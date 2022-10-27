Thay đổi gu ăn mặc theo cách đơn giản này, bạn có thể đẹp lên gấp 10 lần

Thời trang 27/10/2022 07:42

Tất cả chúng ta đều có một thói quen lên đồ được coi hoàn hảo cho mọi dịp. Một số người có phong cách rất đẹp, nhưng không phải hình dạng cơ thể hay kích thước của họ mới là yếu tố quan trọng. Điều đặc biệt là những việc nhỏ họ làm để giúp quần áo của họ vừa vặn hơn hoặc đảm bảo làm sáng một bộ trang phục màu pastel buồn tẻ bằng một điểm nhấn màu sáng. 

Một số mẹo và thủ thuật sau sẽ giúp bạn luôn có vẻ ngoài đẹp nhất. Vì vậy, đây là những thay đổi đơn giản mà bạn có thể thực hiện cho tủ quần áo của mình ngay hôm nay.

1. Ăn mặc theo độ tuổi của bạn

 

Thay đổi gu ăn mặc theo cách đơn giản này, bạn có thể đẹp lên gấp 10 lần - Ảnh 1

Những gì trông đẹp sẽ thay đổi khi bạn già đi. Ví dụ như những chiếc áo crop top trông tuyệt vời ở độ tuổi thanh thiếu niên và độ tuổi 20 nhưng không phù hợp với độ tuổi 40 của bạn. Đó không phải là bài trừ, mà chỉ đơn giản là nâng cao các tính năng tốt nhất của bạn.

2. Tăng kích thước quần để tránh áo làm hở bụng mỡ

Áo làm lộ bụng hiện tượng xảy ra khi dây thắt lưng của bạn quá chật và mỡ ở eo sẽ tràn ra ngoài và phía trên thắt lưng. Nó có thể làm hỏng cả bộ trang phục đẹp nhất. Tất cả chúng ta có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau. Bất kể điều đó, tốt hơn hết là bạn nên tăng hoặc giảm kích thước để vừa với vòng eo của mình.

Thay đổi gu ăn mặc theo cách đơn giản này, bạn có thể đẹp lên gấp 10 lần - Ảnh 2

Điều này cũng đúng đối với nam giới và phụ nữ. Dây thắt lưng phải thoải mái trên da của bạn và không bị hằn sâu vào hoặc gây ra bất kỳ chỗ phồng nào. Mặc một chiếc áo quá chật cũng có thể làm nổi bật những khuyết điểm cơ thể. Bạn cũng có thể chọn trang phục có phần eo cao hơn để trông tuyệt vời hơn nếu phần eo phình ra làm phiền bạn.

3. Chọn áo lót phù hợp trang phục

Thay đổi gu ăn mặc theo cách đơn giản này, bạn có thể đẹp lên gấp 10 lần - Ảnh 3

 

Hoàn toàn ổn nếu bạn mặc một bộ trang phục khoe áo ngực ở bãi biển, hoặc nếu bạn là một người nổi tiếng trình diễn thời trang trên thảm đỏ. Nhưng thông thường, đối với công việc hoặc cuộc sống hàng ngày, áo ngực và các loại áo lót khác luôn cần diện một cách kín đáo hơn.

Nhớ đảm bảo quần lót và áo ngực vừa vặn với bạn. Dây đai quá chật hoặc quá lỏng hay quần lót quá sat đáy quần có thể làm hỏng trang phục và khiến bạn không thoải mái.

4. Giày cao gót mũi nhọn không tốt cho đôi chân và thời trang của bạn

Thay đổi gu ăn mặc theo cách đơn giản này, bạn có thể đẹp lên gấp 10 lần - Ảnh 4

 

Bàn chân của chúng ta không hướng vào giữa, vì vậy toàn bộ mục đích của những đôi giày rất nhọn hay còn gọi là gót nhọn không gì khác ngoài phong cách. Và nó có thể hiệu quả tại một buổi ra mắt trên thảm đỏ nhưng khi nói đến công việc hàng ngày và cuộc sống cá nhân, việc mang những đôi giày quá phong cách có thể là "một nỗi đau" theo đúng nghĩa đen. Thêm vào đó nó có thể gây ra nhiều tác hại cho đôi chân của bạn.

Đi giày cao gót rất tôn dáng nhưng trước khi mua, hãy đảm bảo chúng vừa vặn và thực sự thoải mái khi mang. Mũi giày và gót tròn nhẹ nhàng phù hợp với hình dạng bàn chân của bạn là tốt nhất.

5. Thắt lưng không đúng loại có thể làm hỏng trang phục

 

Một chiếc thắt lưng mỏng cổ điển phù hợp với công sở, cho cả nam và nữ. Chúng có thể dày từ 1-1,5 inch, thường là da và có khóa bằng vàng hoặc bạc tinh tế. Đối với nữ, chúng có thể là màu ánh kim hoặc phù hợp với màu sắc của trang phục.

Thay đổi gu ăn mặc theo cách đơn giản này, bạn có thể đẹp lên gấp 10 lần - Ảnh 5

Những chiếc thắt lưng jazzier có nạm, dày hơn phù hợp với những buổi tiệc tùng và cuối tuần. Ngoài ra, đừng quá cố gắng tạo độ tương phản bằng thắt lưng. Thắt lưng đen trên chiếc váy đen có tác dụng, nhưng thắt lưng màu vàng sáng là quá mức cần thiết.

Theo Brightside

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