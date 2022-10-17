Muốn trông vừa đơn giản vừa hợp thời trang thì không thể bỏ lỡ 5 quy tắc này

Những thứ có thể gây ấn tượng về một người bừa bộn về vẻ ngoài sau đây bạn nên chú ý. Hãy để tâm đến vẻ ngoài của bạn để đảm bảo rằng bạn luôn trông hoàn mỹ.

Không quan trọng nếu chân tóc của bạn đậm hơn hay nhạt màu hơn. Nhưng sự xuất hiện của các chân tóc có màu sắc khác nhau có thể khiến bạn trông không được thanh lịch và chắc chắn có thể ảnh hưởng đến ấn tượng đầu tiên.

Phải làm gì: Nếu bạn thay đổi hoàn toàn màu tóc của mình, hãy đảm bảo rằng bạn nhuộm chân tóc thường xuyên. Nếu cảm thấy mệt mỏi vì liên tục nhuộm tóc, bạn có thể đổi lại màu tóc tự nhiên.

2. Dây buộc tóc để ở cổ tay

Điều này thường xảy ra với những phụ nữ bận rộn và thích làm tóc khi di chuyển. Rất tiện lợi để sử dụng ngay nhưng một chiếc dây buộc tóc để trên tay có thể phá hỏng toàn bộ diện mạo của bạn. Nó không phải là một chiếc vòng tay hay một chiếc đồng hồ, nó nên thuộc về tóc của bạn hoặc được đặt trong ví của bạn.

Phải làm gì: Đeo những chiếc vòng tay xinh xắn trên cổ tay và để dây buộc tóc trong ví.

3. Cột tóc luộm thuộm

Chúng ta thường làm gì khi muốn tóc vào nếp và không có thời gian để tạo một kiểu tóc hoàn hảo? Chúng ta thường buộc nó bằng một chiếc mũ lưỡi trai, một búi tóc đơn giản với những sợi tóc rối và phần đuôi tóc không cầu kỳ. Kiểu tóc này rất phù hợp khi bạn đang ngồi ở nhà và không ai có thể nhìn thấy bạn, nhưng chúng có lẽ sẽ không phù hợp với công việc hay đi ra ngoài.

Phải làm gì: Dành một vài phút để sửa chữa tóc của bạn. Mang theo dầu gội khô, một chiếc lược nhỏ và một vài chiếc ghim cài tóc luôn là một ý kiến ​​hay. Buộc tóc thành đuôi ngựa hoặc thắt bím cũng đã làm gọn vẻ ngoài của bạn.

4. Lớp biểu bì và móng tay không gọn gàng

Bạn có thể nghĩ rằng đây là một điều nhỏ nhặt và không ai có thể để ý đến nó, nhưng một số người lại nhận thấy những điều đó và những chi tiết nhỏ này tạo nên ấn tượng toàn diện của chúng ta về một người. Ngay cả một vẻ ngoài hoàn mỹ cũng có thể bị hư hỏng bởi những bộ móng tay không được chải chuốt.

Phải làm gì: Chăm sóc da tay và móng tay thường xuyên. Chỉ mất 2 phút mỗi ngày nếu bạn sử dụng kem dưỡng ẩm, kem dưỡng biểu bì và đảm bảo cắt tỉa móng tay gọn gàng.

5. Phấn nền hoặc phấn phủ không đúng màu

Nếu bạn đánh phấn bóng quá tối hoặc quá nhạt, khuôn mặt của bạn sẽ tương phản với cổ và điều này trông không đẹp.

Phải làm gì: Khi bạn chọn một màu kem nền, hãy thử một vài mẫu. Thoa từng mẫu phấn lên cằm và chọn màu phù hợp với màu cổ của bạn.

Theo Brightside