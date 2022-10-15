Làm tóc theo kiểu này trách sao trông già hơn đáng kể so với tuổi thật

Một số ví dụ về những lỗi tạo kiểu điển hình khiến một người thêm tuổi sau đây sẽ giúp bạn nhận ra những kiểu tóc hợp và không hợp.

Trước hết, màu tối cho thấy chân tóc phát triển quá mức. Thứ hai, nếu bạn có làn da trắng, mái tóc sẫm màu sẽ tôn lên những khuyết điểm của nó. Một sự thay thế tốt cho vẻ ngoài tối đồng nhất có thể là một màu phức tạp bằng cách sử dụng các sắc thái của tông màu ấm với các điểm sáng nổi bật. Điều này làm cho tóc trông bồng bềnh hơn và khuôn mặt có thể trông trẻ trung và tươi tắn hơn.

2. Nhuộm tóc màu theo sắc thái vàng lạnh

Những cô gái tóc vàng có tông màu da ấm hơn không hợp với những tông màu lạnh như tro hoặc vàng bạch kim vì những màu như vậy làm tăng khuyết điểm trên khuôn mặt của họ và khiến họ trông rất nhợt nhạt. Tốt hơn hết bạn nên chọn các tông màu ấm phù hợp với da như màu mật ong, caramel hoặc lúa mì.

3. Tóc cứng đơ

Charles Dujic, một nhà tạo mẫu tóc đến từ Los Angeles cho biết: “Mái tóc cứng và không thể di chuyển trông có vẻ không tự nhiên, nó làm chúng ta già đi đối với bất kỳ ai” . Hơn nữa, những kiểu “nối tóc” trông đã lỗi thời và không liên quan với khuôn mặt. Đó là lý do tại sao bạn nên cố gắng tránh lạm dụng keo xịt tóc và không sử dụng những vật dụng tạo độ giữ nếp mạnh.

4. Tóc chải ngược

Bằng cách để hở hoàn toàn trán, bạn sẽ thu hút sự chú ý nhiều hơn đến đường mọc của tóc, chúng trở nên kém sống động hơn theo độ tuổi. Hơn nữa, nó sẽ tôn lên những khuyết điểm trên làn da của bạn. Để tránh hiệu ứng này, hãy chọn những kiểu tóc mà tóc có thể tạo khung cho khuôn mặt của bạn hoặc những kiểu tóc có tua rua có thể giúp che đi những khuyết điểm.

5. Tóc dài mà thiếu sức sống

Các nang lông hoạt động kém tích cực hơn theo tuổi tác, và các tuyến bã nhờn tiết ra da ít hơn. Kết quả là tóc trở nên mỏng hơn, dễ gãy và mất khối lượng. Nếu gặp phải vấn đề này, bạn nên chọn kiểu tóc ngắn hơn. Không nhất thiết phải cắt tóc “nam tính” để có được độ bồng bềnh như mong muốn, tóc phải có độ dài nhất định để bạn có thể tận dụng được độ bồng bềnh của nó.

Theo Brightside