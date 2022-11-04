Bật mí bí quyết lên đồ chuẩn siêu sao, vừa che khuyết điểm cơ thể vừa tôn trọn vóc dáng

Thời trang 04/11/2022 14:40

Những người nổi tiếng cũng giống như chúng ta, đều có những khuyết điểm nhỏ của họ, nhưng vì họ là người của công chúng, họ phải liên tục tìm kiếm những cách mới và hiệu quả để trông hoàn mỹ ngay cả những lúc không có đội tạo mẫu bên cạnh.

Những ví dụ tuyệt vời này về cách bạn có thể che đi những đặc điểm bạn không thích và làm nổi bật những ưu điểm của bạn với sự trợ giúp của quần áo từ người nổi tiếng sẽ khiến bạn mê tít.

Sarah Jessica Parker tập trung cho phần trên cơ thể nhiều hơn 

Bật mí bí quyết lên đồ chuẩn siêu sao, vừa che khuyết điểm cơ thể vừa tôn trọn vóc dáng - Ảnh 1

Sarah Jessica Parker có thể được coi là một biểu tượng phong cách, bởi cô ấy biết cách thể hiện ưu điểm và che giấu khuyết điểm một cách cẩn thận. Ví dụ, cố ấy cải thiện hình dạng cơ thể bán thân của cô ấy bằng quần áo làm nổi bậtphần trên cơ thể của cô ấy. Thay vì sửa chữa những khuyết điểm trên cơ thể bằng phẫu thuật thẩm mỹ, SJP sử dụng trang phục được lựa chọn kỹ càng.

  • Nếu bạn cũng gặp phải vấn đề tương tự, hãy mặc những chiếc áo đồng màu sáng hoặc có họa tiết lớn, cũng như những chiếc áo có họa tiết hoa văn, bèo nhún và cổ chữ V.

Angelina Jolie giấu nhẹm vai rộng và hông hẹp 

Bật mí bí quyết lên đồ chuẩn siêu sao, vừa che khuyết điểm cơ thể vừa tôn trọn vóc dáng - Ảnh 2

Angelina Jolie là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp nhất Hollywood luôn biết cách thể hiện bản thân đúng cách. Và bờ vai rộng của cô ấy không ngăn cản cô ấy trông tuyệt vời nhưng không sao cả, cô ấy biết cách dùng trang phục che dấu khuyết điểm.

  • Nếu bạn gặp vấn đề tương tự, hãy mặc áo khoác quá khổ, phụ kiện đồ sộ ngang ngực và váy bồng bềnh.

Reese Witherspoon trông cao hơn một cách trực quan 

Bật mí bí quyết lên đồ chuẩn siêu sao, vừa che khuyết điểm cơ thể vừa tôn trọn vóc dáng - Ảnh 3

Reese Witherspoon với chiều cao hạn chế luôn cố gắng trông cao hơn và đó không phải chỉ vì cô ấy đi giày cao gót.

  • Nếu bạn gặp phải vấn đề tương tự, hãy mặc những chiếc váy dài đến đầu gối và có đôi giày cao gót mũi nhọn. 

Một Victoria Beckham nhỏ nhắn tạo ra khối lượng cho cơ thể cân đối cho mình 

Bật mí bí quyết lên đồ chuẩn siêu sao, vừa che khuyết điểm cơ thể vừa tôn trọn vóc dáng - Ảnh 4

Victoria Beckham có một vóc dáng rất nhỏ, nhưng chúng ta không thấy điều đó vì phong cách độc đáo của cô ấy.

  • Nếu bạn gặp vấn đề tương tự, hãy mặc quần rộng, áo khoác lụa mềm mại và áo khoác vừa vặn.

Tilda Swinton giấu nhẹm đi đôi chân cỡ lớn của mình

Bật mí bí quyết lên đồ chuẩn siêu sao, vừa che khuyết điểm cơ thể vừa tôn trọn vóc dáng - Ảnh 5

Tilda Swinton từng gây kinh ngạc với kích thước bàn chân lớn nhưng cô luôn che chở nó một cách tuyệt vời với đôi giày mà huyền thoại Coco Chanel đã phát minh ra. Đôi giày 2 tông màu được tạo ra để giúp bàn chân trông thon gọn hơn.

  • Nếu bạn gặp vấn đề tương tự, hãy đi giày 2 tông màu và giày có mũi tròn, chúng cũng giúp chân bạn trông nhỏ hơn.

Theo Brightside

Những kiểu thời trang đã quá lỗi thời mà các nàng nên tránh diện để tránh mất điểm hình ảnh

Những kiểu thời trang đã quá lỗi thời mà các nàng nên tránh diện để tránh mất điểm hình ảnh

Bạn có thể thêm điều gì đó thú vị vào vẻ ngoài của mình hoặc làm nổi bật sự độc đáo của mình bằng cách sử dụng đồ trang sức, nhưng bạn phải đảm bảo rằng nó vẫn hợp thời trang. Làm thế nào bạn có thể xác định đồ trang sức là lỗi thời? Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy danh sách đầy đủ các xu hướng đã không còn thịnh hành và tìm cách thay thế chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   cách phối đồ của sao mẹo phối đồ phong cách thời trang

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 4 giờ 51 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt