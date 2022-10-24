Vùng da quanh mắt không chỉ cực kỳ nhạy cảm mà còn khá mỏng so với các bộ phận khác trên cơ thể. Vì vậy, nhiều thay đổi xảy ra trong các lớp sâu hơn của da sẽ bắt đầu hiển thị như một tấm gương trên bề mặt bên ngoài da.

Chườm lạnh chính là người bạn mới của bạn! Sử dụng cách chườm lạnh trong 10 phút hai lần một ngày có thể giúp giảm quầng thâm.

2. Dưa chuột

Ảnh minh họa: Internet

Dùng dưa chuột làm mặt nạ mắt. Dưa chuột có đặc tính làm se nhẹ và làm sáng da. Cắt nhỏ loại rau củ ngon ngọt đó, để trong tủ lạnh 30 phút rồi đắp lên mắt. Muốn có kết quả nhanh, bạn đừng quên sử dụng nó hàng ngày nhé.

3. Đắp túi trà lạnh

Ngâm chúng trong nước, để trong tủ lạnh và để trên da trong 10 phút hai lần một ngày. Trà xanh là một chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm giúp làm dịu các mao mạch căng thẳng dưới vùng mắt.

4. Dùng lá bạc hà

Lá bạc hà sẽ mang lại cho bạn cảm giác tươi mát. Chúng chứa tinh dầu bạc hà giúp cải thiện lưu thông máu, làm dịu và trẻ hóa làn da. Là chất làm se, nó làm co các mạch máu xung quanh mắt, làm giảm sắc thái xanh. Thêm vào đó, vitamin C trong bạc hà chỉ làm cho vùng da quanh mắt sáng hơn. Xay nhuyễn lá bạc hà và đắp và để chúng trong 10 phút ở khu vực bị ảnh hưởng.

5. Dùng mặt nạ sữa

Ảnh minh họa: Internet

Các vitamin A và B6 trong sữa giúp xây dựng các tế bào da mới trong khi vitamin B12 làm sáng da sẫm màu một cách tự nhiên và selen bảo vệ da khỏi các gốc tự do có hại và tác hại của ánh nắng mặt trời. Chỉ cần ngâm hai miếng bông trong sữa lạnh và vắt kiệt. Đặt miếng bông lên mắt che quầng thâm. Để nó trong 20 phút và rửa sạch bằng nước lạnh. Lặp lại ba lần một tuần.

6. Ăn sô cô la đen

Bao gồm sô cô la đen trong thói quen ăn uống của bạn vì nó giàu flavonol giúp bảo vệ bạn khỏi tia UV và làm chậm quá trình lão hóa do phơi nắng quá nhiều.

7. Nha đam

Nha đam là một chất giữ ẩm hiệu quả và có đặc tính chống viêm. Làm sạch vùng da dưới mắt bằng bông ẩm và thoa cùi nha đam massage vùng dưới mắt trong 10 phút. Bạn không cần rửa lại trừ khi thấy nó dính.

8. Nước hoa hồng

Ảnh minh họa: Internet

Nước hoa hồng và sữa nguyên chất là lựa chọn tốt nhất nếu bạn có làn da nhạy cảm. Lấy hai thìa cà phê sữa và trộn với 1 thìa sữa nguyên chất. Nhúng hai miếng bông vào hỗn hợp và đắp chúng lên vùng mắt của bạn trong 20 phút. Rửa bằng nước thường.

Theo Femina