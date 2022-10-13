Màu môi thay đổi tùy thuộc vào thói quen sinh hoạt của mỗi người và các yếu tố y tế. Nhưng nếu bạn nhận thấy sự thay đổi màu sắc của đôi môi, điều đó có nghĩa là đôi môi của bạn cần được yêu thương và chăm sóc nhiều hơn. Dù chúng ta không để ý nhiều nhưng đôi môi có thể tiết lộ rất nhiều điều về sức khỏe của bạn.
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Dưới đây là một số lý do khiến đôi môi của bạn có màu sẫm hơn:
1. Tiếp xúc nhiều hơn với ánh nắng mặt trời gây ra sự gia tăng sản xuất melanin trong da của bạn, do đó gây ra sắc tố.
2. Nó có thể là kết quả của chứng tăng sắc tố da, phản ứng dị ứng với các sản phẩm như kem đánh răng, son môi, v.v.
3. Hút thuốc lá quá mức.
Dưới đây là một số biện pháp để chữa lành và ngăn ngừa môi thâm, nứt nẻ:
Dùng nước chanh
Nước chanh có thể cực kỳ hữu ích trong việc làm sáng da. Chà một vài giọt nước chanh tươi lên môi trước khi đi ngủ. Sau khi thức dậy rửa sạch bằng nước ấm.
Dùng tẩy tế bào chết môi bằng hạt lựu
Lựu có thể giúp khôi phục màu sắc tự nhiên của đôi môi của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là nghiền nát một thìa hạt lựu và trộn chúng với sữa. Chà hỗn hợp lên môi và rửa sạch sau 2-3 phút. Ngừng sử dụng nếu xảy ra kích ứng.
Bạn cũng có thể dùng cách nạo một thìa hạt lựu khô và một thìa nước ép củ dền và cà rốt. Chà hỗn hợp lên môi và giữ nó qua đêm.
Dùng khoai tây
Bạn có thể thoa một lát khoai tây mới cắt lên môi trước khi đi ngủ và rửa sạch bằng nước ấm vào sáng hôm sau. Catecholase, một loại enzyme tự nhiên có trong khoai tây sẽ giúp giảm thâm môi.
Theo India Express