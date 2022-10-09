Giảm cân nhanh, "bài trừ" mỡ thừa trong 2 tuần cực đơn giản với 5 mẹo siêu dễ dàng mà không cần ăn kiêng khắc nghiệt

5 thủ thuật đơn giản sau đây có thể giúp cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn và giúp bạn loại bỏ mỡ thừa ở bụng mà hầu hết mọi người thậm chí không biết đến.

Đừng để cơ thể lười biếng ngủ nướng thêm vài giờ trên giường khiến bạn không còn khỏe khoắn. Ngủ đủ giấc giúp cải thiện sự trao đổi chất nhưng nếu ngủ quá nhiều, bạn có thể gây hại cho cơ thể.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những người ngủ 8-9 giờ và thức dậy sau 10:45 sáng, ăn nhiều hơn 250 calo so với những người sớm. Và hơn hết, họ thường thèm ăn mặn, ngọt và nhiều chất béo hơn.

2. Đánh răng thường xuyên hơn

Bàn chải đánh răng không chỉ làm sạch răng mà nó còn giúp bạn chống lại trọng lượng dư thừa nếu bạn sử dụng nó trong ngày. Hơn 14.000 người đã tham gia vào nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ giữa việc đánh răng và giảm cân. Kem đánh răng loại bỏ thức ăn thừa và nó giúp ngừng giao tiếp với các cơ quan thụ cảm của chúng ta, não của chúng ta nhận được một tín hiệu cho biết “bữa trưa đã kết thúc”.

3. Cười nhiều hơn

Tếng cười chân thành sử dụng năng lượng tương tự như đi bộ vì nó liên quan đến các cơ khác nhau, đặc biệt là cơ bụng. Dữ liệu này đã được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Béo phì. Nói cách khác, 10-15 phút cười có thể đốt cháy 40-170 calo.

Và dù thế nào đi nữa, một thái độ sống tích cực luôn là điều tuyệt vời! Vì vậy, việc xem thêm một số bộ phim hài sẽ rất tuyệt vời đúng không?

4. Uống nhiều nước hơn

Uống đủ nước sẽ đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo. Trong nghiên cứu, những người tham gia uống 2 cốc nước lớn, quá trình trao đổi chất của họ trở nên tốt hơn và nhanh hơn 30%. Các nhà khoa học khẳng định rằng bằng cách uống thêm chất lỏng mỗi ngày có thể đốt cháy khoảng 17.400 calo mỗi năm. Điều này rất đáng để thử đúng không nào?

5. Quy tắc tập luyện theo thời gian

Quy tắc này được mô tả trong tạp chí Physiological Reports. Vấn đề là, 5-30 giây tập thể dục chăm chỉ trong khi tập luyện (ví dụ: tăng tốc khi đạp xe hoặc chạy trên máy chạy bộ) với 4 phút giải lao có thể làm tăng sự trao đổi chất của bạn và bạn sẽ đốt cháy thêm 200 calo. Để việc tập luyện của bạn hiệu quả hơn!

Theo Brightside