Dưỡng móng chuẩn hơn spa theo cách này giúp chị em sở hữu bàn tay đẹp sang, quý phái

Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng móng tay dài và được cắt tỉa cẩn thận sẽ làm cho bàn tay của chúng ta trông đẹp hơn. Trên thực tế, hầu hết các quý cô đều mong muốn có một bộ móng dài và chắc khỏe. Nhưng đối với những người có móng tay ngắn và dễ gãy, việc mọc móng và chăm sóc chúng là một cuộc đấu tranh liên tục.
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Đối với nhiều người, một chuyến đi thường xuyên đến tiệm nail là không thể. Và thỉnh thoảng việc nối móng tay cũng không phải là một lựa chọn thuận tiện. Vậy, bạn có thể làm gì?
Có nhiều cách tự nhiên để mọc móng tay nhanh hơn. Những cách này rất đơn giản, giá cả phải chăng và có thể thực hiện được. Dưới đây là những gì bạn có thể làm để móng tay mọc dài hơn mà vẫn duy trì sức khỏe của chúng.
Hydrat hóa là chìa khóa quan trọng
Đúng vậy, giải pháp lâu đời cho mọi thứ là uống nhiều nước và giữ cho cơ thể bạn đủ nước. Nó không chỉ tốt cho da và tóc của bạn mà còn hỗ trợ sự phát triển của móng tay. Bạn cũng có thể cân nhắc việc uống các loại đồ uống bổ sung nước như nước dừa, nước hoa quả tươi và nước có hương vị. Nếu bạn nghĩ rằng cơ thể mình không giữ được nước, hãy đảm bảo bạn làm ẩm móng tay bằng kem dưỡng ẩm.
Protein là điều cốt lõi
Nếu móng tay của bạn giòn và gãy với một cú giật nhẹ, bạn có thể cần bổ sung lượng protein. Để có móng tay dài và chắc khỏe hơn, hãy đảm bảo bạn ăn đủ lượng protein được khuyến nghị. Trứng và các sản phẩm từ sữa cho bữa sáng là lựa chọn không tồi!
Bao gồm dầu chăm sóc biểu bì và huyết thanh trong quy trình chăm sóc móng tay của bạn
Lớp biểu bì khỏe mạnh rất quan trọng để phát triển móng tay dài đẹp. Sử dụng dầu chăm sóc biểu bì và huyết thanh sẽ không chỉ giữ ẩm cho lớp biểu bì của bạn mà còn ngăn ngừa nứt và gãy móng.
Cắt móng hình tròn
So với các hình dạng khác, móng hình dạng tròn ít có khả năng bị gãy do chấn thương và va đập gây ra cho móng tay. Ngoài ra, trớ trêu thay khi bạn để móng tay ngắn lại có thể giúp chúng dài ra. Nếu bạn có móng tay giòn, hãy tiếp tục cắt tỉa chúng theo thời gian để tránh bị gãy đột ngột.
Tránh dùng các loại sơn móng tay có gốc axeton
Nếu bạn thích thay đổi màu sơn móng tay của mình thường xuyên, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng các chất tẩy sơn móng tay tự nhiên hơn. Những loại có axeton có hại cho sức khỏe móng tay và cản trở sự phát triển của nó. Acetone, thường được tìm thấy trong nước tẩy sơn móng tay, loại bỏ dầu móng tay tự nhiên rất quan trọng đối với sức khỏe của móng tay.
Theo Femina