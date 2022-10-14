5 quý tắc "vàng" đúng chuẩn thời trang hoàng gia cho những cô nàng yêu thích phong cách sang trọng, quý phái

Những tổng hợp trang phục của Kate và Meghan sau đây sẽ chứng minh rằng bất kỳ ai cũng có thể ăn mặc như các thành viên của gia đình hoàng gia mà không cần thuê một đội ngũ chuyên gia thời trang .

Meghan Markle chọn chiếc váy vàng rực rỡ khi tham dự Commonwealth Youth Challenge. Vài ngày sau, Kate Middleton xuất hiện trong cùng một kiểu váy tại trận chung kết Wimbledon nam. Sau khi mặc những chiếc váy giống nhau này, cả hai vị công nương đã xuất hiện trên nhiều bài báo trên các phương tiện truyền thông.

Tuy nhiên, chúng ta không thể buộc tội ai đạo nhái phong cách ai vì Kate đã thể hiện tình yêu của mình với màu vàng trong một thời gian khá dài. Năm 2014, cô được nhìn thấy trong trang phục tương tự trong chuyến lưu diễn 3 tuần ở New Zealand và Australia. Nhiều lần cô đã chọn một chiếc váy màu vàng nhẹ nhàng theo phong cách thoải mái hơn để đi dạo cùng các con. Kiểu váy sheath này sẽ phù hợp trong nhiều hoàn cảnh, do đó, bạn cứ mạnh dạn chọn kiểu này, mặc đi đâu cũng đẹp!

2. Mũ hoàng gia

Những chiếc mũ tinh tế và đường nét sắc sảo được cả hai nữ công tước yêu thích. Yếu tố tủ quần áo này là truyền thống đối với tất cả các thành viên nữ trong gia đình hoàng gia, hiếm có trang phục nào mà Nữ hoàng Elizabeth không ddierm xuyên trên bộ trang phục bằng mũ.

Thế hệ trẻ của gia đình quốc vương không từ chối đeo những chiếc mũ đội đầu truyền thống. Nhưng ai đã nói rằng mũ chỉ có thể được đội bởi hoàng gia? Bạn có thể mạnh dạn thêm phụ kiện này vào diện mạo của mình bằng cách chọn chiếc mũ phù hợp với trang phục mùa hè hoặc với áo khoác tuyệt vời trong mùa trái mùa.

3. Váy in hình học

Bản in hình học có thể bổ sung thành công một tác phẩm cổ điển ấn tượng. Chúng ta có thể thấy cả Kate và Meghan đều mặc những trang phục như vậy khá thường xuyên. Nữ công tước xứ Cambridge theo truyền thống chọn váy và trang phục có hình dáng chữ A với độ dài midi che đầu gối, trong khi Nữ công tước xứ Sussex thường chọn kiểu cắt tỉa ưa thích của mình.

Hãy thử mặc một trong hai phong cách đến văn phòng hoặc đơn giản là để đi dạo, những người xung quanh bạn sẽ rất thích thú và bị thu hút.

4. Áo khoác nhẹ màu nhạt

Áo khoác màu nhạt là món đồ yêu thích trong tủ quần áo của nhiều cô gái trên khắp thế giới. Trang phục này trông vừa thanh lịch vừa nữ tính. Không có gì ngạc nhiên khi nó cũng được hoàng gia đánh giá cao. Tùy chọn này trông tuyệt đẹp trên bất kỳ hình dạng cơ thể nào, cả eo thon của Meghan và bụng tròn của Kate đều trông đẹp như nhau trong kiểu áo khoác này.

Và nếu bạn đang có con và bụng hơi to, đừng lo lắng, bạn có thể chỉ cần mặc nó không cài cúc!

5. Áo khoác + mũ xám xanh

Chiếc áo khoác màu xám cổ điển là trang phục chủ yếu cho các sự kiện chính thức : nó có đường cắt trang trí, các chi tiết tối thiểu và màu sắc trầm. Nó trông không thô tục hoặc thu hút nhiều sự chú ý nếu nó được bổ sung với một chiếc mũ rộng vành hoặc mũ lưỡi trai. Sự kết hợp này trông thật nữ tính và thanh lịch.

Hãy thử thử với các kiểu mũ khác nhau, bạn sẽ nhận được nhiều sự chú ý như các thành viên của gia đình hoàng gia.

Theo Brightside