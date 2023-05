5 kiểu giày giúp chân trông thon gọn hơn, các nàng cứ diện là dáng thêm sang

Mặt khác, giày cao gót chunky sẽ tôn dáng hơn nhiều đối với những phụ nữ có đôi chân dày hơn. Để có được kết quả tốt hơn và làm cho dáng người của bạn trông mảnh mai hơn, bạn thường nên đi giày cao gót dày hơn ở phần đế và mỏng hơn khi đi xuống. Tất nhiên, điều này không cần phải nói, bạn không nên đánh mất bản chất của một đôi giày cao gót dày dặn.

2. Giày cao gót nhọn

Đôi khi, giày bệt có dây buộc sẽ tạo ra những vết lồi lõm kỳ lạ trên bàn chân của bạn, đặc biệt nếu bạn có bàn chân to hoặc bàn chân dày. Những thứ này không được khuyến khích nếu đôi chân của bạn dày, đơn giản vì chúng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người vào đôi chân của bạn, cũng như phần phồng hình thành trong mỗi lỗ nhỏ.

Bạn luôn có thể thay những đôi xăng đan đế bằng có quai bằng những đôi giày cao gót nhọn. Đây là những lựa chọn hoàn hảo nếu bạn đang muốn trông cao hơn và nếu bạn muốn làm cho đôi chân của mình trông thon gọn hơn. Gót chân càng mỏng thì trông bạn càng hấp dẫn, nhưng chúng cũng có thể kém thoải mái hơn, vì vậy bạn cần tìm một điểm trung bình tốt.

3. Giày bệt

Dây buộc của giày cao gót, được gọi là “giày T-Strap”, có hình chữ “T”, do đó có tên này. Thật không may, chữ T này làm cho bàn chân của bạn trông rộng hơn so với thực tế. Một lần nữa, điều này áp dụng cho tất cả các loại bàn chân, nhưng nếu bạn nghĩ rằng mình có bàn chân mũm mĩm, bạn có thể muốn tránh xa những kiểu giày này.

Ví dụ, bạn có thể đi giày đế xuồng vừa với chân. Hãy chọn những đôi giày này nếu chân của bạn dày, vì vậy bạn sẽ đạt được kết quả đẹp hơn, vì nếu bạn chọn một đôi rộng hơn, điều duy nhất bạn đạt được là nó sẽ trông hơi thô.

4. Giày hở ngón

Hầu hết thời gian, những đôi giày có mũi nhọn trông không đẹp mắt. Đây không nhất thiết là vấn đề hợp thời trang, nhưng điểm giày có nghĩa là làm cho bàn chân của bạn trông thon thả và cân đối hơn. Điều tương tự cũng xảy ra với đôi chân của bạn. Nếu bạn có đôi chân dài và thon gọn thì những chiếc giày mũi nhọn vuông vắn là lựa chọn hoàn hảo cho bạn, nếu không, bạn có thể muốn thử một thứ khác.

Tất nhiên, chúng ta đang nói về kiểu có hở ngón chân. Đây là kiểu giày lộ đầu ngón chân nhưng chỉ hở một chút. Những thứ này có thể hữu ích nếu bạn thấp vì chúng sẽ khiến bạn trông cao hơn và giống như bạn có đôi chân dài hơn. Và như thể điều đó là chưa đủ để biến những đôi giày xinh đẹp này trở thành một lựa chọn mà bạn nên cân nhắc, chúng còn có thể khiến bàn chân của bạn trông nhỏ hơn so với thực tế.

5. Bốt cao

Bốt đến mắt cá chân có thể không đẹp, tùy thuộc vào loại chân của bạn. Bạn nên nhớ rằng chúng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người vào bắp chân của bạn, do đó, có thể làm cho mắt cá chân của bạn trông dày hơn so với thực tế.

Mặt khác, bốt dài sẽ rất tôn dáng nếu bạn có bắp chân to hoặc dày hơn. Nếu đôi bốt có một chi tiết nhỏ ở phía trên thì càng tốt, để bạn có thể thu hút sự chú ý khỏi mắt cá chân. Bạn chỉ cần tìm một kiểu dáng đủ thoải mái.

