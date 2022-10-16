Không phải mỹ phẩm đắt tiền, những bí quyết làm đẹp "gia truyền" này mới thực sự bùng nổ nhan sắc của hội chị em

Làm đẹp 16/10/2022 18:42

Người ta có thể dễ dàng bị lạc giữa các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc da hiện đại. Các sản phẩm làm đẹp mới xuất hiện hàng ngày càng lúc càng nhiều, một khi bạn bắt đầu sử dụng BB-cream, một loại CC-cream mới sẽ trở nên hợp thời trang hơn. Nhưng có một điều vẫn luôn không đổi là các mẹo làm đẹp từ ông bà xưa để lại.

 

Những bí quyết làm đẹp tốt nhất cho bạn từ những người phụ nữ xa xưa mà có lẽ sẽ hợp thời trang mãi mãi.

Cho mái tóc khỏe mạnh 

Không phải mỹ phẩm đắt tiền, những bí quyết làm đẹp 'gia truyền' này mới thực sự bùng nổ nhan sắc của hội chị em - Ảnh 1

  • Nếu tóc bạn sỉn màu (đặc biệt dành cho những cô gái tóc vàng), nước ép cà chua có thể là một trợ giúp lớn. Sử dụng nó cho toàn bộ chiều dài tóc như một mặt nạ và giữ nguyên trong 10 phút. Sắc tố đỏ trung hòa sắc xanh và mái tóc của bạn sẽ trông lộng lẫy trở lại.

  • Aspirin có thể giúp chống lại gàu. Gàu là một dạng nấm đặc biệt và axit acetylsalicylic ngăn chặn sự phát triển của bệnh. Để loại bỏ vảy da này, bạn hãy cho 2 viên aspirin đã giã nát vào dầu gội đầu và gội đầu trong 2 tuần.

Không phải mỹ phẩm đắt tiền, những bí quyết làm đẹp 'gia truyền' này mới thực sự bùng nổ nhan sắc của hội chị em - Ảnh 2

  • Bạn có thể làm sáng tóc mà không cần sử dụng thuốc nhuộm hóa học với sự hỗ trợ của hỗn hợp nước ép từ hoa cúc và chanh. Đổ một cốc nước nóng lên 25g hoa cúc và ngâm nó trong 1 giờ. Sau đó, thêm nước cốt của nửa quả chanh và thoa lên toàn bộ chiều dài của tóc. Giữ hỗn hợp này trên tóc của bạn trong ít nhất một giờ hoặc lâu hơn. Nếu bạn đội mũ tắm và quấn đầu bằng khăn tắm, tác dụng sẽ mạnh hơn.

  • Để giữ cho mái tóc của bạn bóng mượt và khỏe mạnh, hãy gội đầu bằng giấm táo pha với nước sau mỗi lần gội. Nó sẽ giúp các nang tóc đóng lại và mái tóc của bạn sẽ trở nên mềm mại và bóng mượt.

Cho làn da khỏe mạnh và đôi má hồng hào 

Không phải mỹ phẩm đắt tiền, những bí quyết làm đẹp 'gia truyền' này mới thực sự bùng nổ nhan sắc của hội chị em - Ảnh 3

  • Nếu do thiếu ngủ, dưới mắt bạn xuất hiện quầng thâm, hãy cắt đôi một củ khoai tây và đắp lên vùng quầng thâm. Da của bạn sẽ trở nên sáng hơn trong vòng 15 phút.

  • Miếng dán trị mụn đầu đen có thể dễ dàng thay thế bằng một công thức rất đơn giản và tự nhiên. Trộn 1 thìa cà phê mật ong, bột mì và nước, sau đó cho hỗn hợp vào một miếng bông và thoa lên vùng da có vấn đề. Rửa sạch lại da sau 10-15 phút.

Không phải mỹ phẩm đắt tiền, những bí quyết làm đẹp 'gia truyền' này mới thực sự bùng nổ nhan sắc của hội chị em - Ảnh 4

  • Lô hội có thể giúp ích rất nhiều trong việc chống lại mụn trứng cá. Bạn nên cắt đôi một lá lô hội và đắp phần cùi của nó lên vùng có vấn đề với sự hỗ trợ của một chiếc khăn. Vì lô hội có tác dụng khử trùng nên vết sưng tấy sẽ nhanh chóng biến mất.

Không phải mỹ phẩm đắt tiền, những bí quyết làm đẹp 'gia truyền' này mới thực sự bùng nổ nhan sắc của hội chị em - Ảnh 5

  • Sử dụng nước cốt chanh để loại bỏ sẹo do mụn thâm và thậm chí cả mụn nhọt. Axit có trong nó giúp tẩy sẹo, làm sáng da và làm khô mụn. Tất cả những gì bạn cần làm là vắt một quả chanh tươi, thoa nước cốt lên những vết thâm hoặc mụn rồi để qua đêm.

Để thu hút trái tim đàn ông

Không phải mỹ phẩm đắt tiền, những bí quyết làm đẹp 'gia truyền' này mới thực sự bùng nổ nhan sắc của hội chị em - Ảnh 6

  • Để giúp nước hoa của bạn lâu trôi hơn, hãy bảo quản chai trong tủ lạnh.

 

  • Để tránh lạm dụng nước hoa, hãy xịt nước hoa lên lược và chải tóc.

Không phải mỹ phẩm đắt tiền, những bí quyết làm đẹp 'gia truyền' này mới thực sự bùng nổ nhan sắc của hội chị em - Ảnh 8

  • Cổ tay của bạn có thể giúp ích rất nhiều trong việc chọn màu má hồng phù hợp. Véo da ở mặt trong cổ tay. Màu da ửng đỏ sẽ là màu má hồng phù hợp với bạn nhất.

 

  • Để cải thiện lưu thông máu và màu sắc của khuôn mặt của bạn, hãy cúi đầu xuống và ấn vào cổ trong 15 giây. Máu sẽ chảy lên mặt và hơi ửng hồng trên má.

Theo Brightside

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