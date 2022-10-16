Chẳng cần nhuộm nhiều hại da tốn tiền, áp dụng 5 mẹo này để hô biến mái tóc bạc "đầy lợi thế" để trông xinh đẹp hơn mỗi ngày

Làm đẹp 16/10/2022 06:07

Tóc bạc xuất hiện là một khoảnh khắc xúc động trong cuộc đời của bất kỳ người phụ nữ nào. Lúc đầu, nhiều phụ nữ cố gắng che giấu tóc bạc bằng mọi cách có thể. Nhưng trong thế giới hiện đại, tóc bạc không còn gắn liền với tuổi già. Ngược lại, nó đã trở nên hợp thời, vì vậy điều quan trọng là bạn phải học cách sử dụng "mái tóc hoa râm" này để làm lợi thế của mình.

Những điều nhỏ mà phụ nữ chỉ cần để ý một chút có thể hô biến mái tóc bạc "đầy lợi thế" để trông xinh đẹp hơn mỗi ngày

1. Chú ý đến màu sắc lông mày của bạn

Nếu bạn có tóc bạc, điều quan trọng là phải làm nổi bật các đặc điểm trên khuôn mặt của bạn để tránh cho khuôn mặt của bạn trông ảm đạm. Lông mày được chăm chút kỹ lưỡng có thể khiến bạn trông trẻ ra rất nhiều.

Chẳng cần nhuộm nhiều hại da tốn tiền, áp dụng 5 mẹo này để hô biến mái tóc bạc 'đầy lợi thế' để trông xinh đẹp hơn mỗi ngày - Ảnh 1

Tất nhiên, có những thủ thuật khác nhau cho các kiểu lông mày khác nhau. Nếu lông mày của bạn nhạt tự nhiên, bạn nên chọn màu xám nhạt hoặc màu trung tính. Nếu bạn có làn da sẫm màu và lông mày đậm, màu nâu lạnh là phù hợp với bạn.

2. Chọn quần áo một cách khôn ngoan

Chẳng cần nhuộm nhiều hại da tốn tiền, áp dụng 5 mẹo này để hô biến mái tóc bạc 'đầy lợi thế' để trông xinh đẹp hơn mỗi ngày - Ảnh 2

Tóc màu xám là một lý do chính đáng để xem xét lại tủ quần áo của bạn và bắt đầu mặc những màu sáng hơn. Tất nhiên, bất kể màu tóc của bạn là gì, bạn phải luôn mặc quần áo phù hợp với nó, và tóc bạc cũng không phải là ngoại lệ. Vì vậy, tóc màu xám hay bạc trông đẹp nhất với các màu cổ điển (đen và trắng) hoặc màu nào đó đậm hơn như các màu bão hòa khác nhau.

3. Sử dụng các loại dầu gội có tác dụng trung hòa màu sắc

Chẳng cần nhuộm nhiều hại da tốn tiền, áp dụng 5 mẹo này để hô biến mái tóc bạc 'đầy lợi thế' để trông xinh đẹp hơn mỗi ngày - Ảnh 3

Để làm cho mái tóc bạc của bạn trở nên bóng mượt, điều quan trọng là phải chăm sóc nó thật tốt. Các loại dầu gội đặc biệt màu tím là lựa chọn tốt nhất vì chúng trung hòa độ vàng của tóc và giúp giữ màu chân thật hơn.

4. Sử dụng các sản phẩm làm đẹp để giúp tóc mềm mượt

Chẳng cần nhuộm nhiều hại da tốn tiền, áp dụng 5 mẹo này để hô biến mái tóc bạc 'đầy lợi thế' để trông xinh đẹp hơn mỗi ngày - Ảnh 4

Cấu trúc của tóc bạc thay đổi một cách tự nhiên: tóc trở nên xốp hơn, dễ gãy và khó "thuần hóa". Vì vậy, những thay đổi này có thể phủ bóng lên toàn bộ diện mạo của bạn: không ai trông đẹp với mái tóc xoăn và khô cả. Nhưng bạn có thể tránh vấn đề này bằng cách sử dụng dầu dưỡng tóc. Chúng dưỡng ẩm cho tóc, làm cho tóc nặng hơn, mềm hơn và dễ chăm sóc hơn.

5. Ít đeo trang sức vàng

Chẳng cần nhuộm nhiều hại da tốn tiền, áp dụng 5 mẹo này để hô biến mái tóc bạc 'đầy lợi thế' để trông xinh đẹp hơn mỗi ngày - Ảnh 5

Vàng không phải là người bạn đồng hành tốt nhất cho tóc bạc vì chúng cùng nhau tạo ra sự tương phản xấu. Nhân tiện, màu san hô và hổ phách cũng vậy. Nhưng vvẫn còn nhiều kim loại và đá quý phù hợp với tóc bạc. Rõ ràng là bạc, vì nó tương tự với màu xám và màu hồng ngọc, ngọc lục bảo và thạch anh tím cũng rất hữu ích cho bạn.

Theo Brightside

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