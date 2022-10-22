Bí quyết thời trang tinh tế giúp bạn đạt điểm tối đa thanh lịch về ngoại hình

Cổ áo của bạn phải phù hợp với hình dạng của khuôn mặt của bạn

Nnhững bí quyết hữu ích về cách trông hoàn hảo trong mọi tình huống sau đây sẽ rất cần thiết cho bạn.

Khi chúng ta chọn một chiếc áo sơ mi hoặc một chiếc áo cánh, chúng ta không phải lúc nào cũng chú ý đến hình dạng của cổ áo. Đây không phải là một sai lầm kinh khủng, nhưng nếu bạn chú ý đến phần này, bạn sẽ có thể làm nổi bật hình dạng của khuôn mặt của bạn.

Cổ áo hẹp phù hợp với những người có khuôn mặt rộng vì cổ áo này có thể làm cho mặt trông thon gọn hơn. Đối với những người có khuôn mặt hình trái xoan, cổ áo cổ điển được khuyến khích. Và những người có khuôn mặt hẹp có thể thử với kiểu cổ áo hình tròn.

Chú ý đến vai và tay áo của bạn

Khi bạn đang thử quần áo, hãy chú ý đến vai và tay áo. Có một quy tắc về hai phần này: đường nối vai phải chính xác trên vai và tay áo phải kết thúc ở cổ tay.

Chú ý đến nếp gấp tay áo

Nhiều người đã quen với việc xắn tay áo sơ mi và áo cộc tay. Nhưng khi họ mở chúng vào buổi tối, vải thường bị nhàu nát. Để tránh điều đó, bạn nên kéo tay áo xuống ít nhất một lần trong vài giờ.

Các nút đóng và mở trên áo khoác

Nó có vẻ đáng ngạc nhiên nhưng ngay cả một chi tiết nhỏ như nút trên áo khoác cũng cần được chú ý nhất định. Bạn nên biết rằng nút trên có thể đóng hoặc để mở, nút ở giữa luôn đóng và nút dưới luôn mở.

Đừng ngại chi nhiều tiền cho giày

Nhiều người biết rằng những đôi giày chất lượng tốt có thể sài lâu hơn nữa. Bên cạnh đó, những đôi giày này còn tốt hơn cho đôi chân của bạn. Và đây là điều chắc chắn: một đôi giày tốt cần được chăm sóc. Chăm sóc chúng đúng cách theo các khuyến nghị sẽ làm cho giày của bạn bền lâu hơn và bạn sẽ tránh được biến dạng và độ ẩm dư thừa trên chân.

Móc treo quần áo bằng gỗ thông

Móc treo bằng gỗ thông có thể là một công cụ tuyệt vời để hút hơi ẩm dư thừa trên quần áo. Và tất nhiên, chất liệu tự nhiên sẽ không làm hỏng quần áo của bạn.

Theo Brightside