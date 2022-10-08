3 tips giúp bạn giảm nồng độ axit và "khống chế" chứng trào ngược dạ dày khó chịu

Sức khỏe 08/10/2022 07:20

Trào ngược axit là cảm giác ợ chua xung quanh vùng dưới ngực, là một triệu chứng của tình trạng axit, thường được gọi là trào ngược axit. Khi axit dạ dày đi thẳng ngược vào đường ống thức ăn, chứng trào ngược sẽ xuất hiện.

3 tips giúp bạn giảm nồng độ axit và 'khống chế' chứng trào ngược dạ dày khó chịu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu điển hình nhất của trào ngược axit là cảm giác khó chịu hoặc ngứa ran ở ngực. Trong khi hầu hết mọi người trải qua cơn đau, họ không biết rằng axit chủ yếu là do lựa chọn lối sống không tốt. 

Các triệu chứng của tính axit

  • Dạ dày, thực quản, tim của người bệnh đều có cảm giác nóng ran.
  • Thường xuyên bị nấc cụt hoặc ợ hơi mà không rõ nguyên nhân.
  • Khó chịu ở ngực và cảm giác nóng rát.
  • Cảm giác chua lâu ngày trong miệng hoặc axit trào ngược lên cổ họng và miệng.
3 tips giúp bạn giảm nồng độ axit và 'khống chế' chứng trào ngược dạ dày khó chịu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia y học cổ truyền Ấn Độ Ayurveda, Tiến sĩ Chaitali đã chia sẻ các công thức để giảm độ axit và cân bằng cao giúp điều trị táo bón và giảm các triệu chứng liên quan đến sự mất cân bằng như đau nửa đầu, các vấn đề về dạ dày, cảm giác nóng rát, đau đầu, mụn trứng cá.

1. Hạt thì là

3 tips giúp bạn giảm nồng độ axit và 'khống chế' chứng trào ngược dạ dày khó chịu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hạt thì là được gọi là loại thảo mộc ở Thái Bình Dương và chủ yếu được sử dụng trong các món ăn. Hãy nhai hạt thì là để tiêu hóa tốt hơn và cân bằng nồng độ axit trong đường chỉ số GI của bạn.

2. Trà rau mùi

3 tips giúp bạn giảm nồng độ axit và 'khống chế' chứng trào ngược dạ dày khó chịu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Loại trà này rất kỳ diệu, nó sẽ làm giảm mức độ axit cao của bạn, giảm chứng đau nửa đầu, ợ chua, nặng vùng thượng vị, khó chịu ở bụng và các vấn đề khác với cảm giác nóng rát.

3. Nho khô ngâm

3 tips giúp bạn giảm nồng độ axit và 'khống chế' chứng trào ngược dạ dày khó chịu - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nho đen phơi khô là món ăn yêu thích của rất nhiều người trong chúng tá, cách tốt nhất để sử dụng nó là ngâm nho khô đen qua đêm trong nước và ăn vào buổi sáng trước khi ăn sáng. Bạn cũng có thể thử uống thứ nước ngọt ngào đó!

Tính axit có thể cản trở cuộc sống xã hội của bạn một cách nghiêm trọng! Các biện pháp khắc phục đơn giản tại nhà như những cách được đề cập ở trên có thể không chỉ giúp giảm nhanh các vấn đề về nồng độ axit mà còn có thể giúp bạn điều trị lâu dài chứng trào ngược axit dạ dày.

Theo India

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