Tuyệt vời, cách trị gót chân nứt nẻ siêu đỉnh đây rồi!

Làm đẹp 14/10/2022 07:10

Gót chân cứng và nứt nẻ thường xuất hiện do thiếu độ ẩm. Chúng ta rất chú ý đến khuôn mặt của mình, nhưng hầu như không để ý đến các bộ phận khác trên cơ thể, đặc biệt là đôi chân. Theo thời gian, da gót chân bị khô nứt nẻ không chỉ gây đau nhức nhiều mà còn dễ dàng cho vi khuẩn có hại xâm nhập vào cơ thể. May mắn thay, nếu được chăm sóc đúng cách, bạn có thể loại bỏ lớp da cứng ở chân vĩnh viễn.

5 phương pháp dễ dàng và hiệu quả sau đây sẽ giúp bạn có được làn da mềm mại như em bé trên bàn chân của mình. Tất cả các thành phần cần thiết đều có sẵn rộng rãi và giá cả phải chăng, vì vậy chỉ cần chăm chỉ thực hiện chăm sóc mà thôi.

1. Ngâm chân mùi tây phục hồi da

 

Mùi tây chứa vitamin C, collagen và vitamin K. Các chất dinh dưỡng này giúp phục hồi và tái tạo da, thúc đẩy độ đàn hồi của da và tăng tốc độ chữa lành da. Điều này làm cho mùi tây trở thành một trong những phương pháp điều trị tại nhà tốt nhất cho bàn chân khô và gót chân nứt nẻ.

Tuyệt vời, cách trị gót chân nứt nẻ siêu đỉnh đây rồi! - Ảnh 1

Phải làm gì:

  • Cắt 10-12 nhánh mùi tây thành từng đoạn nhỏ và cho vào chậu có nước ấm.
  • Ngâm chân trong 30 phút.
  • Lặp lại hàng ngày để có đôi chân mịn màng.

2. Sử dụng chanh

Chanh là một trong những biện pháp khắc phục tốt nhất cho gót chân khô nứt. Nó có chất khử trùng và chống viêm cũng như chứa vitamin C. Nước chanh giúp tăng cường sức khỏe làn da và làm dịu kích ứng da. Nó không có tác dụng phụ, vì vậy bạn có thể sử dụng phương pháp này nhiều như bạn muốn!

Tuyệt vời, cách trị gót chân nứt nẻ siêu đỉnh đây rồi! - Ảnh 2

Phải làm gì:

  • Lấy một quả chanh lớn, hơi sệt và một đôi tất rẻ tiền.
  • Cắt đôi quả chanh và lấy nước cốt bằng máy ép trái cây hoặc chỉ đơn giản là vắt chúng (nhưng để lại cùi bên trong hai nửa quả).
  • Nhét gót chân vào nửa quả chanh rồi xỏ tất vào. Để trong 30 phút.
  • Bỏ vỏ chanh và thoa một ít dầu dưỡng (ví dụ như dừa) vào gót chân của bạn.

3. Ngâm chân bằng tinh dầu tràm trà

 

Dầu tràm trà đã được sử dụng trong y học cổ truyền từ bao đời nay. Đó là một chất khử trùng tự nhiên giúp làm dịu viêm da và chữa lành vết thương. Sử dụng kem dưỡng da từ tinh dầu tràm trà để xoa vào chân của bạn hoặc làm phương pháp spa chân tuyệt vời này :

Tuyệt vời, cách trị gót chân nứt nẻ siêu đỉnh đây rồi! - Ảnh 3

Phải làm gì:

  • Đổ đầy nước ấm vào một cái chậu và thêm vài giọt tinh dầu tràm trà.
  • Đặt chân của bạn vào chậu và ngâm vết chai của bạn cho đến khi da mềm ra.

Cảnh báo: Không ngâm quá 15 phút! Dầu tràm trà rất mạnh và có thể gây hại cho da nếu để trong dầu quá lâu.

4. Rượu ngâm giấm táo

Tuyệt vời, cách trị gót chân nứt nẻ siêu đỉnh đây rồi! - Ảnh 4

 

Giấm táo có rất nhiều lợi ích cho đôi chân của chúng ta. Trong ngày, bàn chân của chúng ta hầu hết được bao phủ trong tất và giày, tạo ra vi trùng. Hơn nữa, chân của chúng ta không nhận đủ oxy, dẫn đến khô da. Giấm táo tiêu diệt vi khuẩn, làm mềm da và khử mùi hôi chân.

Phải làm gì:

  • Đổ nước ấm vào chậu (4 phần) và thêm một phần giấm táo.
  • Ngâm chân trong 20 phút.
  • Sau khi lấy chân ra khỏi chậu, hãy chà gót chân thật nhẹ nhàng hoặc chà bằng đá bọt.

5. Mặt nạ bột yến mạch và dầu jojoba

 

Bột yến mạch được sử dụng như một chất tẩy tế bào chết tự nhiên giúp loại bỏ da chết và làm mềm da. Khi thoa lên da, bột yến mạch làm giảm mẩn đỏ, ngứa và khô. Dầu jojoba phù hợp với mọi loại da, giàu vitamin E, B-complex, kẽm, đồng và selen và nó giúp phục hồi sự cân bằng tự nhiên của da. Nó nhẹ, không dính, không mùi và thời hạn sử dụng lâu dài.

Tuyệt vời, cách trị gót chân nứt nẻ siêu đỉnh đây rồi! - Ảnh 5

Phải làm gì:

  • Trong một cái bát, trộn bột yến mạch với lượng dầu jojoba vừa đủ để tạo thành hỗn hợp đặc sệt.
  • Xoa hỗn hợp này vào da khô của bạn và sau đó để trong 30 phút.
  • Rửa sạch chân bằng nước ấm và lau khô bằng khăn mềm.
  • Lặp lại hàng ngày.

Theo Brightside

4 loại mặt nạ đúng chuẩn "cứu tinh" cho làn da tối màu bật tông rực rỡ mà chị em khó lòng bỏ qua

4 loại mặt nạ đúng chuẩn "cứu tinh" cho làn da tối màu bật tông rực rỡ mà chị em khó lòng bỏ qua

Nam giới ngày càng có ý thức hơn về sức khỏe và ngoại hình của mình. Đối với cả nam và nữ đều quan trọng như nhau. Làn da không tì vết không còn là điều kiện cần của riêng phụ nữ, nam giới cũng đang thử các loại kem dưỡng và mặt nạ khác nhau để có được làn da hoàn hảo.

Xem thêm
Từ khóa:   Gót chân nứt nẻ cách trị gót chân nứt nẻ giảm nứt gót chân

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 24 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 49 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 24 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 24 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 21 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới