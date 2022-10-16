Bí kíp lên đồ giúp nàng tỏa sáng như nữ hoàng thời trang

Làm đẹp 16/10/2022 18:43

Chỉ cần một chút điểm xuyến trong trang phục có thể biến một cô gái có vẻ ngoài bình thường trở nên đẳng cấp mà không cần tốt quá nhiều tiền đổ vào những mặt hàng thời trang đắt giá.

Mọi phụ nữ đều muốn cảm thấy như mình 18 tuổi, nhưng địa vị xã hội và vai trò của cô ấy trong cuộc sống đều thay đổi theo độ tuổi: cô ấy có thể trở thành một người chủ có trách nhiệm, một người mẹ chu đáo, một người vợ yêu thương, một người phụ nữ chuyên nghiệp và nhiều hơn thế nữa. Những bộ quần áo trẻ con hoặc thiếu niên mặc trên người của cô ấy bắt đầu trông lố bịch và không phù hợp. Vì vậy, điều quan trọng là đầu tư vào những bộ quần áo hợp thời trang để làm nổi bật những mặt đẹp nhất của bạn và giúp bạn trông trẻ trung và tươi mới.

Những nguyên tắc cần tuân theo để khiến bạn trông như siêu mẫu.

1. Áo phông cơ bản

 

Bí kíp lên đồ giúp nàng tỏa sáng như nữ hoàng thời trang - Ảnh 1

Bạn có thể mặc áo phông màu đen, trắng, xám và hồng nhạt mà không có bất kỳ hình ảnh và từ ngữ nào được in trên áo. Chọn những chiếc áo phông cơ bản có đường viền cổ tròn nhỏ. Nếu vai của bạn hở, chúng sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý, vì vậy bạn nên tránh xa những chiếc áo ba lỗ có dây mảnh hoặc chọn áo phông có tay. Để làm nổi bật hình dạng áo, hãy nhét áo phông vào quần jean hoặc váy của bạn.

2. Áo len đen oversized

Bí kíp lên đồ giúp nàng tỏa sáng như nữ hoàng thời trang - Ảnh 2

 

Khi chọn một chiếc áo len oversized, đừng lạm dụng nó, trừ khi bạn muốn biến thành "một đám mây khổng lồ". Màu đen rất đẹp và cổ điển. Sự kết hợp giữa áo len rộng và chân váy bó sẽ tạo nên hình ảnh thời thượng cho dịp đặc biệt.

3. Chọn kiểu quần jean

 

Quần jean là một thứ rất phổ biến trong tủ đồ của mọi cô gái hiện đại, và chúng không còn là thứ chỉ dành cho giới trẻ. Khi chọn quần jean, điều quan trọng là phải căn cứ vào cơ thể của bạn thay vì cố gắng bắt kịp các xu hướng mới nhất.

Bí kíp lên đồ giúp nàng tỏa sáng như nữ hoàng thời trang - Ảnh 3

Quần jean cạp cao sẽ làm nổi bật dáng người của bạn. Đó là một sự lựa chọn phổ biến giúp tôn lên vẻ nữ tính của bạn và thu hút sự chú ý vào những đường cong của bạn. Đối với những cô nàng có đôi chân không đẹp thì quần jean co giãn là sự lựa chọn tuyệt vời. Các loại vải cổ điển rất phù hợp cho những người có nhiều đường cong hơn.

4. Áo khoác

Bí kíp lên đồ giúp nàng tỏa sáng như nữ hoàng thời trang - Ảnh 4

 

Vâng, trang phục thanh lịch này là một kết hợp tuyệt vời cho một chiếc áo khoác nhẹ tối giản. Có nhiều lựa chọn mà một chiếc áo khoác như: một nút mở, một trang trí của tay áo hoặc cổ áo và nhiều hơn nữa. Khuyến nghị quan trọng nhất là hãy chọn màu tối cổ điển. Màu xanh đậm trông rất hoàn hảo vì nó có thể phối với cả áo phông trắng cơ bản cùng quần jean với hầu hết mọi màu sắc.

5. Phụ kiện

Bí kíp lên đồ giúp nàng tỏa sáng như nữ hoàng thời trang - Ảnh 5

 

Trang sức nhẹ, thực tế là không trọng lượng có thể làm nổi bật gu thẩm mỹ thanh lịch của bạn và không làm hỏng hình ảnh của bạn. Nếu chọn phụ kiện đúng cách, bạn không chỉ trông trẻ hơn mà còn thể hiện được phong cách hoàn hảo của mình.

Theo Brightside

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