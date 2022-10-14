Tuyệt vời, cách trị gót chân nứt nẻ siêu đỉnh đây rồi!

5 phương pháp dễ dàng và hiệu quả sau đây sẽ giúp bạn có được làn da mềm mại như em bé trên bàn chân của mình. Tất cả các thành phần cần thiết đều có sẵn rộng rãi và giá cả phải chăng, vì vậy chỉ cần chăm chỉ thực hiện chăm sóc mà thôi.

Mùi tây chứa vitamin C, collagen và vitamin K. Các chất dinh dưỡng này giúp phục hồi và tái tạo da, thúc đẩy độ đàn hồi của da và tăng tốc độ chữa lành da. Điều này làm cho mùi tây trở thành một trong những phương pháp điều trị tại nhà tốt nhất cho bàn chân khô và gót chân nứt nẻ.

Phải làm gì:

Cắt 10-12 nhánh mùi tây thành từng đoạn nhỏ và cho vào chậu có nước ấm.

Ngâm chân trong 30 phút.

Lặp lại hàng ngày để có đôi chân mịn màng.

2. Sử dụng chanh

Chanh là một trong những biện pháp khắc phục tốt nhất cho gót chân khô nứt. Nó có chất khử trùng và chống viêm cũng như chứa vitamin C. Nước chanh giúp tăng cường sức khỏe làn da và làm dịu kích ứng da. Nó không có tác dụng phụ, vì vậy bạn có thể sử dụng phương pháp này nhiều như bạn muốn!

Phải làm gì:

Lấy một quả chanh lớn, hơi sệt và một đôi tất rẻ tiền.

Cắt đôi quả chanh và lấy nước cốt bằng máy ép trái cây hoặc chỉ đơn giản là vắt chúng (nhưng để lại cùi bên trong hai nửa quả).

Nhét gót chân vào nửa quả chanh rồi xỏ tất vào. Để trong 30 phút.

Bỏ vỏ chanh và thoa một ít dầu dưỡng (ví dụ như dừa) vào gót chân của bạn.

3. Ngâm chân bằng tinh dầu tràm trà

Dầu tràm trà đã được sử dụng trong y học cổ truyền từ bao đời nay. Đó là một chất khử trùng tự nhiên giúp làm dịu viêm da và chữa lành vết thương. Sử dụng kem dưỡng da từ tinh dầu tràm trà để xoa vào chân của bạn hoặc làm phương pháp spa chân tuyệt vời này :

Phải làm gì:

Đổ đầy nước ấm vào một cái chậu và thêm vài giọt tinh dầu tràm trà.

Đặt chân của bạn vào chậu và ngâm vết chai của bạn cho đến khi da mềm ra.

Cảnh báo: Không ngâm quá 15 phút! Dầu tràm trà rất mạnh và có thể gây hại cho da nếu để trong dầu quá lâu.

4. Rượu ngâm giấm táo

Giấm táo có rất nhiều lợi ích cho đôi chân của chúng ta. Trong ngày, bàn chân của chúng ta hầu hết được bao phủ trong tất và giày, tạo ra vi trùng. Hơn nữa, chân của chúng ta không nhận đủ oxy, dẫn đến khô da. Giấm táo tiêu diệt vi khuẩn, làm mềm da và khử mùi hôi chân.

Phải làm gì:

Đổ nước ấm vào chậu (4 phần) và thêm một phần giấm táo.

Ngâm chân trong 20 phút.

Sau khi lấy chân ra khỏi chậu, hãy chà gót chân thật nhẹ nhàng hoặc chà bằng đá bọt.

5. Mặt nạ bột yến mạch và dầu jojoba

Bột yến mạch được sử dụng như một chất tẩy tế bào chết tự nhiên giúp loại bỏ da chết và làm mềm da. Khi thoa lên da, bột yến mạch làm giảm mẩn đỏ, ngứa và khô. Dầu jojoba phù hợp với mọi loại da, giàu vitamin E, B-complex, kẽm, đồng và selen và nó giúp phục hồi sự cân bằng tự nhiên của da. Nó nhẹ, không dính, không mùi và thời hạn sử dụng lâu dài.

Phải làm gì:

Trong một cái bát, trộn bột yến mạch với lượng dầu jojoba vừa đủ để tạo thành hỗn hợp đặc sệt.

Xoa hỗn hợp này vào da khô của bạn và sau đó để trong 30 phút.

Rửa sạch chân bằng nước ấm và lau khô bằng khăn mềm.

Lặp lại hàng ngày.

Theo Brightside