Đừng lo nếu đôi giày sờn màu, đây là bí kíp "cứu cánh" khôi phục vẻ đẹp như mới dành cho bạn

Thời trang 21/10/2022 07:22

Nếu bạn đã từng nhận thấy những điểm chưa hoàn hảo trên đôi giày của mình, đừng vội mang chúng đi sửa. Có lẽ mọi thứ có thể được giải quyết đơn giản hơn ngay tại nhà. 

Đây là những cách đơn giản và không tốn kém để làm cho đôi giày của bạn trông đẹp như mới và rất mong muốn chia sẻ chúng với bạn.

1. Lau giày của bạn bằng một quả chuối và khăn ăn

 

Đừng lo nếu đôi giày sờn màu, đây là bí kíp 'cứu cánh' khôi phục vẻ đẹp như mới dành cho bạn - Ảnh 1

Một chiếc vỏ chuối đơn giản và một chiếc khăn ăn có thể giúp đôi giày của bạn sáng bóng trở lại. Đầu tiên, lau đồ da bằng cùi chuối và sau đó dùng khăn ăn. 

2. Nếu bạn muốn giày trắng hơn, hãy chà một cục tẩy lên chúng

Đừng lo nếu đôi giày sờn màu, đây là bí kíp 'cứu cánh' khôi phục vẻ đẹp như mới dành cho bạn - Ảnh 2

 

Nếu bạn muốn đạt được "độ tinh khiết nguyên sơ" từ đế giày của mình, hãy lấy một cục tẩy thông thường và chỉ cần chà sạch bụi bẩn với nó. 

 

3. Dùng giũa móng tay để loại bỏ bụi bẩn trên giày da lộn

Đừng lo nếu đôi giày sờn màu, đây là bí kíp 'cứu cánh' khôi phục vẻ đẹp như mới dành cho bạn - Ảnh 3

 

Dũa móng tay có thể giúp ích rất nhiều khi cố gắng làm sạch da lộn. Chỉ cần sử dụng nó trên các điểm có vấn đề và vết bẩn, mọi thứ đều sạch sẽ! Nhưng bạn hãy nhớ đừng ấn dũa móng tay xuống quá mạnh, nếu không nó có thể làm bong tróc da lộn hoàn toàn.

4. Dùng nước lau kính để làm sáng bóng đôi giày da của bạn

Đừng lo nếu đôi giày sờn màu, đây là bí kíp 'cứu cánh' khôi phục vẻ đẹp như mới dành cho bạn - Ảnh 4

 

Phương pháp kỳ lạ nhưng nó thực sự hiệu quả! Ngoài ra, giày của bạn sẽ có được mùi thơm.

5. Loại bỏ vết xước trên đôi giày da bằng một ít Vaseline và tăm bông

Đừng lo nếu đôi giày sờn màu, đây là bí kíp 'cứu cánh' khôi phục vẻ đẹp như mới dành cho bạn - Ảnh 5

 

Dùng tăm bông và thoa một ít Vaseline lên đôi giày của bạn. Thủ thuật này là một phương pháp rất đơn giản và hiệu quả để loại bỏ vết xước.

Theo Brightside

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