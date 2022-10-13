4 loại mặt nạ đúng chuẩn "cứu tinh" cho làn da tối màu bật tông rực rỡ mà chị em khó lòng bỏ qua

Đây là một số phương pháp điều trị tại nhà tốt nhất, đặc biệt còn hiệu quả trên cả tuyệt vời với cả nam giới để có được làn da trắng sáng và lộng lẫy.

So với phụ nữ, da của nam giới trở nên sạm và rám nắng hơn do râu mọc và các lý do khác như tiếp xúc bên ngoài. Có một số sản phẩm mỹ phẩm để giải quyết những vấn đề này và cải thiện làn da của bạn. Tuy nhiên, những sản phẩm này có hóa chất và có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Vì vậy, thay vì các sản phẩm làm đẹp chứa đầy hóa chất, hãy thử các biện pháp khắc phục tại nhà mà thực sự hiệu quả và không có bất kỳ tác dụng phụ.

Dùng nước cốt chanh để làm sạch da mặt vì nó là một chất tẩy rửa tự nhiên. Bạn có thể dùng nước cốt chanh thay cho sữa rửa mặt. Nó cũng sẽ làm cho làn da của bạn trở nên tươi tắn và trắng hơn vì nó cũng chứa chất tẩy trắng.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể tự làm sữa rửa mặt bằng cách trộn nước cốt chanh và mật ong với lượng bằng nhau. Mật ong sẽ hydrat hóa làn da của bạn và loại bỏ bụi bẩn trên khuôn mặt của bạn. Bạn cũng có thể dùng một lát dứa để rửa mặt. Chà một lát dứa lên mặt và sau đó rửa sạch mặt bằng nước lạnh. Hãy thực hiện phương pháp này thường xuyên để có được làn da trắng sáng hơn.

2. Tẩy da chết với mật ong và cà phê

Ảnh minh họa: Internet

Lấy 1 thìa cà phê mật ong, 1 thìa cà phê chanh và vài giọt dầu ô liu. Trộn đều các thành phần này và thoa lên mặt. Chà mặt với hỗn hợp này trong vài phút và sau đó rửa sạch bằng nước. Hỗn hợp sẽ loại bỏ tất cả da chết và mang lại làn da mịn màng và tươi mới.

3. Sử dụng gói mặt hạnh nhân, gỗ đàn hương, lá neem và nghệ

Ảnh minh họa: Internet

Xay lá neem để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thêm bột gỗ đàn hương, bột hạnh nhân và bột nghệ vào hỗn hợp bột lá neem và trộn đều. Đắp hỗn hợp này lên mặt và để trong khoảng 20 phút. Sau 20 phút, dùng nước ấm để rửa sạch. Bạn sẽ thấy sự khác biệt tức thì trên làn da của mình.

4. Thoa nước cam và bột nghệ

Ảnh minh họa: Internet

Cam là một phương pháp điều trị tại nhà hiệu quả để có một làn da trắng sáng. Giàu vitamin C, trái cây này sẽ làm sáng da của bạn. Nó cũng sẽ cải thiện độ mềm mại và kết cấu của da. Tất cả những gì bạn cần làm là trộn một chút bột nghệ với 2 thìa nước cam. Trộn đều hỗn hợp này và thoa lên mặt và để trong khoảng 20 phút. Rửa sạch bằng nước bình thường. Thực hiện theo phương pháp này thường xuyên.

5. Đắp mặt nạ đu đủ nghiền

Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ sẽ làm cho làn da của bạn khỏe mạnh và trắng sáng. Bạn cần nhiều ăn đu đủ xanh vì nó chứa nhiều papain, một loại enzym giúp tẩy tế bào chết trên da. Để làm mặt nạ này, hãy gọt vỏ đu đủ và trộn thành hỗn hợp nhuyễn. Đắp hỗn hợp này lên mặt và để trong khoảng 20 phút. Rửa sạch lại bằng nước ấm.

Theo India