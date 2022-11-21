10 thủ thuật của stylist giúp chân ngắn trông dài hơn, nàng nấm lùn cứ lên đồ là xinh xuất sắc

Tất nhiên, không thể đạt được đôi chân như siêu mẫu bằng bất kỳ kỹ thuật nào. Nhưng ít nhất bạn có thể tạo ảo giác rằng đôi chân của bạn trông dài hơn so với thực tế. Và đây là một số thủ thuật quần áo sẽ giúp bạn.
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Hãy cùng tìm hiểu một số mẹo mặc quần áo để làm cho đôi chân của bạn trông dài hơn. Đừng lo lắng không có phẫu thuật và không có những điều đáng sợ khác. Chỉ với màu sắc và độ dài của quần áo, diện mạo của bạn có thể thay đổi đáng kể.
1. Một chiếc vamp (thân giày trước) thấp trên giày chỉ che ngón chân của bạn sẽ hoạt động tốt hơn. Giày có vamp cao sẽ không giúp bạn trông cao ráo.
2. Quần qua gót khiến chân bạn trông ngắn hơn. Nhưng đừng quá lạm dụng độ dài, quần không nên nhăn ở phần dưới.
3. Bạn có thể sơ vin áo vào trong. Nó sẽ giúp phần thân trên của bạn trông ngắn hơn.
4. Chọn sọc dọc, không phải sọc ngang. Nó sẽ trực quan làm cho đôi chân của bạn trông dài hơn.
5. Chọn quần lưng cao thay vì quần cạp thấp. Nó sẽ cung cấp cho bạn thêm chiều dài.
6. Bạn có thể thử trang phục đơn sắc. Chỉ cần nhớ sử dụng các sắc thái khác nhau của một màu để làm cho nó trông đẹp hơn.
7. Quần jean bó giúp đôi chân trông dài hơn, đặc biệt nếu chúng là màu tối.
8. Tốt hơn là nên ưu tiên cho giày cao gót. Chúng sẽ khiến bạn cao hơn và kéo dài đôi chân.
9. Chọn giày màu nude hoặc giày cùng tông với màu trang phục. Bằng cách này, đôi giày của bạn sẽ không phân chia đường chân của bạn một cách trực quan.
10. Để ý độ dài của váy. Sẽ tốt hơn nếu phần dưới của váy dài qua đầu gối. Bạn cũng có thể thử những cái dài hơn.
Theo Brightside