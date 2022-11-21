5 sai lầm khiến bạn trông rẻ tiền dù đang mặc quần áo hàng hiệu

Một số lời khuyên phổ biến sau đây sẽ giúp hình ảnh của bạn không bị trông rẻ tiền. Vì vậy, đây là danh sách những gì bạn nên cẩn thận hơn khi kết hợp các kiểu dáng lại với nhau.

Vấn đề với những loại quần áo này là người khác sẽ biết bạn đã mua chúng cách đây bao nhiêu năm.

Mặc quần áo cập nhật xu hướng, hợp thời trang có thể khá rủi ro và tốn kém. Nếu bạn chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt với một món đồ từ mùa trước trở lên, hãy lấp đầy tủ quần áo cơ bản của bạn bằng những bộ quần áo không mất đi sự phù hợp theo thời gian.

2. Quần áo quá khổ

Ngay cả một món đồ trung tính như áo sơ mi trắng được cho là phù hợp với tất cả mọi người cũng có thể trông xấu xí nếu nó không vừa vặn với bạn. Trang phục oversized phóng khoáng trên cơ thể đã trở thành xu hướng từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, những thứ như vậy trông rộng thùng thình và như thể chúng được truyền lại từ anh trai hoặc chồng.

Có lẽ quần áo quá khổ trông sành điệu trên những người mẫu có vẻ ngoài thoải mái hơn, những người trang điểm sáng, đeo phụ kiện và đi giày cao gót.

Thật thú vị, các nhà tạo mẫu thường khuyên bạn nên may quần áo hoặc tùy chỉnh kích cỡ của chúng hơn là chọn những bộ trang phục rộng thùng thình có kích cỡ quá lớn.

3. Đinh tán nhiều màu sắc

Bạn không bao giờ nên vội vàng khi mua quần jean mới. Sau khi mặc thử và kiểm tra các đường nối, hãy nhớ kiểm tra tất cả các đinh tán và khóa kéo. Những chiếc đinh tán nhiều màu sắc có thể khiến chiếc quần jean trông độc đáo nhưng chỉ cho đến khi chúng được cho vào máy giặt, điều tệ hại sẽ bắt đầy. Ngay cả thuốc nhuộm chất lượng cao cũng sẽ phai màu sau khi giặt, khiến quần áo trông lôi thôi.

Hãy chú ý đến các dấu hiệu: chúng phải tương ứng với nhãn hiệu của quần jean. Điều này cũng sẽ giúp kiểm tra tính xác thực của việc mua hàng .

4. Denim có chữ khắc hoặc ruy băng

Những chiếc quần jean có dòng chữ chưa từng mất điểm bất kỳ tín đồ thời trang nào, kể cả Victoria Beckham. Nhưng các biểu tượng phong cách và những người theo dõi họ đã thành công rời bỏ xu hướng thời trang này vào những năm 90, nơi nó thuộc về.

Nhiều chữ khắc, sọc, khóa kéo và đinh tán tỷ lệ nghịch với giá trị của mặt hàng quần áo (hiếm có trường hợp ngoại lệ).

Bạn có muốn trông cao cấp không? Hãy chọn quần jean có phong cách tối giản, càng đơn giản càng tốt. Đảm bảo chú ý đến chất lượng của mặt hàng. Vải không được nhô ra ở vùng đầu gối hoặc có nếp gấp ở vùng eo. Đừng sợ rằng quần jean trơn sẽ trông quá đơn giản. Bạn luôn có thể phối chúng với các phụ kiện sáng màu như thắt lưng, túi xách hoặc một số đôi giày.

5. Phối màu xấu

Việc không thể kết hợp quần áo một cách chính xác có thể khiến ngay cả những bộ quần áo đắt tiền và thời thượng nhất cũng trở nên rẻ tiền.

Quần áo sáng màu nên được cân bằng với các tông màu nhạt, đó là màu sắc tạo nên nền tảng của tủ quần áo. Thật tốt nếu một trong các màu có thể là màu trung tính, chẳng hạn như màu đen, màu sữa hoặc màu da. Mặt khác, nhiều cô gái được truyền cảm hứng từ ý tưởng về tủ quần áo cơ bản, từ chối mặc hoàn toàn những màu sắc tươi sáng. Màu xám, be và đen chiếm ưu thế trong tủ quần áo của họ. Nếu sự kết hợp của các màu sáng có vẻ quá táo bạo đối với bạn, hãy bắt đầu bằng cách kết hợp nhiều thứ có cùng màu trong một diện mạo nhưng ở các sắc thái khác nhau.

Theo Brightside