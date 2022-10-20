Một số cách trị nếp nhăn đơn giản mà không cần tốn nhiều công sức sau đây sẽ giúp ích cho bạn.

Nằm nghiêng khi ngủ có thể khiến da bị nếp gấp, đây là một trong những nguyên nhân khiến bạn có thể hình thành nếp nhăn. Để tránh điều này, hãy nằm ngửa khi ngủ và tạo nó thành thói quen.

Bạn có thể tự tập luyện bằng cách đặt một chiếc gối bên dưới đầu gối để giúp bạn giữ nguyên tư thế, hoặc đặt 2 chiếc gối ở hai bên cơ thể. Ngoài ra, bạn còn nhận được một phần thưởng lớn: Bạn cũng sẽ tránh được bộ ngực chảy xệ với thủ thuật này!

2. Nuông chiều bản thân với “mặt nạ” ngực tự chế

Thư giãn và làm dịu bản thân trong khi bạn được trẻ hóa vùng ngực tức thì với “mặt nạ” đơn giản dành cho ngực bằng lô hội.

Cắt một lá nha đam dày, bỏ phần vỏ xung quanh và thoa gel bên trong lên ngực trong 20 phút. Lô hội giữ độ ẩm tự nhiên cho da của bạn để da không bị mất nước và dễ bị nứt nẻ. Phương pháp điều trị này sẽ ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn và làm cho làn da của bạn trở nên tươi sáng.

3. Không để nước nóng bắn trực tiếp vào ngực khi tắm

Đây là một ý tưởng tồi vì nhiệt độ nước cao làm trôi đi lớp dầu tự nhiên của da, khiến da bị khô và tạo điều kiện cho các nếp nhăn xuất hiện. Thực hiện trực tiếp dội nước còn nóng lên da ngực của bạn sẽ chỉ thúc đẩy quá trình lão hóa. Vì vậy, thay vào đó, hãy để nó rơi tự nhiên từ vòi hoa sen lên đầu, vai, lưng, v.v.

4. Cho bộ ngực của bạn tập luyện để tăng cường cơ bắp với một vài động tác chống đẩy.

Nếu cơ ngực của bạn vừa vặn thì da sẽ ít bị chảy xệ và không trở thành nạn nhân của trọng lực. Làm săn chắc cơ và da của bạn bằng cách tập luyện đơn giản. Bạn có thể chống đẩy 20 lần mỗi ngày trước khi tắm và hãy để bài tập nhỏ này giúp bạn chống lại quá trình lão hóa trên ngực.

5. Mặc áo ngực đúng kích cỡ để giảm thiểu nếp nhăn và nếp gấp trên da

Nếu bộ ngực của bạn nằm đúng vị trí tự nhiên với một chiếc áo lót nâng đỡ, thì khe ngực của bạn sẽ không bị trọng lực kéo xuống. Bạn cũng sẽ giảm thiểu ma sát trên da. Điều này có nghĩa là làn da mịn màng hơn và ít nếp nhăn hơn.

Theo Brightside