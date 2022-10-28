Đừng để diện mạo kém sắc nữa, chị em cứ lên đồ theo cách này thanh lịch nhưng sang trọng gấp 10

Việc trông đẹp dễ dàng hơn chúng ta nghĩ và đây là danh sách các mẹo mặc quần áo hữu ích dành cho bạn.

Trông sexy và hấp dẫn không có nghĩa là bạn cần xuất hiện gần như khỏa thân. Thay vào đó, nó đòi hỏi kiến ​​thức về những gì cần lưu ý. Tốt hơn hết bạn nên chọn một bộ phận trên cơ thể mà bạn muốn cho mọi người thấy. Nếu bạn quyết định khoe da thịt ở trên thì bạn không nên khoe chân và ngược lại.

2. Tôn dáng vòng eo

Sơ mi cài cúc đúng là một kiểu cổ điển không bao giờ cũ. Chúng giúp tôn dáng quần jean và có thể tôn thêm vóc dáng chuẩn khi mặc váy. Cách tốt nhất để mặc kiểu này là nhét áo sơ mi vào trong quần, và nó sẽ đảm bảo cho bạn vẻ ngoài tuyệt vời.

3. Sử dụng các phụ kiện sáng màu

Các phụ kiện và điểm nhấn phù hợp có thể thêm gia vị cho toàn bộ diện mạo của bạn. Ngay cả khi bạn thích mặc quần áo và giày màu trung tính, một chiếc túi sáng đẹp hoặc đồ trang sức bắt mắt sẽ luôn trông rất tuyệt. Nhưng tốt hơn hết bạn nên nhớ rằng quá nhiều sẽ không bao giờ tốt, vì vậy không cần phải quá tải với mọi thứ bạn có thể tìm thấy trong cửa hàng phụ kiện.

4. Chọn quần của bạn theo chiều cao giày của bạn

Những chiếc quần không có độ dài phù hợp với giày trông khá khó chịu và nhanh bị bẩn. Khi chọn quần dài, hãy để ý đường viền của chúng nên chạm đến gót chân, tùy thuộc vào những gì bạn thích mặc để lựa đồ nhưng cố gắng đừng chọn quần ống lết dài xuống đất. Tốt nhất là quần chỉ che phần đầu giày của bạn và cách sàn 1 / 2-3 / 4 inch. Chiều cao viền phù hợp sẽ bổ sung cho đôi giày của bạn và vẻ ngoài của bạn nói chung.

5. Chọn túi xách tinh tế

Khi đi ra ngoài vào buổi tối, điều cuối cùng bạn có thể muốn làm là liên tục cầm theo chiếc túi xách lớn của mình nhưng vẻ ngoài sẽ hơi lôi thôi. Một chiếc ví dây xích thanh lịch treo trên vai sẽ giúp bạn rảnh tay và cho phép bạn thaoir mái cầm ly cocktail và các món ăn nhẹ khác một cách thoải mái và vẻ ngoài của bạn sẽ không bị quá tải.

Theo Brightside