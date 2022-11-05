Bí kíp lên đồ cực sang lại rất hợp thời giúp nàng trở thành "nữ hoàng phong cách"

Thời trang 05/11/2022 09:08

Để thu hút được ánh mắt mọi người và tự tin với diện mạo của mình, những cô nàng thường rất đắn đô khi chọn quần áo và cách kết hợp chúng. Đừng lo lắng, nếu biết đến những bí quyết này chắc chắn bạn sẽ luôn nổi bật.

1. Mua các mặt hàng "màu lạc đà"

Bí kíp lên đồ cực sang lại rất hợp thời giúp nàng trở thành 'nữ hoàng phong cách' - Ảnh 1

Màu "lạc đà" là một màu nâu ấm áp. Nó dao động từ màu be nhạt đến màu nâu trung bình. Nó khá phổ biến và phù hợp với nhiều màu sắc, phù hợp với bất kỳ mùa nào và trông thanh lịch khi kết hợp với các hình in khác nhau. Tuy nhiên, thường những chiếc áo khoác ngoài có màu này sẽ mang đến cho người mặc một sự rung cảm đặc biệt sang trọng.

2. Mặc một chiếc áo crop top bên ngoài áo sơ mi

Bí kíp lên đồ cực sang lại rất hợp thời giúp nàng trở thành 'nữ hoàng phong cách' - Ảnh 2

Bí quyết này giúp chỉnh sửa những khuyết điểm trên cơ thể. Ví dụ, sẽ tốt hơn nếu bạn mặc một chiếc áo cardigan rộng bên ngoài một chiếc áo phông bó sát, trong khi một chiếc áo sơ mi oversize sẽ tốt hơn nếu kết hợp với một chiếc áo corset sẽ tạo ra một hình thể rõ ràng.

Khi thực hiện kết hợp với phần trên, điều chính cần xem xét là các vật liệu có mật độ, kiểu dáng và màu sắc càng xa nhau thì càng có nhiều cơ hội để có một sự kết hợp thú vị. Khi chọn cách kết hợp này, một chiếc áo sơ mi cotton sẽ trông đẹp hơn với một chiếc áo sơ mi làm từ ren, nhung, denim hoặc da.

 

3. Kết hợp váy midi với bốt cao cổ

Bí kíp lên đồ cực sang lại rất hợp thời giúp nàng trở thành 'nữ hoàng phong cách' - Ảnh 3

 

Để trông như một quý cô đích thực, hãy chọn những chiếc váy có độ dài midi sẽ tăng thêm vẻ nữ tính và duyên dáng cho bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng để trông sang trọng, bạn cần đảm bảo rằng chiếc váy che được phần trên của đôi bốt. Nó làm cho tổng thể trông cầu kỳ hơn so với việc bạn để hở một phần da chân.

 

 

 

4. Chọn những bộ quần áo có họa tiết trừu tượng và hình học thay vì những bộ đồ hoa

Bí kíp lên đồ cực sang lại rất hợp thời giúp nàng trở thành 'nữ hoàng phong cách' - Ảnh 4

 

Những hình in truyền thống như sọc, chấm bi và các hình dạng trừu tượng hình học luôn sẵn sàng để giúp các tín đồ thời trang giữ vẻ ngoài “đắt tiền”. Đồng thời, các bản in hoa hiếm khi trông đắt tiền và thay vào đó gây liên tưởng đến thảm hoa lỗi thời.

5. Tóc vuốt ngược

Bí kíp lên đồ cực sang lại rất hợp thời giúp nàng trở thành 'nữ hoàng phong cách' - Ảnh 5

 

Tóc vuốt ngược từng là mốt trong những năm 80 và gần đây đã quay trở lại. Bí quyết này hoạt động hoàn hảo cho cả tóc dài và tóc ngắn. Bạn có thể sử dụng mousse, gel hoặc sáp để cố định tóc, bạn cũng có thể sử dụng ghim bobby từ hai bên. Nhưng hãy cẩn thận với keo xịt tóc, tóc của bạn không nên trông cứng chứ không tự nhiên.

Theo Brightside

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