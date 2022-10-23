Thủ thỉ với chị em bí quyết loại bỏ mùi hôi vùng kín hiệu quả, sử dụng một lần hiệu quả ngay

Chăm sóc da 23/10/2022 08:40

Mặc dù âm đạo của bạn có mùi bất thường theo thời gian là điều bình thường, nhưng mùi dai dẳng hoặc nồng nặc sẽ gây ra những lo ngại đáng báo động. Sử dụng chất khử mùi âm đạo thường xuyên dẫn đến kích ứng và nhiễm trùng âm đạo.

Thủ thỉ với chị em bí quyết loại bỏ mùi hôi vùng kín hiệu quả, sử dụng một lần hiệu quả ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số thành phần tự nhiên có thể giúp loại bỏ mùi hôi âm đạo.

Dầu tràm trà

Thủ thỉ với chị em bí quyết loại bỏ mùi hôi vùng kín hiệu quả, sử dụng một lần hiệu quả ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc tính kháng nấm và khử trùng của dầu cây tràm trà giúp loại bỏ vi khuẩn gây mùi khó chịu một cách tự nhiên. Thêm 3-4 giọt tinh dầu vào một cốc nước ấm và rửa sạch khu vực bị ảnh hưởng. Làm theo điều này một lần mỗi ngày trong một tuần.

Sữa chua

Thủ thỉ với chị em bí quyết loại bỏ mùi hôi vùng kín hiệu quả, sử dụng một lần hiệu quả ngay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các vi khuẩn tốt trong sữa chua giúp chống lại nhiễm nấm candida, một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra mùi âm đạo, do đó, khôi phục mức độ pH bình thường của âm đạo. Tiêu thụ hai cốc sữa chua không đường mỗi ngày rất tốt cho chị em chúng mình.

Quả lý gai

Thủ thỉ với chị em bí quyết loại bỏ mùi hôi vùng kín hiệu quả, sử dụng một lần hiệu quả ngay - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Quả lý gai hay còn gọi là amla, hoạt động như một chất lọc máu tự nhiên và chất tẩy rửa hữu cơ. Nó giúp kiểm tra bất kỳ bệnh nhiễm trùng âm đạo nào có thể góp phần gây ra mùi khó chịu. Bổ sung amlas trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn hoặc chỉ cần trộn bột amla trong nấu ăn hàng ngày sẽ mang lại hiệu quả.

Tử đinh hương/ Lá neem

Do đặc tính kháng nấm, kháng khuẩn và kháng vi-rút, cây tử đinh hương Ấn Độ, thường được gọi là neem, có thể giúp chống lại nhiễm trùng âm đạo. Sau khi đun sôi một nắm lá neem trong một cốc nước, lọc và để nguội. Rửa sạch khu vực âm đạo hàng ngày trong ít nhất một tuần.

Giấm táo 

Thủ thỉ với chị em bí quyết loại bỏ mùi hôi vùng kín hiệu quả, sử dụng một lần hiệu quả ngay - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các đặc tính kháng khuẩn và khử trùng trong giấm táo chống lại các độc tố và vi khuẩn gây ra mùi âm đạo. Bên cạnh đó, nó giúp tái cân bằng và phục hồi hệ vi khuẩn trong âm đạo. Cho hai cốc giấm táo vào bồn tắm chứa đầy nước ấm. Hàng ngày ngâm mình trong đó khoảng 15 - 20 phút.

Theo Femina

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