Chọn giày cẩn thận với những thiết kế "khó chiều" này có thể khiến bạn "kém sang"

Đây là những lý do tại sao những đôi giày đắt tiền của chúng ta lại trông "rẻ tiền" hơn hẳn.

Những chiếc váy đắt tiền được trang trí bằng kim cương giả có thể trông thực sự tuyệt vời, nhưng những đôi giày được bao phủ bởi các chi tiết lấp lánh luôn trông không phù hợp và kỳ lạ. Ngoài ra, các viên pha lê được sử dụng trên giày thường kém chất lượng và có thể rơi ra trong lần đeo đầu tiên hoặc lần thứ hai.

Nếu bạn yêu thích giày dép sáng bóng, hãy chọn giày có màu ánh kim.

2. Giày gót quá dày và cao

Một số cô gái thấp thích đi giày đế cao. Nhưng bất chấp giá cả, những đôi giày này trông không đắt tiền hay thanh lịch. Bệ cao biến chân thành “móng guốc” và toàn bộ cơ thể trông không cân đối. Bạn nên chọn giày đế nhỏ hoặc giày không có đế. Để trông thật lộng lẫy, bạn thực sự chỉ cần đi một đôi giày cao gót cổ điển.

3. Kết hợp nhiều màu

Cố gắng tránh đeo giày quá nhiều màu sắc vì chúng biến những đôi giày đắt tiền thành những đôi giày trông rẻ tiền. Đừng quên rằng không nên kết hợp nhiều hơn 2 màu.

4. Rất nhiều chi tiết kim loại

Thắt lưng, đinh tán và gai có thể trông thực sự tuyệt vời, nhưng đôi khi các nhà thiết kế cố gắng thêm nhiều yếu tố kim loại nhất có thể và điều này khiến đôi giày trông rẻ tiền. Tất nhiên một đôi bốt có thể được trang trí bằng một vài chiếc đinh tán, nhưng đừng chọn những đôi có quá nhiều phụ kiện.

5. Giày da bóng

Mặc dù những loại giày này trông rất đẹp nhưng chúng thường bị ố hoặc xước ngay sau khi bạn xỏ vào. Những đôi giày mờ trong cùng một kiểu sẽ trông đắt tiền hơn. Nếu bạn vẫn muốn đi giày sáng bóng, hãy chọn những màu trung tính như be, đen hoặc trắng.

6. Kiểu da báo

Giày họa tiết da báo có thể rất hấp dẫn để mua, nhưng bạn nên chọn đúng màu. Da báo cổ điển thường được kết hợp với kiểu dáng lỗi thời. Nếu bạn thích in hình động vật, hãy cố gắng tìm những đôi giày có họa tiết độc đáo.

Theo Brightside