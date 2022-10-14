Chọn giày cẩn thận với những thiết kế "khó chiều" này có thể khiến bạn "kém sang"

Làm đẹp 14/10/2022 11:56

Cố gắng chạy theo xu hướng thời trang, một số phụ nữ quên rằng một thương hiệu đắt tiền và nổi tiếng không đảm bảo vẻ ngoài quý phái. Và đôi giày đóng một vai trò quan trọng khi bạn gặp gỡ hay dự sự kiện quan trọng. Nếu bạn vẫn đi giày cao gót không thoải mái và yêu thích những đôi giày da bóng màu đỏ, thì bài viết này chắc chắn là dành cho bạn.

Đây là những lý do tại sao những đôi giày đắt tiền của chúng ta lại trông "rẻ tiền" hơn hẳn.

1. Rất nhiều chi tiết lấp lánh và sáng bóng

 

Những chiếc váy đắt tiền được trang trí bằng kim cương giả có thể trông thực sự tuyệt vời, nhưng những đôi giày được bao phủ bởi các chi tiết lấp lánh luôn trông không phù hợp và kỳ lạ. Ngoài ra, các viên pha lê được sử dụng trên giày thường kém chất lượng và có thể rơi ra trong lần đeo đầu tiên hoặc lần thứ hai.

Chọn giày cẩn thận với những thiết kế 'khó chiều' này có thể khiến bạn 'kém sang' - Ảnh 1

Nếu bạn yêu thích giày dép sáng bóng, hãy chọn giày có màu ánh kim.

2. Giày gót quá dày và cao

Chọn giày cẩn thận với những thiết kế 'khó chiều' này có thể khiến bạn 'kém sang' - Ảnh 2

 

Một số cô gái thấp thích đi giày đế cao. Nhưng bất chấp giá cả, những đôi giày này trông không đắt tiền hay thanh lịch. Bệ cao biến chân thành “móng guốc” và toàn bộ cơ thể trông không cân đối. Bạn nên chọn giày đế nhỏ hoặc giày không có đế. Để trông thật lộng lẫy, bạn thực sự chỉ cần đi một đôi giày cao gót cổ điển.

3. Kết hợp nhiều màu

Chọn giày cẩn thận với những thiết kế 'khó chiều' này có thể khiến bạn 'kém sang' - Ảnh 3

 

Cố gắng tránh đeo giày quá nhiều màu sắc vì chúng biến những đôi giày đắt tiền thành những đôi giày trông rẻ tiền. Đừng quên rằng không nên kết hợp nhiều hơn 2 màu.

4. Rất nhiều chi tiết kim loại

Chọn giày cẩn thận với những thiết kế 'khó chiều' này có thể khiến bạn 'kém sang' - Ảnh 4

 

Thắt lưng, đinh tán và gai có thể trông thực sự tuyệt vời, nhưng đôi khi các nhà thiết kế cố gắng thêm nhiều yếu tố kim loại nhất có thể và điều này khiến đôi giày trông rẻ tiền. Tất nhiên một đôi bốt có thể được trang trí bằng một vài chiếc đinh tán, nhưng đừng chọn những đôi có quá nhiều phụ kiện.

5. Giày da bóng

Chọn giày cẩn thận với những thiết kế 'khó chiều' này có thể khiến bạn 'kém sang' - Ảnh 5

 

Mặc dù những loại giày này trông rất đẹp nhưng chúng thường bị ố hoặc xước ngay sau khi bạn xỏ vào. Những đôi giày mờ trong cùng một kiểu sẽ trông đắt tiền hơn. Nếu bạn vẫn muốn đi giày sáng bóng, hãy chọn những màu trung tính như be, đen hoặc trắng.

 

6. Kiểu da báo

Chọn giày cẩn thận với những thiết kế 'khó chiều' này có thể khiến bạn 'kém sang' - Ảnh 6

 

Giày họa tiết da báo có thể rất hấp dẫn để mua, nhưng bạn nên chọn đúng màu. Da báo cổ điển thường được kết hợp với kiểu dáng lỗi thời. Nếu bạn thích in hình động vật, hãy cố gắng tìm những đôi giày có họa tiết độc đáo.

Theo Brightside

Loại thảo dược đã rẻ lại đại bổ: Dùng làm đẹp hay bồi bổ sức khỏe đều là tuyệt phẩm, ở Việt Nam giá mềm không tưởng

Loại thảo dược đã rẻ lại đại bổ: Dùng làm đẹp hay bồi bổ sức khỏe đều là tuyệt phẩm, ở Việt Nam giá mềm không tưởng

Nha đam đã được biết đến với đặc tính chữa bệnh từ hàng nghìn năm nay. Nó bao gồm khoảng 99% là nước và phần còn lại chỉ là chất tốt tinh khiết. Hầu hết chúng ta đều nghe nói rằng nó rất hiệu quả đối với vết cháy nắng, nhưng lô hội có rất nhiều đặc tính có lợi khác đến nỗi nó chắc chắn có thể được gọi là siêu thực vật.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết chọn giày bí kíp phối đồ đẹp bí quyết đi giày cao gót

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 22 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 48 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 22 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 22 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 19 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới