Dấu hiệu điển hình nhất của trào ngược axit là cảm giác khó chịu hoặc ngứa ran ở ngực. Trong khi hầu hết mọi người trải qua cơn đau, họ không biết rằng axit chủ yếu là do lựa chọn lối sống không tốt.

Chuyên gia y học cổ truyền Ấn Độ Ayurveda, Tiến sĩ Chaitali đã chia sẻ các công thức để giảm độ axit và cân bằng cao giúp điều trị táo bón và giảm các triệu chứng liên quan đến sự mất cân bằng như đau nửa đầu, các vấn đề về dạ dày, cảm giác nóng rát, đau đầu, mụn trứng cá.

Ảnh minh họa: Internet

Hạt thì là được gọi là loại thảo mộc ở Thái Bình Dương và chủ yếu được sử dụng trong các món ăn. Hãy nhai hạt thì là để tiêu hóa tốt hơn và cân bằng nồng độ axit trong đường chỉ số GI của bạn.

2. Trà rau mùi

Ảnh minh họa: Internet

Loại trà này rất kỳ diệu, nó sẽ làm giảm mức độ axit cao của bạn, giảm chứng đau nửa đầu, ợ chua, nặng vùng thượng vị, khó chịu ở bụng và các vấn đề khác với cảm giác nóng rát.

3. Nho khô ngâm

Ảnh minh họa: Internet

Nho đen phơi khô là món ăn yêu thích của rất nhiều người trong chúng tá, cách tốt nhất để sử dụng nó là ngâm nho khô đen qua đêm trong nước và ăn vào buổi sáng trước khi ăn sáng. Bạn cũng có thể thử uống thứ nước ngọt ngào đó!

Tính axit có thể cản trở cuộc sống xã hội của bạn một cách nghiêm trọng! Các biện pháp khắc phục đơn giản tại nhà như những cách được đề cập ở trên có thể không chỉ giúp giảm nhanh các vấn đề về nồng độ axit mà còn có thể giúp bạn điều trị lâu dài chứng trào ngược axit dạ dày.

Theo India