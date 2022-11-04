Bật mí bí quyết lên đồ chuẩn siêu sao, vừa che khuyết điểm cơ thể vừa tôn trọn vóc dáng

Những người nổi tiếng cũng giống như chúng ta, đều có những khuyết điểm nhỏ của họ, nhưng vì họ là người của công chúng, họ phải liên tục tìm kiếm những cách mới và hiệu quả để trông hoàn mỹ ngay cả những lúc không có đội tạo mẫu bên cạnh.

Những ví dụ tuyệt vời này về cách bạn có thể che đi những đặc điểm bạn không thích và làm nổi bật những ưu điểm của bạn với sự trợ giúp của quần áo từ người nổi tiếng sẽ khiến bạn mê tít. Sarah Jessica Parker tập trung cho phần trên cơ thể nhiều hơn

Sarah Jessica Parker có thể được coi là một biểu tượng phong cách, bởi cô ấy biết cách thể hiện ưu điểm và che giấu khuyết điểm một cách cẩn thận. Ví dụ, cố ấy cải thiện hình dạng cơ thể bán thân của cô ấy bằng quần áo làm nổi bậtphần trên cơ thể của cô ấy. Thay vì sửa chữa những khuyết điểm trên cơ thể bằng phẫu thuật thẩm mỹ, SJP sử dụng trang phục được lựa chọn kỹ càng.

Nếu bạn cũng gặp phải vấn đề tương tự, hãy mặc những chiếc áo đồng màu sáng hoặc có họa tiết lớn, cũng như những chiếc áo có họa tiết hoa văn, bèo nhún và cổ chữ V. Angelina Jolie giấu nhẹm vai rộng và hông hẹp Angelina Jolie là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp nhất Hollywood luôn biết cách thể hiện bản thân đúng cách. Và bờ vai rộng của cô ấy không ngăn cản cô ấy trông tuyệt vời nhưng không sao cả, cô ấy biết cách dùng trang phục che dấu khuyết điểm. Nếu bạn gặp vấn đề tương tự, hãy mặc áo khoác quá khổ, phụ kiện đồ sộ ngang ngực và váy bồng bềnh. Reese Witherspoon trông cao hơn một cách trực quan Reese Witherspoon với chiều cao hạn chế luôn cố gắng trông cao hơn và đó không phải chỉ vì cô ấy đi giày cao gót. Nếu bạn gặp phải vấn đề tương tự, hãy mặc những chiếc váy dài đến đầu gối và có đôi giày cao gót mũi nhọn. Một Victoria Beckham nhỏ nhắn tạo ra khối lượng cho cơ thể cân đối cho mình Victoria Beckham có một vóc dáng rất nhỏ, nhưng chúng ta không thấy điều đó vì phong cách độc đáo của cô ấy. Nếu bạn gặp vấn đề tương tự, hãy mặc quần rộng, áo khoác lụa mềm mại và áo khoác vừa vặn. Tilda Swinton giấu nhẹm đi đôi chân cỡ lớn của mình Tilda Swinton từng gây kinh ngạc với kích thước bàn chân lớn nhưng cô luôn che chở nó một cách tuyệt vời với đôi giày mà huyền thoại Coco Chanel đã phát minh ra. Đôi giày 2 tông màu được tạo ra để giúp bàn chân trông thon gọn hơn. Nếu bạn gặp vấn đề tương tự, hãy đi giày 2 tông màu và giày có mũi tròn, chúng cũng giúp chân bạn trông nhỏ hơn. Theo Brightside

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