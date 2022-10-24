Chẳng cần mỹ phẩm đắt tiền, dùng 5 thành phần nhà bếp tự nhiên này thâm đen đầu gối, nách hay khuỷu tay đều trắng bật tông

Chăm sóc da 24/10/2022 08:49

Da bị đổi màu không bao giờ là một trải nghiệm thú vị. Một số vùng trên cơ thể chúng ta thường sẫm màu hơn những vùng còn lại. Nách, khuỷu tay và đầu gối là những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất. Những vùng da bị thâm đen này khiến chị em vô cùng tự ti khi muốn diện một chiếc váy cộc tay hay váy hai dây.

Mặc dù hầu hết chúng ta đều đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào chế độ chăm sóc da thường xuyên, nhưng đầu gối, nách và khuỷu tay hiếm khi nhận được sự chăm sóc cần thiết. Tuy nhiên, bạn không cần phải lo lắng nữa. Các nguyên liệu trong nhà bếp của chúng ta có thể chữa khỏi tất cả các bệnh về da này.

Chẳng cần mỹ phẩm đắt tiền, dùng 5 thành phần nhà bếp tự nhiên này thâm đen đầu gối, nách hay khuỷu tay đều trắng bật tông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là 5 nguyên liệu nhà bếp để trị thâm đầu gối, khuỷu tay và nách hiệu quả mà bạn không nên bỏ lỡ:

 

Khoai tây

Khoai tây là một phương pháp điều trị sắc tố da tuyệt vời. Khoai tây có chứa các chất tẩy trắng như vitamin A, B và C, giúp làm sáng các vùng da tối màu này.

Chẳng cần mỹ phẩm đắt tiền, dùng 5 thành phần nhà bếp tự nhiên này thâm đen đầu gối, nách hay khuỷu tay đều trắng bật tông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Chỉ cần chà hai lát khoai tây lên vùng da dưới cánh tay, khuỷu tay và đầu gối của bạn trong 10 phút. Để yên thêm 5 phút trước khi làm sạch các khu vực bằng nước ấm. Để có kết quả tốt nhất, hãy lặp lại quá trình này mỗi ngày.

Baking Soda

Baking soda là một chất tẩy tế bào chết tự nhiên tuyệt vời để loại bỏ các tế bào da chết ở những khu vực này. Do tích tụ nhiều tế bào da chết nên vùng da dưới cánh tay, đầu gối, khuỷu tay thường sần sùi và thô ráp. Nó cũng có đặc tính làm sáng da, giúp làm mờ dần sạm đen ở những khu vực này.

Cách sử dụng: Kết hợp hai muỗng canh baking soda với hai muỗng canh nước hoặc sữa. Chà nhẹ nhàng ở những khu vực tối màu bằng hỗn hợp này.

Dưa chuột

Dưa chuột không chỉ là loại trái cây giải khát mà còn có thể được sử dụng để điều trị đổi màu da. Nó cũng được làm giàu với chất tẩy trắng tốt, vì vậy nó làm sáng hiệu quả những mảng tối này.

Chẳng cần mỹ phẩm đắt tiền, dùng 5 thành phần nhà bếp tự nhiên này thâm đen đầu gối, nách hay khuỷu tay đều trắng bật tông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Cắt một vài lát dưa chuột và xay chúng. Thêm một chút nghệ vào nước ép từ thứ này. Hỗn hợp này nên được sử dụng cho vùng da dưới cánh tay, khuỷu tay và đầu gối của bạn. Sau 10 phút, rửa sạch bằng nước.

Chanh

Chanh là nguồn cung cấp Vitamin C tốt nhất. Vitamin C được biết đến với đặc tính tẩy trắng và làm sáng da tuyệt vời. Thường xuyên sử dụng nước chanh sẽ làm sáng đáng kể những vùng da này.

Chẳng cần mỹ phẩm đắt tiền, dùng 5 thành phần nhà bếp tự nhiên này thâm đen đầu gối, nách hay khuỷu tay đều trắng bật tông - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Cắt một quả chanh thành hai lát. Lấy một lát và xoa trực tiếp lên vùng da dưới cánh tay, khuỷu tay và đầu gối của bạn. Bạn cũng có thể nhúng lát chanh vào đường và chà xát. Nó cũng giúp tẩy tế bào chết.

Giấm táo

Các đặc tính axit của giấm táo đóng vai trò như một chất tẩy trắng cho da. Nó chứa AHA, được biết là giúp loại bỏ các đốm đen và các mảng tối để làm sáng da.

Cách sử dụng: Một muỗng canh giấm táo nên được trộn với hai muỗng canh nước. Sử dụng một miếng bông, thoa dung dịch này lên các khu vực bị ảnh hưởng. Để yên trong 15 đến 20 phút trước khi rửa sạch bằng nước. Sử dụng hỗn hợp này ba lần mỗi tuần để quan sát kết quả trông thấy.

Thay vì tìm kiếm trên thị trường các loại kem dưỡng da, hãy khám phá căn bếp của bạn để biết những nguyên liệu đáng kinh ngạc này. Hãy đưa chúng vào chế độ chăm sóc da của bạn và cảm thấy thoải mái với làn da của chính mình nhé.

Theo Femina

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