Bật mí bí quyết giúp nàng đi giày cao gót cả ngày mà chân vẫn "khỏe re", mềm mại, thoải mái

Một số thủ thuật sau đây sẽ giúp bạn "sống sót" khi đi giày cao gót và có thể cho phép bạn đeo những đôi giày cao gót yêu thích của mình bất cứ khi nào bạn muốn mà không lo bị đau.

Mặc dù giày cao gót giúp kéo dài đôi chân của bạn và khiến chúng trông thanh lịch hơn, nhưng chúng khó có thể được coi là đồng minh của bạn vì hầu hết thời gian, chúng thực sự gây đau chân, đặc biệt là vào cuối đêm. Thông thường, ước muốn duy nhất của bạn là làm cho mọi "đau khổ" này chấm dứt càng sớm càng tốt!

Đặt giày cao gót của bạn vào tủ đá trong 30 phút. Khi bạn đi giày lạnh vào, bạn sẽ nhận thấy chất liệu thích ứng với hình dạng của bàn chân ấm của bạn như thế nào. Bạn cũng có thể thử đặt một túi nước bên trong đôi giày và cho vào ngăn đá. Nước đóng băng sẽ làm giãn đôi giày của bạn ra một chút.

2. Vớ và nước nóng

Dùng nước nóng để làm ướt tất cotton và xỏ vào trước khi xỏ vào giày. Mặc chúng một lúc trước khi mang ra ngoài. Đôi giày sẽ giãn ra một chút và có lẽ sẽ không làm phiền bạn nhiều.

3. Băng keo hai mặt

Dùng băng dính dán phần dưới bàn chân vào đế giày. Mẹo nhỏ này sẽ giữ cho đôi giày của bạn luôn vừa chân nhưng quan trọng hơn cả là nó sẽ ngăn ngừa các vết phồng rộp và đau nhức ở các ngón chân.

4. Sử dụng lót giày cao gót đặc biệt

Được thiết kế đặc biệt cho đế lót, thường làm bằng silicone hoặc vải, miếng lót nhỏ này sẽ ngăn chân bạn di chuyển về phía trước trong giày, giảm đau và phồng rộp. Hãy chọn loại silicone nếu bạn đang đi một đôi giày cao gót hở mũi. Miếng đệm silicon không thể nhìn thấy dưới bàn chân của bạn nhưng mang lại sự bảo vệ tương tự.

5. Kem dưỡng ẩm

Bôi một ít kem dưỡng ẩm vào chân trước khi đi giày cao gót có thể giúp chân bạn không bị cọ xát, đau và phồng rộp, đặc biệt nếu giày còn mới và chật.

6. Bột phấn trẻ em

Nếu bạn có phấn rôm ở nhà, hãy thử mẹo này bằng caachs bôi ít phấn trong một đôi giày cao gót. Nó sẽ ngăn tiết mồ hôi quá nhiều và trượt, do đó giảm thiểu nứt nẻ và các chấn thương có thể xảy ra.

Theo Brightside