trong cơ thể), cải thiện lưu thông máu và cảm thấy sảng khoái vào buổi sáng, bạn có thể thực hiện những bài tập đơn giản này. Những cái này được gọi là thể dục rung động là những bước nhảy nhỏ được thiết kế bởi Alexander Alexandrovitch Mikulin.

Nhấc gót chân lên khỏi mặt đất khoảng 1 cm (không cần cao hơn). Sau đó thả gót chân của bạn trở lại sàn, không cần quá nhiều lực. Bạn có thể muốn giữ hai hàm răng của mình ép chặt vào nhau để giảm thiểu cảm giác tiêu cực từ những rung động trong đầu. Làm điều này khoảng 100 lần. Tốt nhất bạn nên tập thể dục mà không mang giày.

5 thói quen cực tốt vừa giảm cân vừa trẻ hóa làn da mà chị em sau tuổi 25 càng nên chú ý - Ảnh 3

Thời điểm hoàn hảo: Vào buổi sáng trong phòng tắm hoặc sau khi bạn đã làm việc sau một thời gian dài

4. Sử dụng ô cửa để cải thiện tư thế của bạn

 

Bài tập kéo giãn này rất tốt cho cả người lớn và trẻ em. Nó giúp đặt bả vai vào đúng vị trí, giữ nguyên tư thế vai đúng, mở ngực và giúp cơ lưng khỏe hơn.

5 thói quen cực tốt vừa giảm cân vừa trẻ hóa làn da mà chị em sau tuổi 25 càng nên chú ý - Ảnh 4

Đứng ở ngưỡng cửa và giữ hai bên của ngưỡng cửa ngang với eo của bạn, sau đó cúi người về phía trước. Giữ tư thế này trong 10 - 20 giây. Các cơ lưng phải được vận động tích cực và các bả vai phải được uốn dẻo một cách chắc chắn, lưu ý giữ cho vai đẩy ra khỏi tai. Quay trở lại vị trí bắt đầu. Bạn có thể thực hiện bài tập này nhiều lần trong ngày, tăng thời gian giữ tư thế. Cánh tay của bạn càng cao, các cơ hoạt động càng nhiều. Bạn có thể thay đổi điều này dựa trên cảm nhận của bạn. Ngoài ra còn có một cách thay thế để làm điều này: đặt tay lên hai bên của ngưỡng cửa và tiến lên một bước. Sau đó uốn cong về phía trước và giữ.

Thời điểm hoàn hảo: Vào buổi sáng và buổi tối trên đường đến hoặc đi ra từ phòng tắm.

5. Các bài tập nhỏ cho cơ mông săn chắc

5 thói quen cực tốt vừa giảm cân vừa trẻ hóa làn da mà chị em sau tuổi 25 càng nên chú ý - Ảnh 5

 

Làm cho cơ mông của bạn hoạt động, ngay cả khi bạn không đến phòng tập thể dục như sau:

1. Siết và thả lỏng cơ mông trong 20 giây, nghỉ 10 giây và lặp lại. Làm điều này 5 lần.

2. Căng cơ mông khi đi bộ. Khi bạn thực hiện một bước bằng chân phải, hãy căng cơ mông phải và ngược lại. 30 bước thực hiện bài tập, 30 bước nghỉ ngơi. Lặp lại 5 lần.

Thời gian hoàn hảo: Trong ngày

Theo Brightside

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