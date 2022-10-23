Nắm gọn 5 bí kíp tuyệt vời tạm biệt vĩnh viễn da tay bong tróc, nứt nẻ trong tiết trời hanh khô

Chăm sóc da 23/10/2022 11:52

Da tay của chúng ta phải chịu đựng rất nhiều thứ hàng ngày. Ngứa, khô và kích ứng da là những triệu chứng phổ biến đối với nhiều người. Nhưng nhờ những thói quen đơn giản tại nhà có thể dễ dàng kết hợp vào chế độ làm đẹp của bạn, bạn có thể chăm sóc bàn tay của mình mà không cần tốn quá nhiều công sức.

Ddanh sách các mẹo và biện pháp tự nhiên sau sẽ giúp bạn giữ cho bàn tay mềm mại và xinh đẹp cho dù bạn có trải qua bất kỳ vấn đề gì đi chăng nữa.

1. Bôi kem dưỡng ẩm mỗi khi bạn rửa tay

Da của bạn mất độ ẩm trong vòng 60 giây sau khi bạn rửa tay, vì vậy điều cần thiết là phải dưỡng ẩm ngay sau mỗi lần rửa tay. Làn da hơi ướt rất thích hợp để giữ ẩm. Vì vậy, hãy chọn những loại kem bôi tay dày, bôi trơn với thành phần phù hợp.

Petrolatum, dimethicone và các loại chất khác nhau sẽ tạo ra một lớp màng chắn giữ nước trên da của bạn, trong khi axit hyaluronic và glycerin sẽ bổ sung độ ẩm.

Nắm gọn 5 bí kíp tuyệt vời tạm biệt vĩnh viễn da tay bong tróc, nứt nẻ trong tiết trời hanh khô - Ảnh 1

Phải làm gì: Sau khi bạn rửa tay sạch sẽ, thoa kem dưỡng da tay hoặc kem dưỡng da tay lên bàn tay hơi ướt của bạn. Cố gắng không chạm vào bất cứ thứ gì cho đến khi tay bạn khô hoàn toàn để kem đông lại và được da hấp thụ. Hãy nhớ rằng tay ướt có thể truyền vi trùng dễ dàng hơn, vì vậy tốt hơn hết bạn không nên vội vàng.

2. Sử dụng điều trị chuyên sâu qua đêm

Ban đêm là cơ hội hoàn hảo để dưỡng ẩm cho bàn tay khô của bạn bằng cách cho phép sản phẩm lưu lại trên da lâu hơn. Bằng cách này, sản phẩm có thể được tay bạn hấp thụ qua đêm và phát huy hiệu quả hơn.

Nắm gọn 5 bí kíp tuyệt vời tạm biệt vĩnh viễn da tay bong tróc, nứt nẻ trong tiết trời hanh khô - Ảnh 2

Việc cần làm: Chọn một loại kem dưỡng ẩm hoặc kem dưỡng da tay giàu dinh dưỡng và dưỡng ẩm, thoa lên da một cách cẩn thận. Bạn có thể thay thế kem dưỡng da tay bằng các chất dưỡng ẩm tự nhiên như dầu dừa, dầu jojoba hoặc gel lô hội. Sau đó đeo găng tay cotton và đi ngủ.

3. Đừng quên tẩy tế bào chết cho da

Tẩy da chết giúp loại bỏ tế bào da chết, cải thiện quá trình tái tạo da và làm cho kem hấp thụ tốt hơn vào da, tăng tác dụng của chúng. Đối với hầu hết mọi người, chỉ cần tẩy tế bào chết 1-2 lần một tuần là đủ. Nếu bạn thấy da mẩn đỏ, ngứa hoặc kích ứng sau khi tẩy da chết hoặc nếu da của bạn đã quá viêm, hãy nhẹ nhàng và để da lành lại trước khi kết hợp quy trình này vào thói quen của bạn.

Nắm gọn 5 bí kíp tuyệt vời tạm biệt vĩnh viễn da tay bong tróc, nứt nẻ trong tiết trời hanh khô - Ảnh 3

Phải làm gì: Bạn có thể làm hỗn hợp tẩy tế bào chết tại nhà. Lấy 2 muỗng canh dầu dừa trộn với 2 muỗng canh đường. Thoa hỗn hợp này lên da, mát xa trong một phút rồi rửa sạch với nước. Bạn cũng có thể trộn đường với bất kỳ loại dầu dưỡng ẩm nào mà bạn chọn, như dầu jojoba hoặc dầu hạt nho, và thêm tinh dầu hoặc một số vitamin E.

4. Thử ngâm tay dưỡng ẩm

Ngâm tay là một phương pháp điều trị chuyên sâu khác có thể giúp giảm khô và làm cho da của bạn ngậm nước hơn. Chọn một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên, vỗ nhẹ tay gần khô sau khi tắm và thoa lên da.

Nắm gọn 5 bí kíp tuyệt vời tạm biệt vĩnh viễn da tay bong tróc, nứt nẻ trong tiết trời hanh khô - Ảnh 4

Phải làm gì: Lấy một chén yến mạch bột và 3 muỗng canh dầu ô liu. Cho tất cả các nguyên liệu vào một chậu chứa đầy nước ấm và trộn chúng. Ngâm tay trong hỗn hợp này trong 10 phút. Dầu ô liu có tác dụng dưỡng ẩm nhờ vitamin E và nó cũng bảo vệ làn da của bạn khỏi bị nhiễm trùng. Yến mạch làm mềm da và giúp giữ nước cho da.

5. Chú ý đến cách bạn rửa tay

Rửa tay quá thường xuyên có thể phá hủy hàng rào bảo vệ da, gây khô và kích ứng. Và các sản phẩm có nồng độ pH sai và rửa không đúng kỹ thuật chỉ góp phần làm da bị tổn thương và có thể khiến da bong tróc.

Nắm gọn 5 bí kíp tuyệt vời tạm biệt vĩnh viễn da tay bong tróc, nứt nẻ trong tiết trời hanh khô - Ảnh 5

Cần làm gì: Tránh rửa tay bằng nước nóng vì nó chỉ làm khô da của bạn và không hiệu quả hơn đối với vi khuẩn so với nước ấm hoặc nước lạnh. Tốt hơn hết bạn nên chọn nước rửa tay dưỡng ẩm và tránh xà phòng vì độ pH cao của chúng có thể gây kích ứng da. Khi bạn làm khô tay, đừng ấn quá mạnh: chỉ vỗ nhẹ cho đến khi chúng khô.

Theo Brightside

Thủ thỉ với chị em bí quyết loại bỏ mùi hôi vùng kín hiệu quả, sử dụng một lần hiệu quả ngay

Thủ thỉ với chị em bí quyết loại bỏ mùi hôi vùng kín hiệu quả, sử dụng một lần hiệu quả ngay

Mặc dù âm đạo của bạn có mùi bất thường theo thời gian là điều bình thường, nhưng mùi dai dẳng hoặc nồng nặc sẽ gây ra những lo ngại đáng báo động. Sử dụng chất khử mùi âm đạo thường xuyên dẫn đến kích ứng và nhiễm trùng âm đạo.

Xem thêm
Từ khóa:   cách chăm sóc da tay dưỡng da tay da tay bị khô nứt nẻ

TIN MỚI NHẤT

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 8 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách