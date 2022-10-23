Nắm gọn 5 bí kíp tuyệt vời tạm biệt vĩnh viễn da tay bong tróc, nứt nẻ trong tiết trời hanh khô

Ddanh sách các mẹo và biện pháp tự nhiên sau sẽ giúp bạn giữ cho bàn tay mềm mại và xinh đẹp cho dù bạn có trải qua bất kỳ vấn đề gì đi chăng nữa.

Petrolatum, dimethicone và các loại chất khác nhau sẽ tạo ra một lớp màng chắn giữ nước trên da của bạn, trong khi axit hyaluronic và glycerin sẽ bổ sung độ ẩm.

Da của bạn mất độ ẩm trong vòng 60 giây sau khi bạn rửa tay, vì vậy điều cần thiết là phải dưỡng ẩm ngay sau mỗi lần rửa tay. Làn da hơi ướt rất thích hợp để giữ ẩm. Vì vậy, hãy chọn những loại kem bôi tay dày, bôi trơn với thành phần phù hợp.

Phải làm gì: Sau khi bạn rửa tay sạch sẽ, thoa kem dưỡng da tay hoặc kem dưỡng da tay lên bàn tay hơi ướt của bạn. Cố gắng không chạm vào bất cứ thứ gì cho đến khi tay bạn khô hoàn toàn để kem đông lại và được da hấp thụ. Hãy nhớ rằng tay ướt có thể truyền vi trùng dễ dàng hơn, vì vậy tốt hơn hết bạn không nên vội vàng.

2. Sử dụng điều trị chuyên sâu qua đêm

Ban đêm là cơ hội hoàn hảo để dưỡng ẩm cho bàn tay khô của bạn bằng cách cho phép sản phẩm lưu lại trên da lâu hơn. Bằng cách này, sản phẩm có thể được tay bạn hấp thụ qua đêm và phát huy hiệu quả hơn.

Việc cần làm: Chọn một loại kem dưỡng ẩm hoặc kem dưỡng da tay giàu dinh dưỡng và dưỡng ẩm, thoa lên da một cách cẩn thận. Bạn có thể thay thế kem dưỡng da tay bằng các chất dưỡng ẩm tự nhiên như dầu dừa, dầu jojoba hoặc gel lô hội. Sau đó đeo găng tay cotton và đi ngủ.

3. Đừng quên tẩy tế bào chết cho da

Tẩy da chết giúp loại bỏ tế bào da chết, cải thiện quá trình tái tạo da và làm cho kem hấp thụ tốt hơn vào da, tăng tác dụng của chúng. Đối với hầu hết mọi người, chỉ cần tẩy tế bào chết 1-2 lần một tuần là đủ. Nếu bạn thấy da mẩn đỏ, ngứa hoặc kích ứng sau khi tẩy da chết hoặc nếu da của bạn đã quá viêm, hãy nhẹ nhàng và để da lành lại trước khi kết hợp quy trình này vào thói quen của bạn.

Phải làm gì: Bạn có thể làm hỗn hợp tẩy tế bào chết tại nhà. Lấy 2 muỗng canh dầu dừa trộn với 2 muỗng canh đường. Thoa hỗn hợp này lên da, mát xa trong một phút rồi rửa sạch với nước. Bạn cũng có thể trộn đường với bất kỳ loại dầu dưỡng ẩm nào mà bạn chọn, như dầu jojoba hoặc dầu hạt nho, và thêm tinh dầu hoặc một số vitamin E.

4. Thử ngâm tay dưỡng ẩm

Ngâm tay là một phương pháp điều trị chuyên sâu khác có thể giúp giảm khô và làm cho da của bạn ngậm nước hơn. Chọn một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên, vỗ nhẹ tay gần khô sau khi tắm và thoa lên da.

Phải làm gì: Lấy một chén yến mạch bột và 3 muỗng canh dầu ô liu. Cho tất cả các nguyên liệu vào một chậu chứa đầy nước ấm và trộn chúng. Ngâm tay trong hỗn hợp này trong 10 phút. Dầu ô liu có tác dụng dưỡng ẩm nhờ vitamin E và nó cũng bảo vệ làn da của bạn khỏi bị nhiễm trùng. Yến mạch làm mềm da và giúp giữ nước cho da.

5. Chú ý đến cách bạn rửa tay

Rửa tay quá thường xuyên có thể phá hủy hàng rào bảo vệ da, gây khô và kích ứng. Và các sản phẩm có nồng độ pH sai và rửa không đúng kỹ thuật chỉ góp phần làm da bị tổn thương và có thể khiến da bong tróc.

Cần làm gì: Tránh rửa tay bằng nước nóng vì nó chỉ làm khô da của bạn và không hiệu quả hơn đối với vi khuẩn so với nước ấm hoặc nước lạnh. Tốt hơn hết bạn nên chọn nước rửa tay dưỡng ẩm và tránh xà phòng vì độ pH cao của chúng có thể gây kích ứng da. Khi bạn làm khô tay, đừng ấn quá mạnh: chỉ vỗ nhẹ cho đến khi chúng khô.

Theo Brightside