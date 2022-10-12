Lật tẩy 5 lầm tưởng về việc chạy bộ khiến bạn giảm cân mãi không thành

Làm đẹp 12/10/2022 05:46

Theo dữ liệu chính thức, khoảng 621 triệu người chạy như một sở thích hoặc môn thể thao, và hơn 11 tỷ đô la được chi cho thiết bị chạy bộ. Thông tin này rất đáng khích lệ và nó cho thấy mức độ quan tâm của mọi người đến hoạt động thể chất của họ.

Một số người trong số họ chắc chắn chạy marathon và các cuộc đua khác trong thành phố là rất tốt. Có rất nhiều huyền thoại lưu hành ngoài kia nên chúng ta hãy cùng làm sáng tỏ mọi thứ và giúp bạn có được những thông tin theo cách tốt nhất có thể nhé.

1. Chạy không nhất thiết sẽ giúp bạn giảm cân

Chạy bộ thực sự là một trong những cách tốt nhất để tăng cường sức mạnh cho trái tim và cải thiện tâm trạng cũng như chất lượng giấc ngủ của bạn. Tuy nhiên, bất chấp những gì nhiều người nghĩ, đó không phải là bài tập tốt nhất khi mục tiêu chính của bạn là giảm cân.

Đó là bởi vì hoạt động này mang lại cho mọi người một ý tưởng sai lầm về số lượng calo được đốt cháy trong khi thực hiện nó. Vì vậy, mọi người thường sẽ tiêu thụ nhiều calo hơn sau đó và cuối cùng sẽ lấy lại tất cả những gì họ đã đốt cháy.

Lật tẩy 5 lầm tưởng về việc chạy bộ khiến bạn giảm cân mãi không thành - Ảnh 1

Nếu mục tiêu duy nhất của bạn là giảm một số cân nạng, bạn nên tập trung vào luyện tập cường độ cao. Đạp xe, rèn luyện sức mạnh và tim mạch với cường độ thấp đều có thể rất hữu ích. Đó là bởi vì chúng thay đổi tốc độ của bạn và khiến cơ thể bạn đốt cháy nhiều calo hơn trong khi tập từ cường độ thấp đến cường độ cao.

2. Chạy nhanh hơn sẽ không khiến bạn trở thành người chạy tốt hơn

Lật tẩy 5 lầm tưởng về việc chạy bộ khiến bạn giảm cân mãi không thành - Ảnh 2

 

Một số người cho rằng bạn cần phải tiếp tục tăng tốc độ mỗi khi chạy để có thể chạy với tốc độ cao hơn. Tuy nhiên, điều này không thể hợp lý với sự thật và nguy hiểm vì nó có thể dẫn đến thương tích. Chạy nhanh hơn mức có thể sẽ khiến cơ thể bạn phải căng thẳng quá mức để duy trì mức độ cao đó, và việc tập luyện ở mức cao nhất là có lợi tùy trường hợp nhưng bạn cũng nên nghỉ ngơi và kết hợp mọi thứ.

Tốt nhất bạn nên tăng tốc độ lên vài mét rồi giảm tốc độ xuống một chút. Điều này sẽ giúp bạn tăng sức chịu đựng của mình trong các cuộc đua nếu đây là điều của bạn và bạn đang tìm cách cải thiện thời gian của mình.

3. Thay đôi giày của bạn sau mỗi 50 mét là không bắt buộc

Lật tẩy 5 lầm tưởng về việc chạy bộ khiến bạn giảm cân mãi không thành - Ảnh 3

 

Tùy thuộc vào người bạn hỏi, họ có thể cho bạn biết rằng bạn nên thay giày sau bao lâu. Tuy nhiên, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đôi giày chất lượng tốt có thể hoạt động đầy đủ ngay cả sau khi hoàn thành hơn 100 mét. Vì vậy, điều này có nghĩa là loại và thương hiệu của giày đóng một vai trò rất lớn trong việc bạn sẽ cần mua một đôi mới thường xuyên chạy như thế nào. Ngoài ra, nó có thể là một vấn đề về kích thước, vì những người lớn hơn có thể mang giày của họ nhanh hư hơn rất nhiều so với những người nhỏ hơn.

Có thể hữu ích nếu bạn có một vài đôi giày chạy bộ khác nhau dựa trên địa hình bạn đang chạy. Ví dụ, chạy trên máy chạy bộ khác rất nhiều so với chạy trên đường phố. Chân của bạn phải chịu nhiều áp lực hơn khi chạy bên ngoài, vì vậy có thể một loại giày khác sẽ tốt hơn cho chúng.

4. Chạy sẽ không làm hỏng đầu gối của bạn

Sự thật là đầu gối có thể được hưởng lợi từ việc chạy và chúng thậm chí còn khỏe hơn về lâu dài. Nhiều nhà khoa học sẽ nói với bạn rằng những người chạy bộ trong phần lớn cuộc đời của họ có xu hướng có đầu gối khỏe hơn những người chưa bao giờ thực hành hoạt động này. Không chỉ vậy, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người chạy marathon có tỷ lệ mắc bệnh thoái hóa khớp gối bằng một nửa so với người đi bộ.

Lật tẩy 5 lầm tưởng về việc chạy bộ khiến bạn giảm cân mãi không thành - Ảnh 4

Tuy nhiên, bạn không nên lo lắng về đầu gối của mình vì bạn càng chạy, đầu gối của bạn càng khỏe nhờ thích nghi với bài tập. Vì đầu gối của chúng ta không bị cong hoặc vặn quá nhiều trong khi chạy, nên nó có thể được coi là một bài tập khá an toàn. Hãy nhớ rằng nhiều chấn thương gây đau hơn khi chạy là do mất cân bằng cơ, đó không phải là vấn đề về đầu gối.

5. Bạn nên chạy nhanh trong các cuộc đua

Lật tẩy 5 lầm tưởng về việc chạy bộ khiến bạn giảm cân mãi không thành - Ảnh 5

 

Tự mình chạy một cuộc đua là một điều tuyệt vời phải làm và là khoảnh khắc tự hào của cá nhân khi bạn về đích sẽ rất thú vị. Nhưng có rất nhiều người cố định vào thực tế rằng họ nên chạy càng nhanh càng tốt để về đích với thời gian tốt. Điều đó có thể nguy hiểm cho họ vì họ có thể mệt nhanh hơn rất nhiều và cuối cùng sẽ tự làm mình bị thương.

Phương pháp tốt nhất là từ từ tăng nhịp độ của bạn, và trong khi chạy một cuộc đua, hãy giữ tốc độ ổn định cho đến khi kết thúc, khi bạn có thể tăng tốc . Mục tiêu không phải là để vượt lên mọi người xung quanh bạn, mà là để phấn đấu vì lợi ích cá nhân của bạn.

Theo Brightside

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