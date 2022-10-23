Đừng để ngoại hình mất điểm vì những lỗi thời trang kém thanh lịch này

Một chiếc váy đen có thể khiến ngay cả những người bình thường nhất trong chúng ta trông giống như một nữ hoàng. Nhưng nếu vải trông giống như đã được giặt hàng chục lần và màu sắc bây giờ khác xa với màu đen hoàn hảo như trước đây, thay vào đó nó sẽ khiến bạn trông thật nhếch nhác. Điều này không chỉ áp dụng cho quần áo đen mà còn cho bất kỳ màu bão hòa nào.

Việc cần làm: Giặt quần áo màu đen và sáng trong nước lạnh và không sấy khô. Để giữ màu thêm, bạn có thể thêm giấm, cà phê đen hoặc trà khi giặt. Quần áo dễ bị phai màu nhất là quần áo làm từ lanh hoặc axetat, trong khi len và nylon có thể bảo quản màu lâu hơn.

2. Không phải quần áo trắng là sẽ hoàn hảo

Màu trắng giống như màu đen, có thể có tác động tích cực đến vẻ ngoài của bạn, nhưng chỉ khi nó hoàn hảo. Màu ngả vàng hoặc xám của một bộ quần áo đã từng là màu trắng sẽ khiến bạn trông lộn xộn và buồn tẻ. Có lẽ điều khó kiểm soát nhất là vết mồ hôi trên quần áo trắng.

Việc cần làm: Lấy một món quần áo màu trắng mới và so sánh nó với tất cả bộ quần áo màu trắng mà bạn có. Các dấu hiệu ố vàng nhẹ có thể được loại bỏ bằng cách thêm hydrogen peroxide, baking soda hoặc nước cốt chanh khi giặt đồ trắng. Tuy nhiên, nếu màu vàng đã bám chắc thì tốt nhất bạn nên bỏ bộ quần áo đó.

3. Xắn tay áo một cách cẩu thả

Tay áo được xắn khéo léo sẽ giúp hình ảnh của bạn trẻ trung và năng động hơn. Nhưng tay áo được đẩy lên như đàn accordion sẽ biến bạn thành người trông thật luộm thuộm.

Cách thực hiện đúng : Cởi nút trên tay áo, duỗi thẳng rồi lộn cổ tay từ trong ra ngoài, thực hiện 1-2 vòng cho toàn bộ chiều rộng của cổ tay áo.

4. Quần Harem

Những chiếc quần có đường may thấp (còn được gọi là quần "Harem") không đặt ra câu hỏi liệu chúng có được mặc bởi một nghệ sĩ hip-hop hay một nhân vật trong truyện cổ tích hay không. Trong bất kỳ trường hợp nào khác, những chiếc quần này trông giống như một nỗ lực không thành công để trông trẻ trung hơn hoặc thời trang hơn.

Phải làm gì: Nếu bạn không thể từ bỏ việc mặc những chiếc quần này, thì tốt hơn hết là bạn nên mặc chúng với giày thể thao hoặc xăng đan. Là yếu tố hàng đầu của trang phục, bạn có thể sử dụng một chiếc áo phông hoặc áo ba lỗ đơn giản để kết hợp cũng được.

5. Gàu trên quần áo

Dấu vết của gàu trên quần áo trông hoàn toàn không hấp dẫn. Khi mọi người nhìn thấy điều này, điều duy nhất họ muốn làm là lùi lại.

Phải làm gì: Gàu cho thấy rằng bạn đang làm điều gì đó "sai trái" với sức khỏe. Có lẽ da đầu của bạn quá khô, hoặc bạn không bổ sung đủ một loại vitamin nào đó.

Theo Brightside