Diệt trừ mụn đầu đen ở mũi trong vòng "một nốt nhạc" với 6 loại mặt nạ tự nhiên có sẵn trong bếp này

Chăm sóc da 18/10/2022 17:34

Mụn đầu đen có thể được giảm thiểu và thậm chí được loại bỏ với việc sử dụng các thành phần phù hợp. Dưới đây là một số cách tự nhiên và biện pháp khắc phục tại nhà để loại bỏ mụn đầu đen khó chịu.

1. Baking soda

Diệt trừ mụn đầu đen ở mũi trong vòng 'một nốt nhạc' với 6 loại mặt nạ tự nhiên có sẵn trong bếp này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Baking soda là một chất tẩy tế bào chết tự nhiên. Tạo hỗn hợp sền sệt bằng cách sử dụng baking soda và nước rồi thoa lên vùng da bị mụn đầu đen. Dùng ngón tay chà nhẹ lên da trong vài phút rồi rửa sạch bằng nước. Điều này nên được thực hiện hai lần một tuần.

2. Đất sét

Đặc tính hút dầu của đất sét làm cho nó trở nên lý tưởng để làm sạch dầu thừa trên da cùng với các tạp chất khác. Mặt nạ làm từ đất sét cao lanh và đất sét fuller, khi được sử dụng thường xuyên trên mặt có thể giúp làm thông thoáng lỗ chân lông. Điều này cuối cùng sẽ giúp loại bỏ mụn đầu đen và làm cho da mịn màng.

3. Xông hơi

Diệt trừ mụn đầu đen ở mũi trong vòng 'một nốt nhạc' với 6 loại mặt nạ tự nhiên có sẵn trong bếp này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xông hơi mặt bằng hơi nước là một cách hiệu quả để làm mềm mụn đầu đen cứng đầu và sau đó loại bỏ chúng. Xông hơi mặt làm cho da tiết mồ hôi, từ đó giúp thải độc tố từ bên trong ra ngoài. Nó cũng làm mềm các lỗ chân lông, làm cho mụn đầu đen cứng đầu hoạt động và loại bỏ dễ dàng hơn.

4. Chanh, muối và mật ong

Chất làm se của chanh sẽ làm giảm dầu trong khi các hạt muối mịn sẽ hoạt động như một chất tẩy tế bào chết không mài mòn cho làn da của bạn. Mật ong sẽ giữ ẩm cho làn da của bạn và giúp tránh xa vi trùng.

Diệt trừ mụn đầu đen ở mũi trong vòng 'một nốt nhạc' với 6 loại mặt nạ tự nhiên có sẵn trong bếp này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tạo hỗn hợp sền sệt với ba thành phần này và thoa lên mụn đầu đen. Sau năm phút, nhẹ nhàng chà theo chuyển động tròn trong một phút và để yên trong năm phút nữa. Rửa sạch bằng nước ấm. Làm điều này ba lần một tuần.

5. Tẩy tế bào chết

Tẩy tế bào chết là một trong những cách loại bỏ mụn đầu đen hiệu quả. Hãy cùng xem một số cách tẩy tế bào chết tốt nhất mà bạn có thể thực hiện tại nhà để tạm biệt mụn đầu đen.

  • Nước tẩy tế bào chết quế và chanh

Bột quế hỗ trợ se khít lỗ chân lông và cải thiện lưu thông máu. Chanh là một sản phẩm đã được thử và có thể giúp bạn theo nhiều cách khác nhau! Khả năng kháng khuẩn của chanh ngăn ngừa mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn trứng cá trong tình trạng này, giữ cho da mặt luôn sạch sẽ.

Để làm hỗn hợp tẩy tế bào chết này, hãy kết hợp hai thìa cà phê bột quế và một lượng nước cốt chanh bằng nhau. Để hỗn hợp tẩy tế bào chết mụn đầu đen tự làm này trên mặt trong 20 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm.

  • Bột yến mạch và sữa chua 

Bột yến mạch và sữa chua đều có nhiều chất dinh dưỡng và khi trộn lẫn với nhau, chúng sẽ tạo thành hỗn hợp tẩy tế bào chết mụn đầu đen tự làm lành mạnh. Bột yến mạch có khả năng hấp thụ dầu thừa trên da một cách tuyệt vời, giúp ngăn ngừa mụn đầu đen. Với sự hỗ trợ của các enzym probiotic, sữa chua nuôi dưỡng và giữ ẩm cho da.

Diệt trừ mụn đầu đen ở mũi trong vòng 'một nốt nhạc' với 6 loại mặt nạ tự nhiên có sẵn trong bếp này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Để làm hỗn hợp tẩy tế bào chết này, hãy lấy một thìa yến mạch và trộn đều với một ít sữa chua. Massage hỗn hợp lên mặt và rửa sạch bằng nước lạnh.

6. Mặt nạ lòng trắng trứng

Được biết đến với khả năng làm săn chắc da, lòng trắng trứng là một nguyên liệu hữu hiệu để loại bỏ mụn đầu đen. Khi thoa trực tiếp lên da hoặc làm mặt nạ, lòng trắng trứng sẽ thu nhỏ lỗ chân lông, do đó đẩy mụn đầu đen ra ngoài. Chứa nhiều chất dinh dưỡng, lòng trắng trứng cũng cải thiện kết cấu da và loại bỏ dầu thừa trên da.

Theo Femina

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