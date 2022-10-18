5 chi tiết nhỏ giúp bạn "trẻ hóa" ngoại hình, đẹp sang bất chấp tuổi tác

Trang điểm 18/10/2022 12:14

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà việc chăm sóc vẻ ngoài của bạn không chỉ trở thành chuẩn mực mà còn là điều bắt buộc. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta thường nghĩ rằng chỉ những bộ phận dễ nhìn thấy trên cơ thể như mặt, cổ và tay mới cần được chú ý đặc biệt. Và rất ít người quan tâm đến những khu vực nào đó vô hình có thể tiết lộ tuổi tác của chúng ta dễ dàng hơn chúng ta nghĩ.

Một số mẹo sau đây có thể giúp bạn làm chậm quá trình lão hóa.

1. Lông mi

 

Mức độ estrogen, hormone chịu trách nhiệm cho tuổi trẻ và sức khỏe của làn da và mái tóc của bạn giảm dần theo tuổi tác. Nó cũng ảnh hưởng đến lông mi của bạn, chúng trở nên ngắn hơn, nhẹ hơn và dễ gãy hơn.

5 chi tiết nhỏ giúp bạn 'trẻ hóa' ngoại hình, đẹp sang bất chấp tuổi tác - Ảnh 1

Làm thế nào để ngăn chặn nó:

Để tránh điều này, các chuyên gia khuyên bạn nên tẩy trang vùng mắt trước khi đi ngủ và không dùng dụng cụ uốn mi quá thường xuyên vì uốn quá mạnh có thể làm hỏng và thậm chí làm gãy những sợi lông mỏng manh trên mi mắt. Nếu lông mi của bạn bị yếu đi theo thời gian, dầu dưỡng và huyết thanh có thể giúp phục hồi tình trạng của chúng.

2. Lông mày

 

Lông mày của chúng ta trở nên mỏng hơn vì lý do tương tự và chúng mất đi độ bóng và màu sắc. Kết quả là chúng trở nên gần như vô hình, khiến đôi mắt của bạn trông kém biểu cảm hơn.

5 chi tiết nhỏ giúp bạn 'trẻ hóa' ngoại hình, đẹp sang bất chấp tuổi tác - Ảnh 2

Làm thế nào để ngăn chặn nó:

Bạn có thể trả lại lông mày của mình như trước đây với sự hỗ trợ của các sản phẩm có sẵn có thể tìm thấy tại nhà hoặc các quy trình làm đẹp chuyên nghiệp.

Ở nhà, bạn sẽ cần một cây bút chì có màu phù hợp, một cây cọ tốt và một loại gel cố định. Nhưng nếu bạn muốn khắc phục tình trạng này một cách triệt để hơn, mang lại hiệu quả lâu dài hơn, hãy lựa chọn phương pháp khắc hoặc xăm lông mày sợi. Tuy nhiên, trước khi quyết định thực hiện thủ thuật này, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ da liễu để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

3. Tóc

Tóc bạc là một trong những dấu hiệu lão hóa rõ ràng nhất. Nhưng bên cạnh đó, độ dày và cấu trúc của tóc cũng thay đổi theo độ tuổi. Tóc trở nên mỏng hơn và nhẹ hơn và nhiều nang lông ngừng sản xuất tóc mới. Kết quả là số lượng tóc giảm đi, da đầu lộ rõ ​​hơn.

5 chi tiết nhỏ giúp bạn 'trẻ hóa' ngoại hình, đẹp sang bất chấp tuổi tác - Ảnh 3

Làm thế nào để ngăn chặn nó:

Bạn không thể quay ngược thời gian, nhưng bạn có thể làm chậm quá trình lão hóa của tóc. Để làm được điều này, hãy chọn sản phẩm phù hợp, đừng quên dưỡng ẩm và dinh dưỡng, không dùng quá nhiều dầu gội và cố gắng gội đầu ít nhất hai lần một tuần.

4. Mũi

 

Lý do khiến mũi của chúng ta dài ra và xệ xuống theo tuổi tác là do lực hấp dẫn vô tận và sự phân hủy dần dần của protein, collagen và elastin trong da của bạn, đặc biệt là ở đầu mũi.

5 chi tiết nhỏ giúp bạn 'trẻ hóa' ngoại hình, đẹp sang bất chấp tuổi tác - Ảnh 4

Làm thế nào để ngăn chặn nó:

Mặc dù quá trình này diễn ra hoàn toàn tự nhiên nhưng hiếm ai đón nhận những thay đổi như vậy. Nhưng đừng lo lắng, bạn có thể chỉnh sửa dáng mũi của mình mà không cần bất kỳ thủ thuật nào có hại. Chỉ cần sử dụng cách đánh phấn đường viền đơn giản.

5. Môi

 

Môi của chúng ta trở nên mỏng hơn theo tuổi tác và các đường viền của chúng mờ đi. Điều này là do cơ thể chúng ta bắt đầu sản xuất ít collagen hơn. Chất này chịu trách nhiệm về sức mạnh và độ đàn hồi của da và tạo hình dáng cho đôi môi. Tia cực tím cũng góp phần vào quá trình này. Nó có ảnh hưởng bất lợi đến tình trạng da của bạn nói chung.

5 chi tiết nhỏ giúp bạn 'trẻ hóa' ngoại hình, đẹp sang bất chấp tuổi tác - Ảnh 5

Làm thế nào để ngăn chặn nó:

Bạn có thể bảo vệ môi khỏi tác động tiêu cực của ánh nắng mặt trời bằng son dưỡng và son môi có màng lọc tia cực tím. Và để trả lại vẻ tươi tắn cho đôi môi của bạn, hãy lựa chọn xăm môi. Tuy nhiên, trước khi bạn đặt lịch hẹn cho thủ tục này, hãy nghiên cứu kỹ các tác dụng phụ có thể xảy ra và đảm bảo rằng bác sĩ chuyên khoa chuyên nghiệp sẽ thực hiện cho bạn.

Theo Brightside

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