Loại thảo dược đã rẻ lại đại bổ: Dùng làm đẹp hay bồi bổ sức khỏe đều là tuyệt phẩm, ở Việt Nam giá mềm không tưởng

Lô hội đã được biết đến trong nhiều thế kỷ như một vị thuốc chữa lành tuyệt vời cho các loại tổn thương da khác nhau, chẳng hạn như vết cắn. Nó làm tăng sự phát triển của các tế bào da cũng như mô mới và tăng tốc độ tái tạo mô. Đây là cách bạn có thể sử dụng nó:

Cắt đôi chiếc lá theo chiều dài.

Đặt mặt cắt của nha đam lên vết cắn ngưa ngáy của bạn.

2. Trị bỏng

Nha đam đã được sử dụng để điều trị các vết bỏng nhỏ từ lâu. Nó có tác dụng làm mát như tinh dầu bạc hà, giảm viêm và kích hoạt tái tạo mô và da. Đây là cách sử dụng nó:

Cắt bỏ bất kỳ gai nào trên lá.

Cắt lá theo chiều dọc.

Dùng dao múc lấy phần gel trong.

Bôi gel trực tiếp lên vết bỏng.

3. Trị vết côn trùng cắn

Vết côn trùng đốt gây ngứa vì nước bọt của bọ có thể chứa các chất độc và chất gây dị ứng khác nhau dẫn đến ngứa, sưng tấy hoặc kích ứng ở các mức độ khác nhau. Nha đam có tác dụng làm mát, giảm đau, ngứa và giảm viêm.

Đây là cách bạn có thể chuẩn bị nó:

Cắt lá theo chiều dọc.

Bôi gel trong lên các khu vực bị ảnh hưởng.

4. Trị tê cóng

Lô hội có thể được sử dụng để điều trị tê cóng nhẹ và giảm tổn thương do tê cóng lạnh gây ra. Nó có hàm lượng vitamin E cao không thể đánh bại khi sửa chữa làn da. Hãy nhớ rằng tê cóng là một tình trạng rất nghiêm trọng và nếu bạn nghĩ rằng mình mắc phải chứng bệnh này, bạn nên đến bác sĩ để kiểm tra. Đây là cách sử dụng nó khi bị tê cóng:

Cắt lá theo chiều dọc.

Lột lớp màu vàng bên dưới vỏ.

Bôi gel trong lên khu vực bị ảnh hưởng.

5. Tẩy tế bào chết

Nha đam sẽ giúp bạn lấy lại làn da mới với cách tẩy tế bào chết này. Tẩy tế bào chết này loại bỏ các tế bào da chết và nó rất nhẹ nhàng thậm chí có thể được sử dụng trên da nhạy cảm. Ngày nay, có rất nhiều sản phẩm tẩy tế bào chết và tẩy tế bào chết bằng lô hội được bán ở các cửa hàng, nhưng bạn có thể tự làm nếu có sẵn cây. Có rất nhiều công thức và đây chỉ là một trong số đó!

2 muỗng canh gel lô hội

2 muỗng canh đường nâu hữu cơ

1 thìa cà phê nước cốt chanh

Trộn và thoa nó lên da của bạn.

Rửa sạch nó đi.

6. Ngừa mụn nhọt, trị mụn

Nha đam cũng được biết đến với công dụng sửa chữa các tế bào da và các đặc tính chống nấm và chống vi khuẩn, giúp ngăn ngừa mụn nhọt và điều trị mụn trứng cá và giảm bệnh trứng cá đỏ rất hiệu quả. Nó cũng giúp làm mờ vết thâm, sẹo sau mụn và da bị tổn thương nhờ đặc tính chữa lành của nó. Đây là cách sử dụng nó:

Cắt lá theo chiều dọc.

Bôi gel trong lên khu vực bị ảnh hưởng.

Theo Brightside